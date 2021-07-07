В Україні працює близько 200 центрів вакцинації проти COVID-19

В Україні вже відкрилося 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, що записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах. Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні.

У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Такі центри відкриваються за ініціативою місцевої влади. Наразі вони вже є в усіх регіонах України, зокрема в Києві - 22 центри, у Дніпропетровській області - 20, у Львівській - 15, у Вінницькій - 15, у Київській - 16, у Херсонській - 14, в Одеській - 10, у Запорізькій - 9, у Чернівецькій - 9, у Чернігівській - 9, у Черкаській - 7, у Полтавській - 7, у Кіровоградській - 6, у Донецькій - 6, у Сумській - 6, у Закарпатській - 5, у Рівненській - 5, у Харківській - 5, у Волинській - 4; у Житомирській - 3, у Хмельницькій - 2, у Луганській - 2, у Тернопільській - 1, в Івано-Франківській - 1 та в Миколаївській - 1.

Міністерство охорони здоров’я закликає інші міста у цих регіонах наслідувати їхній приклад та обіцяє забезпечити такі центри вакцинами та персоналом, який пройшов тренінг зі щеплення проти COVID-19.

Для інформування населення про відкриття та роботу таких центрів, МОЗ спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), розробили брендингові матеріали: плакати, макети для білбордів та сітілайтів, вказівники для навігації всередині центрів та сувенірну продукцію. Усі матеріали можна отримати, звернувшись на електронну пошту — [email protected]. Крім того, можна використовувати будь-які інформаційні матеріали, створені Комунікаційним центром вакцинації від COVID-19. Їх можна завантажити тут bit.ly/vac_covid19_info.

Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються. Будь ласка, перевіряйте, чи працює потрібний вам центр у потрібний вам час на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України