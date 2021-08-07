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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 196 848 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 178 592

отримали одну дозу, усього

2178590

отримали дві дози, усього

1018258

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

686635

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

644771

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

359609

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

104 680

отримали одну дозу, усього

42029

отримали дві дози, усього

62651

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35516

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

55048

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

14116

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 682 мобільними бригадами з імунізації, 1462 пунктами щеплення та 31 центром вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

404
  • летальних випадків –

23
  • одужало (особи) –

872

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

40 893
  • методом ПЛР —

17 945
  • методом ІФА —

9 129
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 819

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 239 591
  • одужало (особи) –

2 175 225
  • летальних випадків –

52 560
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 983 401

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2239591

617

52560

23

2175225

872

м. Київ

215220

181

5202

1

206148

154

Вінницька

71186

24

1693

0

69306

13

Волинська

62208

11

1200

1

60853

35

Дніпропетровська

135792

41

4455

4

130532

39

Донецька

90804

21

2366

0

88096

28

Житомирська

88532

15

1793

0

86454

15

Закарпатська

62138

11

1605

0

60450

17

Запорізька

104740

23

2447

1

102063

53

Івано-Франківська

86711

7

2102

1

84522

7

Київська

127664

50

2759

1

124173

78

Кіровоградська

20647

2

847

1

19667

29

Луганська

26694

17

954

3

25551

17

Львівська

137630

29

3662

1

133220

39

Миколаївська

70068

20

1851

0

68002

19

Одеська

140887

18

2990

0

137212

53

Полтавська

77974

20

1863

1

75811

20

Рівненська

79545

13

1205

0

78228

10

Сумська

78025

21

1326

2

76371

22

Тернопільська

70080

10

1203

0

68745

28

Харківська

148707

20

3552

6

144457

39

Херсонська

35895

18

1147

0

34449

13

Хмельницька

88990

16

1879

0

86812

56

Черкаська

81879

13

1315

0

80197

61

Чернівецька

79983

5

1794

0

78003

26

Чернігівська

57592

11

1350

0

55903

1
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