Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 196 848 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 178 592 отримали одну дозу, усього 2178590 отримали дві дози, усього 1018258 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 686635 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 644771 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 359609 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 104 680 отримали одну дозу, усього 42029 отримали дві дози, усього 62651 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35516 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 55048 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 14116 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 682 мобільними бригадами з імунізації, 1462 пунктами щеплення та 31 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 404 летальних випадків – 23 одужало (особи) – 872 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 40 893 методом ПЛР — 17 945 методом ІФА — 9 129 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 819 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 239 591 одужало (особи) – 2 175 225 летальних випадків – 52 560 проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401