Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 196 848 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 178 592
|
отримали одну дозу, усього
|
2178590
|
отримали дві дози, усього
|
1018258
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
686635
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
644771
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
359609
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
104 680
|
отримали одну дозу, усього
|
42029
|
отримали дві дози, усього
|
62651
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35516
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
55048
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
14116
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 682 мобільними бригадами з імунізації, 1462 пунктами щеплення та 31 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
404
|
|
23
|
|
872
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
40 893
|
|
17 945
|
|
9 129
|
|
13 819
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 239 591
|
|
2 175 225
|
|
52 560
|
|
10 983 401
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2239591
|
617
|
52560
|
23
|
2175225
|
872
|
м. Київ
|
215220
|
181
|
5202
|
1
|
206148
|
154
|
Вінницька
|
71186
|
24
|
1693
|
0
|
69306
|
13
|
Волинська
|
62208
|
11
|
1200
|
1
|
60853
|
35
|
Дніпропетровська
|
135792
|
41
|
4455
|
4
|
130532
|
39
|
Донецька
|
90804
|
21
|
2366
|
0
|
88096
|
28
|
Житомирська
|
88532
|
15
|
1793
|
0
|
86454
|
15
|
Закарпатська
|
62138
|
11
|
1605
|
0
|
60450
|
17
|
Запорізька
|
104740
|
23
|
2447
|
1
|
102063
|
53
|
Івано-Франківська
|
86711
|
7
|
2102
|
1
|
84522
|
7
|
Київська
|
127664
|
50
|
2759
|
1
|
124173
|
78
|
Кіровоградська
|
20647
|
2
|
847
|
1
|
19667
|
29
|
Луганська
|
26694
|
17
|
954
|
3
|
25551
|
17
|
Львівська
|
137630
|
29
|
3662
|
1
|
133220
|
39
|
Миколаївська
|
70068
|
20
|
1851
|
0
|
68002
|
19
|
Одеська
|
140887
|
18
|
2990
|
0
|
137212
|
53
|
Полтавська
|
77974
|
20
|
1863
|
1
|
75811
|
20
|
Рівненська
|
79545
|
13
|
1205
|
0
|
78228
|
10
|
Сумська
|
78025
|
21
|
1326
|
2
|
76371
|
22
|
Тернопільська
|
70080
|
10
|
1203
|
0
|
68745
|
28
|
Харківська
|
148707
|
20
|
3552
|
6
|
144457
|
39
|
Херсонська
|
35895
|
18
|
1147
|
0
|
34449
|
13
|
Хмельницька
|
88990
|
16
|
1879
|
0
|
86812
|
56
|
Черкаська
|
81879
|
13
|
1315
|
0
|
80197
|
61
|
Чернівецька
|
79983
|
5
|
1794
|
0
|
78003
|
26
|
Чернігівська
|
57592
|
11
|
1350
|
0
|
55903
|
1