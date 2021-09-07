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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 306 008 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 223 408

отримали одну дозу, усього

2223406

отримали дві дози, усього

1082602

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

703609

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

672382

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

359840

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

109 160

отримали одну дозу, усього

44816

отримали дві дози, усього

64344

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35243

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

59928

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13989

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 724 мобільними бригадами з імунізації, 1525 пунктами щеплення та 35 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

396
  • летальних випадків –

12
  • одужало (особи) –

885

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41 607
  • методом ПЛР —

18 341
  • методом ІФА —

7 954
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15 312

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 240 246
  • одужало (особи) –

2 176 110
  • летальних випадків –

52 572
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 001 742

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2240246

655

52572

12

2176110

885

м. Київ

215423

203

5202

0

206368

220

Вінницька

71191

5

1693

0

69313

7

Волинська

62219

11

1201

1

60881

28

Дніпропетровська

135814

22

4457

2

130620

88

Донецька

90850

46

2366

0

88125

29

Житомирська

88543

11

1793

0

86465

11

Закарпатська

62143

5

1605

0

60461

11

Запорізька

104765

25

2447

0

102075

12

Івано-Франківська

86714

3

2103

1

84529

7

Київська

127706

42

2759

0

124219

46

Кіровоградська

20651

4

847

0

19676

9

Луганська

26711

17

954

0

25561

10

Львівська

137669

39

3664

2

133278

58

Миколаївська

70080

12

1852

1

68013

11

Одеська

140949

62

2990

0

137290

78

Полтавська

77991

17

1864

1

75831

20

Рівненська

79553

8

1205

0

78232

4

Сумська

78049

24

1326

0

76380

9

Тернопільська

70083

3

1203

0

68778

33

Харківська

148737

30

3554

2

144498

41

Херсонська

35909

14

1147

0

34455

6

Хмельницька

89009

19

1880

1

86863

51

Черкаська

81902

23

1316

1

80261

64

Чернівецька

79989

6

1794

0

78026

23

Чернігівська

57596

4

1350

0

55912

9
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