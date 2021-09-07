Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 306 008 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 223 408
|
отримали одну дозу, усього
|
2223406
|
отримали дві дози, усього
|
1082602
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
703609
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
672382
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
359840
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
109 160
|
отримали одну дозу, усього
|
44816
|
отримали дві дози, усього
|
64344
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35243
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
59928
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13989
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 724 мобільними бригадами з імунізації, 1525 пунктами щеплення та 35 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
396
|
|
12
|
|
885
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41 607
|
|
18 341
|
|
7 954
|
|
15 312
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 240 246
|
|
2 176 110
|
|
52 572
|
|
11 001 742
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2240246
|
655
|
52572
|
12
|
2176110
|
885
|
м. Київ
|
215423
|
203
|
5202
|
0
|
206368
|
220
|
Вінницька
|
71191
|
5
|
1693
|
0
|
69313
|
7
|
Волинська
|
62219
|
11
|
1201
|
1
|
60881
|
28
|
Дніпропетровська
|
135814
|
22
|
4457
|
2
|
130620
|
88
|
Донецька
|
90850
|
46
|
2366
|
0
|
88125
|
29
|
Житомирська
|
88543
|
11
|
1793
|
0
|
86465
|
11
|
Закарпатська
|
62143
|
5
|
1605
|
0
|
60461
|
11
|
Запорізька
|
104765
|
25
|
2447
|
0
|
102075
|
12
|
Івано-Франківська
|
86714
|
3
|
2103
|
1
|
84529
|
7
|
Київська
|
127706
|
42
|
2759
|
0
|
124219
|
46
|
Кіровоградська
|
20651
|
4
|
847
|
0
|
19676
|
9
|
Луганська
|
26711
|
17
|
954
|
0
|
25561
|
10
|
Львівська
|
137669
|
39
|
3664
|
2
|
133278
|
58
|
Миколаївська
|
70080
|
12
|
1852
|
1
|
68013
|
11
|
Одеська
|
140949
|
62
|
2990
|
0
|
137290
|
78
|
Полтавська
|
77991
|
17
|
1864
|
1
|
75831
|
20
|
Рівненська
|
79553
|
8
|
1205
|
0
|
78232
|
4
|
Сумська
|
78049
|
24
|
1326
|
0
|
76380
|
9
|
Тернопільська
|
70083
|
3
|
1203
|
0
|
68778
|
33
|
Харківська
|
148737
|
30
|
3554
|
2
|
144498
|
41
|
Херсонська
|
35909
|
14
|
1147
|
0
|
34455
|
6
|
Хмельницька
|
89009
|
19
|
1880
|
1
|
86863
|
51
|
Черкаська
|
81902
|
23
|
1316
|
1
|
80261
|
64
|
Чернівецька
|
79989
|
6
|
1794
|
0
|
78026
|
23
|
Чернігівська
|
57596
|
4
|
1350
|
0
|
55912
|
9