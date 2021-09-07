Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 306 008 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 223 408 отримали одну дозу, усього 2223406 отримали дві дози, усього 1082602 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 703609 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 672382 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 359840 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 109 160 отримали одну дозу, усього 44816 отримали дві дози, усього 64344 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35243 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 59928 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13989 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 724 мобільними бригадами з імунізації, 1525 пунктами щеплення та 35 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 396 летальних випадків – 12 одужало (особи) – 885 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41 607 методом ПЛР — 18 341 методом ІФА — 7 954 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 312 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 240 246 одужало (особи) – 2 176 110 летальних випадків – 52 572 проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742