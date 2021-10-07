Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 420 668 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 277 228 отримали одну дозу, усього 2 277 226 отримали дві дози, усього 1 143 442 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 720242 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 709295 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 360114 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 114 660 отримали одну дозу, усього 53820 отримали дві дози, усього 60840 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35838 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 66514 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 12308 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 697 мобільними бригадами з імунізації, 1562 пунктами щеплення та 38 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 364 летальних випадків – 20 одужало (особи) – 809 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 40 197 методом ПЛР — 18 520 методом ІФА — 8 452 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 225 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 240 753 одужало (особи) – 2 176 919 летальних випадків – 52 592 проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262