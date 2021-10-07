10. 07. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.07.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я за добу 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 420 668 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 277 228

отримали одну дозу, усього

2 277 226

отримали дві дози, усього

1 143 442

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

720242

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

709295

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

360114

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

114 660

отримали одну дозу, усього

53820

отримали дві дози, усього

60840

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35838

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

66514

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

12308

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 697 мобільними бригадами з імунізації, 1562 пунктами щеплення та 38 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

364
  • летальних випадків –

20
  • одужало (особи) –

809

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

40 197
  • методом ПЛР —

18 520
  • методом ІФА —

8 452
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 225

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 240 753
  • одужало (особи) –

2 176 919
  • летальних випадків –

52 592
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 020 262

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2240753

507

52592

20

2176919

809

м. Київ

215573

150

5203

1

206531

163

Вінницька

71204

13

1694

1

69321

8

Волинська

62222

3

1201

0

60888

7

Дніпропетровська

135836

22

4459

2

130735

115

Донецька

90879

29

2367

1

88138

13

Житомирська

88553

10

1794

1

86477

12

Закарпатська

62145

2

1605

0

60467

6

Запорізька

104769

4

2447

0

102097

22

Івано-Франківська

86724

10

2103

0

84533

4

Київська

127753

47

2759

0

124272

53

Кіровоградська

20662

11

848

1

19681

5

Луганська

26727

16

954

0

25579

18

Львівська

137698

29

3664

0

133389

111

Миколаївська

70093

13

1852

0

68039

26

Одеська

140978

29

2995

5

137329

39

Полтавська

77999

8

1866

2

75851

20

Рівненська

79564

11

1206

1

78261

29

Сумська

78058

9

1326

0

76408

28

Тернопільська

70086

3

1203

0

68803

25

Харківська

148777

40

3558

4

144518

20

Херсонська

35922

13

1147

0

34467

12

Хмельницька

89016

7

1881

1

86907

44

Черкаська

81913

11

1316

0

80269

8

Чернівецька

79996

7

1794

0

78047

21

Чернігівська

57606

10

1350

0

55912

0
 
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  