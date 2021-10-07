Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 420 668 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 277 228
|
отримали одну дозу, усього
|
2 277 226
|
отримали дві дози, усього
|
1 143 442
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
720242
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
709295
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
360114
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
114 660
|
отримали одну дозу, усього
|
53820
|
отримали дві дози, усього
|
60840
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35838
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
66514
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
12308
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 697 мобільними бригадами з імунізації, 1562 пунктами щеплення та 38 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
364
|
|
20
|
|
809
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
40 197
|
|
18 520
|
|
8 452
|
|
13 225
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 240 753
|
|
2 176 919
|
|
52 592
|
|
11 020 262
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2240753
|
507
|
52592
|
20
|
2176919
|
809
|
м. Київ
|
215573
|
150
|
5203
|
1
|
206531
|
163
|
Вінницька
|
71204
|
13
|
1694
|
1
|
69321
|
8
|
Волинська
|
62222
|
3
|
1201
|
0
|
60888
|
7
|
Дніпропетровська
|
135836
|
22
|
4459
|
2
|
130735
|
115
|
Донецька
|
90879
|
29
|
2367
|
1
|
88138
|
13
|
Житомирська
|
88553
|
10
|
1794
|
1
|
86477
|
12
|
Закарпатська
|
62145
|
2
|
1605
|
0
|
60467
|
6
|
Запорізька
|
104769
|
4
|
2447
|
0
|
102097
|
22
|
Івано-Франківська
|
86724
|
10
|
2103
|
0
|
84533
|
4
|
Київська
|
127753
|
47
|
2759
|
0
|
124272
|
53
|
Кіровоградська
|
20662
|
11
|
848
|
1
|
19681
|
5
|
Луганська
|
26727
|
16
|
954
|
0
|
25579
|
18
|
Львівська
|
137698
|
29
|
3664
|
0
|
133389
|
111
|
Миколаївська
|
70093
|
13
|
1852
|
0
|
68039
|
26
|
Одеська
|
140978
|
29
|
2995
|
5
|
137329
|
39
|
Полтавська
|
77999
|
8
|
1866
|
2
|
75851
|
20
|
Рівненська
|
79564
|
11
|
1206
|
1
|
78261
|
29
|
Сумська
|
78058
|
9
|
1326
|
0
|
76408
|
28
|
Тернопільська
|
70086
|
3
|
1203
|
0
|
68803
|
25
|
Харківська
|
148777
|
40
|
3558
|
4
|
144518
|
20
|
Херсонська
|
35922
|
13
|
1147
|
0
|
34467
|
12
|
Хмельницька
|
89016
|
7
|
1881
|
1
|
86907
|
44
|
Черкаська
|
81913
|
11
|
1316
|
0
|
80269
|
8
|
Чернівецька
|
79996
|
7
|
1794
|
0
|
78047
|
21
|
Чернігівська
|
57606
|
10
|
1350
|
0
|
55912
|
0