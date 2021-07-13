Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 11 липня в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 7).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 489 332 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 311 692
|
отримали одну дозу, усього
|
2311690
|
отримали дві дози, усього
|
1177642
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
739999
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
723982
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
360134
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
26 356
|
отримали одну дозу, усього
|
13390
|
отримали дві дози, усього
|
12966
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
19630
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6476
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
250
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації, 182 пунктами щеплення та 140 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
266
|
|
7
|
|
236
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16 685
|
|
9 606
|
|
1 714
|
|
5 365
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 241 217
|
|
2 177 529
|
|
52 604
|
|
11 042 753
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2241217
|
174
|
52604
|
7
|
2177529
|
236
|
м. Київ
|
215727
|
63
|
5207
|
3
|
206664
|
32
|
Вінницька
|
71213
|
7
|
1695
|
0
|
69335
|
2
|
Волинська
|
62225
|
1
|
1202
|
1
|
60897
|
4
|
Дніпропетровська
|
135895
|
24
|
4459
|
0
|
130854
|
63
|
Донецька
|
90886
|
1
|
2367
|
0
|
88141
|
1
|
Житомирська
|
88570
|
5
|
1794
|
0
|
86479
|
2
|
Закарпатська
|
62145
|
0
|
1605
|
0
|
60475
|
2
|
Запорізька
|
104784
|
3
|
2447
|
0
|
102103
|
3
|
Івано-Франківська
|
86729
|
0
|
2103
|
0
|
84541
|
4
|
Київська
|
127790
|
13
|
2759
|
0
|
124299
|
0
|
Кіровоградська
|
20667
|
2
|
849
|
1
|
19687
|
2
|
Луганська
|
26731
|
1
|
954
|
0
|
25579
|
0
|
Львівська
|
137709
|
4
|
3665
|
0
|
133396
|
0
|
Миколаївська
|
70103
|
7
|
1853
|
1
|
68071
|
16
|
Одеська
|
141010
|
10
|
2995
|
0
|
137374
|
21
|
Полтавська
|
78013
|
1
|
1866
|
0
|
75851
|
0
|
Рівненська
|
79567
|
1
|
1206
|
0
|
78264
|
1
|
Сумська
|
78068
|
5
|
1326
|
0
|
76429
|
9
|
Тернопільська
|
70094
|
6
|
1203
|
0
|
68829
|
4
|
Харківська
|
148804
|
9
|
3561
|
1
|
144614
|
52
|
Херсонська
|
35936
|
4
|
1147
|
0
|
34470
|
0
|
Хмельницька
|
89022
|
2
|
1881
|
0
|
86908
|
0
|
Черкаська
|
81920
|
3
|
1316
|
0
|
80275
|
2
|
Чернівецька
|
80002
|
2
|
1794
|
0
|
78082
|
16
|
Чернігівська
|
57607
|
0
|
1350
|
0
|
55912
|
0