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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 11 липня в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 7).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 489 332 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 311 692

отримали одну дозу, усього

2311690

отримали дві дози, усього

1177642

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

739999

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

723982

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

360134

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

26 356

отримали одну дозу, усього

13390

отримали дві дози, усього

12966

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

19630

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6476

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

250

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації, 182 пунктами щеплення та 140 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

266
  • летальних випадків –

7
  • одужало (особи) –

236

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16 685
  • методом ПЛР —

9 606
  • методом ІФА —

1 714
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 365

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 241 217
  • одужало (особи) –

2 177 529
  • летальних випадків –

52 604
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 042 753

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2241217

174

52604

7

2177529

236

м. Київ

215727

63

5207

3

206664

32

Вінницька

71213

7

1695

0

69335

2

Волинська

62225

1

1202

1

60897

4

Дніпропетровська

135895

24

4459

0

130854

63

Донецька

90886

1

2367

0

88141

1

Житомирська

88570

5

1794

0

86479

2

Закарпатська

62145

0

1605

0

60475

2

Запорізька

104784

3

2447

0

102103

3

Івано-Франківська

86729

0

2103

0

84541

4

Київська

127790

13

2759

0

124299

0

Кіровоградська

20667

2

849

1

19687

2

Луганська

26731

1

954

0

25579

0

Львівська

137709

4

3665

0

133396

0

Миколаївська

70103

7

1853

1

68071

16

Одеська

141010

10

2995

0

137374

21

Полтавська

78013

1

1866

0

75851

0

Рівненська

79567

1

1206

0

78264

1

Сумська

78068

5

1326

0

76429

9

Тернопільська

70094

6

1203

0

68829

4

Харківська

148804

9

3561

1

144614

52

Херсонська

35936

4

1147

0

34470

0

Хмельницька

89022

2

1881

0

86908

0

Черкаська

81920

3

1316

0

80275

2

Чернівецька

80002

2

1794

0

78082

16

Чернігівська

57607

0

1350

0

55912

0
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