Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 11 липня в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 7).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 489 332 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 311 692 отримали одну дозу, усього 2311690 отримали дві дози, усього 1177642 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 739999 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 723982 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 360134 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 26 356 отримали одну дозу, усього 13390 отримали дві дози, усього 12966 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 19630 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6476 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 250 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації, 182 пунктами щеплення та 140 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 266 летальних випадків – 7 одужало (особи) – 236 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16 685 методом ПЛР — 9 606 методом ІФА — 1 714 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 365 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 241 217 одужало (особи) – 2 177 529 летальних випадків – 52 604 проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753