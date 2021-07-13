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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 липня в Україні зафіксовано 481 новиий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 572 509 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 357 227

отримали одну дозу, усього

2357225

отримали дві дози, усього

1215284

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

750974

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

758347

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

360329

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

83 177

отримали одну дозу, усього

45535

отримали дві дози, усього

37642

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

25564

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

46715

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10898

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 573 мобільними бригадами з імунізації, 1399 пунктами щеплення та 34 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

249
  • летальних випадків –

36
  • одужало (особи) –

750

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41 120
  • методом ПЛР —
 20 909
  • методом ІФА —

9 783
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

10 482

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 241 698
  • одужало (особи) –

2 178 279
  • летальних випадків –

52 640
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 063 662

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2241698

481

52640

36

2178279

750

м. Київ

215869

142

5208

1

206794

130

Вінницька

71219

6

1695

0

69348

13

Волинська

62228

3

1202

0

60910

13

Дніпропетровська

135910

15

4461

2

130929

75

Донецька

90939

53

2369

2

88185

44

Житомирська

88573

3

1795

1

86495

16

Закарпатська

62155

10

1606

1

60480

5

Запорізька

104793

9

2447

0

102105

2

Івано-Франківська

86731

2

2103

0

84541

0

Київська

127810

20

2759

0

124329

30

Кіровоградська

20670

3

851

2

19693

6

Луганська

26759

28

956

2

25590

11

Львівська

137723

14

3668

3

133498

102

Миколаївська

70112

9

1855

2

68111

40

Одеська

141059

49

2997

2

137415

41

Полтавська

78033

20

1867

1

75880

29

Рівненська

79579

12

1206

0

78281

17

Сумська

78076

8

1329

3

76452

23

Тернопільська

70095

1

1203

0

68831

2

Харківська

148827

23

3565

4

144642

28

Херсонська

35949

13

1156

9

34521

51

Хмельницька

89028

6

1881

0

86940

32

Черкаська

81938

18

1317

1

80285

10

Чернівецька

80008

6

1794

0

78102

20

Чернігівська

57615

8

1350

0

55922

10
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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