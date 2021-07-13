Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 липня в Україні зафіксовано 481 новиий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 572 509 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 357 227 отримали одну дозу, усього 2357225 отримали дві дози, усього 1215284 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 750974 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 758347 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 360329 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 83 177 отримали одну дозу, усього 45535 отримали дві дози, усього 37642 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 25564 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 46715 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 10898 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 573 мобільними бригадами з імунізації, 1399 пунктами щеплення та 34 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 249 летальних випадків – 36 одужало (особи) – 750 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41 120 методом ПЛР — 20 909 методом ІФА — 9 783 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 10 482 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 241 698 одужало (особи) – 2 178 279 летальних випадків – 52 640 проведено ПЛР-тестувань – 11 063 662