Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 липня в Україні зафіксовано 481 новиий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 11).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 572 509 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 357 227
|
отримали одну дозу, усього
|
2357225
|
отримали дві дози, усього
|
1215284
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
750974
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
758347
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
360329
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
83 177
|
отримали одну дозу, усього
|
45535
|
отримали дві дози, усього
|
37642
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
25564
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
46715
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10898
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 573 мобільними бригадами з імунізації, 1399 пунктами щеплення та 34 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
249
|
|
36
|
|
750
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41 120
|
|20 909
|
|
9 783
|
|
10 482
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 241 698
|
|
2 178 279
|
|
52 640
|
|
11 063 662
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2241698
|
481
|
52640
|
36
|
2178279
|
750
|
м. Київ
|
215869
|
142
|
5208
|
1
|
206794
|
130
|
Вінницька
|
71219
|
6
|
1695
|
0
|
69348
|
13
|
Волинська
|
62228
|
3
|
1202
|
0
|
60910
|
13
|
Дніпропетровська
|
135910
|
15
|
4461
|
2
|
130929
|
75
|
Донецька
|
90939
|
53
|
2369
|
2
|
88185
|
44
|
Житомирська
|
88573
|
3
|
1795
|
1
|
86495
|
16
|
Закарпатська
|
62155
|
10
|
1606
|
1
|
60480
|
5
|
Запорізька
|
104793
|
9
|
2447
|
0
|
102105
|
2
|
Івано-Франківська
|
86731
|
2
|
2103
|
0
|
84541
|
0
|
Київська
|
127810
|
20
|
2759
|
0
|
124329
|
30
|
Кіровоградська
|
20670
|
3
|
851
|
2
|
19693
|
6
|
Луганська
|
26759
|
28
|
956
|
2
|
25590
|
11
|
Львівська
|
137723
|
14
|
3668
|
3
|
133498
|
102
|
Миколаївська
|
70112
|
9
|
1855
|
2
|
68111
|
40
|
Одеська
|
141059
|
49
|
2997
|
2
|
137415
|
41
|
Полтавська
|
78033
|
20
|
1867
|
1
|
75880
|
29
|
Рівненська
|
79579
|
12
|
1206
|
0
|
78281
|
17
|
Сумська
|
78076
|
8
|
1329
|
3
|
76452
|
23
|
Тернопільська
|
70095
|
1
|
1203
|
0
|
68831
|
2
|
Харківська
|
148827
|
23
|
3565
|
4
|
144642
|
28
|
Херсонська
|
35949
|
13
|
1156
|
9
|
34521
|
51
|
Хмельницька
|
89028
|
6
|
1881
|
0
|
86940
|
32
|
Черкаська
|
81938
|
18
|
1317
|
1
|
80285
|
10
|
Чернівецька
|
80008
|
6
|
1794
|
0
|
78102
|
20
|
Чернігівська
|
57615
|
8
|
1350
|
0
|
55922
|
10