Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 липня в Україні зафіксовано 547 новиих підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 673 755 щеплень.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 415 054 отримали одну дозу, усього 2415052 отримали дві дози, усього 1258703 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 766264 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 800600 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 360525 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 101 246 отримали одну дозу, усього 57827 отримали дві дози, усього 43419 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 31732 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 57900 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 11526 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 88

Щеплення проводилось 659 мобільними бригадами з імунізації, 1518 пунктами щеплення та 33 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 409 летальних випадків – 25 одужало (особи) – 797 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 43 649 методом ПЛР — 18 572 методом ІФА — 8 105 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 972 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 242 245 одужало (особи) – 2 179 076 летальних випадків – 52 665 проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234