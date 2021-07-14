Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 липня в Україні зафіксовано 547 новиих підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 673 755 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 415 054
|
отримали одну дозу, усього
|
2415052
|
отримали дві дози, усього
|
1258703
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
766264
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
800600
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
360525
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
101 246
|
отримали одну дозу, усього
|
57827
|
отримали дві дози, усього
|
43419
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31732
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
57900
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
11526
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
88
Щеплення проводилось 659 мобільними бригадами з імунізації, 1518 пунктами щеплення та 33 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
409
|
|
25
|
|
797
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
43 649
|
|
18 572
|
|
8 105
|
|
16 972
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 242 245
|
|
2 179 076
|
|
52 665
|
|
11 082 234
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2242245
|
547
|
52665
|
25
|
2179076
|
797
|
м. Київ
|
216034
|
165
|
5209
|
1
|
206946
|
152
|
Вінницька
|
71225
|
6
|
1696
|
1
|
69352
|
4
|
Волинська
|
62234
|
6
|
1203
|
1
|
60939
|
29
|
Дніпропетровська
|
135941
|
31
|
4464
|
3
|
130996
|
67
|
Донецька
|
90970
|
31
|
2371
|
2
|
88219
|
34
|
Житомирська
|
88577
|
4
|
1796
|
1
|
86535
|
40
|
Закарпатська
|
62161
|
6
|
1606
|
0
|
60482
|
2
|
Запорізька
|
104819
|
26
|
2450
|
3
|
102114
|
9
|
Івано-Франківська
|
86733
|
2
|
2103
|
0
|
84548
|
7
|
Київська
|
127849
|
39
|
2759
|
0
|
124488
|
159
|
Кіровоградська
|
20672
|
2
|
851
|
0
|
19698
|
5
|
Луганська
|
26782
|
23
|
960
|
4
|
25597
|
7
|
Львівська
|
137745
|
22
|
3668
|
0
|
133588
|
90
|
Миколаївська
|
70131
|
19
|
1856
|
1
|
68127
|
16
|
Одеська
|
141095
|
36
|
2998
|
1
|
137441
|
26
|
Полтавська
|
78046
|
13
|
1868
|
1
|
75916
|
36
|
Рівненська
|
79585
|
6
|
1206
|
0
|
78296
|
15
|
Сумська
|
78098
|
22
|
1331
|
2
|
76470
|
18
|
Тернопільська
|
70096
|
1
|
1203
|
0
|
68836
|
5
|
Харківська
|
148847
|
20
|
3569
|
4
|
144662
|
20
|
Херсонська
|
35974
|
25
|
1156
|
0
|
34527
|
6
|
Хмельницька
|
89046
|
18
|
1881
|
0
|
86956
|
16
|
Черкаська
|
81951
|
13
|
1317
|
0
|
80298
|
13
|
Чернівецька
|
80019
|
11
|
1794
|
0
|
78118
|
16
|
Чернігівська
|
57615
|
0
|
1350
|
0
|
55927
|
5