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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 липня в Україні зафіксовано 547 новиих підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 673 755 щеплень. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 415 054

отримали одну дозу, усього

2415052

отримали дві дози, усього

1258703

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

766264

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

800600

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

360525

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

101 246

отримали одну дозу, усього

57827

отримали дві дози, усього

43419

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31732

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

57900

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

11526

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

88

 

Щеплення проводилось 659 мобільними бригадами з імунізації, 1518 пунктами щеплення та 33 центрами вакцинації населення. 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

409
  • летальних випадків –

25
  • одужало (особи) –

797

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

43 649
  • методом ПЛР —

18 572
  • методом ІФА —

8 105
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16 972

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 242 245
  • одужало (особи) –

2 179 076
  • летальних випадків –

52 665
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 082 234

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2242245

547

52665

25

2179076

797

м. Київ

216034

165

5209

1

206946

152

Вінницька

71225

6

1696

1

69352

4

Волинська

62234

6

1203

1

60939

29

Дніпропетровська

135941

31

4464

3

130996

67

Донецька

90970

31

2371

2

88219

34

Житомирська

88577

4

1796

1

86535

40

Закарпатська

62161

6

1606

0

60482

2

Запорізька

104819

26

2450

3

102114

9

Івано-Франківська

86733

2

2103

0

84548

7

Київська

127849

39

2759

0

124488

159

Кіровоградська

20672

2

851

0

19698

5

Луганська

26782

23

960

4

25597

7

Львівська

137745

22

3668

0

133588

90

Миколаївська

70131

19

1856

1

68127

16

Одеська

141095

36

2998

1

137441

26

Полтавська

78046

13

1868

1

75916

36

Рівненська

79585

6

1206

0

78296

15

Сумська

78098

22

1331

2

76470

18

Тернопільська

70096

1

1203

0

68836

5

Харківська

148847

20

3569

4

144662

20

Херсонська

35974

25

1156

0

34527

6

Хмельницька

89046

18

1881

0

86956

16

Черкаська

81951

13

1317

0

80298

13

Чернівецька

80019

11

1794

0

78118

16

Чернігівська

57615

0

1350

0

55927

5
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