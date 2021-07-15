Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 14 липня в Україні зафіксовано 547 новиих підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 782 514 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 476 634 отримали одну дозу, усього 2476632 отримали дві дози, усього 1305882 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 783006 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 845281 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 360682 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 108 759 отримали одну дозу, усього 61580 отримали дві дози, усього 47179 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 33627 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 64295 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 10837 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 674 мобільними бригадами з імунізації, 1538 пунктами щеплення та 45 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 387 летальних випадків – 20 одужало (особи) – 589 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 42228 методом ПЛР — 19536 методом ІФА — 8892 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13800 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2242868 одужало (особи) – 2179665 летальних випадків – 52685 проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770