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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 14 липня в Україні зафіксовано 547 новиих підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 782 514 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 476 634

отримали одну дозу, усього

2476632

отримали дві дози, усього

1305882

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

783006

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

845281

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

360682

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

108 759

отримали одну дозу, усього

61580

отримали дві дози, усього

47179

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

33627

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64295

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10837

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 674 мобільними бригадами з імунізації, 1538 пунктами щеплення та 45 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

387
  • летальних випадків –

20
  • одужало (особи) –

589

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

42228
  • методом ПЛР —

19536
  • методом ІФА —

8892
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13800

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2242868
  • одужало (особи) –

2179665
  • летальних випадків –

52685
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 101 770

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2242868

623

52685

20

2179665

589

м. Київ

216211

177

5212

3

207100

154

Вінницька

71238

13

1696

0

69360

8

Волинська

62236

2

1203

0

60941

2

Дніпропетровська

135961

20

4466

2

131018

22

Донецька

91002

32

2373

2

88240

21

Житомирська

88610

33

1796

0

86550

15

Закарпатська

62163

2

1606

0

60483

1

Запорізька

104845

26

2450

0

102134

20

Івано-Франківська

86744

11

2103

0

84555

7

Київська

127880

31

2759

0

124556

68

Кіровоградська

20675

3

852

1

19704

6

Луганська

26803

21

960

0

25631

34

Львівська

137775

30

3675

7

133615

27

Миколаївська

70156

25

1856

0

68141

14

Одеська

141152

57

2998

0

137488

47

Полтавська

78059

13

1868

0

75925

9

Рівненська

79593

8

1206

0

78304

8

Сумська

78119

21

1331

0

76488

18

Тернопільська

70103

7

1203

0

68836

0

Харківська

148868

21

3571

2

144682

20

Херсонська

35985

11

1156

0

34540

13

Хмельницька

89056

10

1884

3

86981

25

Черкаська

81973

22

1317

0

80325

27

Чернівецька

80029

10

1794

0

78137

19

Чернігівська

57632

17

1350

0

55931

4
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