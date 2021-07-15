Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 14 липня в Україні зафіксовано 547 новиих підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 782 514 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 476 634
|
отримали одну дозу, усього
|
2476632
|
отримали дві дози, усього
|
1305882
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
783006
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
845281
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
360682
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
108 759
|
отримали одну дозу, усього
|
61580
|
отримали дві дози, усього
|
47179
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
33627
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
64295
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10837
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 674 мобільними бригадами з імунізації, 1538 пунктами щеплення та 45 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
387
|
|
20
|
|
589
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
42228
|
|
19536
|
|
8892
|
|
13800
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2242868
|
|
2179665
|
|
52685
|
|
11 101 770
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2242868
|
623
|
52685
|
20
|
2179665
|
589
|
м. Київ
|
216211
|
177
|
5212
|
3
|
207100
|
154
|
Вінницька
|
71238
|
13
|
1696
|
0
|
69360
|
8
|
Волинська
|
62236
|
2
|
1203
|
0
|
60941
|
2
|
Дніпропетровська
|
135961
|
20
|
4466
|
2
|
131018
|
22
|
Донецька
|
91002
|
32
|
2373
|
2
|
88240
|
21
|
Житомирська
|
88610
|
33
|
1796
|
0
|
86550
|
15
|
Закарпатська
|
62163
|
2
|
1606
|
0
|
60483
|
1
|
Запорізька
|
104845
|
26
|
2450
|
0
|
102134
|
20
|
Івано-Франківська
|
86744
|
11
|
2103
|
0
|
84555
|
7
|
Київська
|
127880
|
31
|
2759
|
0
|
124556
|
68
|
Кіровоградська
|
20675
|
3
|
852
|
1
|
19704
|
6
|
Луганська
|
26803
|
21
|
960
|
0
|
25631
|
34
|
Львівська
|
137775
|
30
|
3675
|
7
|
133615
|
27
|
Миколаївська
|
70156
|
25
|
1856
|
0
|
68141
|
14
|
Одеська
|
141152
|
57
|
2998
|
0
|
137488
|
47
|
Полтавська
|
78059
|
13
|
1868
|
0
|
75925
|
9
|
Рівненська
|
79593
|
8
|
1206
|
0
|
78304
|
8
|
Сумська
|
78119
|
21
|
1331
|
0
|
76488
|
18
|
Тернопільська
|
70103
|
7
|
1203
|
0
|
68836
|
0
|
Харківська
|
148868
|
21
|
3571
|
2
|
144682
|
20
|
Херсонська
|
35985
|
11
|
1156
|
0
|
34540
|
13
|
Хмельницька
|
89056
|
10
|
1884
|
3
|
86981
|
25
|
Черкаська
|
81973
|
22
|
1317
|
0
|
80325
|
27
|
Чернівецька
|
80029
|
10
|
1794
|
0
|
78137
|
19
|
Чернігівська
|
57632
|
17
|
1350
|
0
|
55931
|
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