15. 07. 2021
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МОЗ розширює проєкт з аеромедичної евакуації: до роботи на постійній основі залучено ДСНС

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Міністерство охорони здоров’я залучає до експериментального проєкту з аеромедичної евакуації Державну службу України з надзвичайних ситуацій.  Разом з цим розширюється перелік завдань, які суб’єкти державної авіації можуть виконувати для забезпечення розвитку трансплантації в Україні.

“Вчора гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України доставив хлопчика з Житомирської області в Охматдит. Саме завдяки оперативній та злагодженій роботі системи екстренки дитині вчасно надали необхідну допомогу і врятували життя”, - наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Нагадаємо, що у квітні-травні 2021 року медичним гелікоптером ДСНС вже було транспортовано 9-х пацієнтів із гострими порушеннями мозкового кровообігу, розладами серцево-судинної системи, травмами та опіками до профільних закладів охорони здоров’я Львівської області. Тепер така співпраця стане регулярною та суттєво розширить свою географію, оскільки експериментальний проєкт з аеромедичної евакуації передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів.

Ухвалена постанова вносить зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 і від 17 березня 2021 р. № 262.

МОЗ України

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