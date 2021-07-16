Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 899 890 щеплень.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 539 636 отримали одну дозу, усього 2539634 отримали дві дози, усього 1360256 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 801923 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 889060 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 360988 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 117 376 отримали одну дозу, усього 63002 отримали дві дози, усього 54374 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 40328 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 65030 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 12018 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 720 мобільними бригадами з імунізації, 1693 пунктами щеплення та 49 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 422 летальних випадків – 17 одужало (особи) – 616 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41590 методом ПЛР — 18276 методом ІФА — 8942 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14372 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2243605 одужало (особи) – 2180281 летальних випадків – 52702 проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046