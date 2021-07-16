Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 899 890 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 539 636
|
отримали одну дозу, усього
|
2539634
|
отримали дві дози, усього
|
1360256
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
801923
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
889060
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
360988
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
117 376
|
отримали одну дозу, усього
|
63002
|
отримали дві дози, усього
|
54374
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
40328
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
65030
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
12018
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 720 мобільними бригадами з імунізації, 1693 пунктами щеплення та 49 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
422
|
|
17
|
|
616
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41590
|
|
18276
|
|
8942
|
|
14372
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2243605
|
|
2180281
|
|
52702
|
|
11 120 046
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2243605
|
737
|
52702
|
17
|
2180281
|
616
|
м. Київ
|
216435
|
224
|
5213
|
1
|
207272
|
172
|
Вінницька
|
71248
|
10
|
1696
|
0
|
69365
|
5
|
Волинська
|
62246
|
10
|
1203
|
0
|
60946
|
5
|
Дніпропетровська
|
135988
|
27
|
4469
|
3
|
131047
|
29
|
Донецька
|
91039
|
37
|
2373
|
0
|
88289
|
49
|
Житомирська
|
88625
|
15
|
1797
|
1
|
86564
|
14
|
Закарпатська
|
62167
|
4
|
1606
|
0
|
60485
|
2
|
Запорізька
|
104863
|
18
|
2450
|
0
|
102165
|
31
|
Івано-Франківська
|
86753
|
9
|
2104
|
1
|
84565
|
10
|
Київська
|
127910
|
30
|
2759
|
0
|
124594
|
38
|
Кіровоградська
|
20681
|
6
|
853
|
1
|
19706
|
2
|
Луганська
|
26829
|
26
|
960
|
0
|
25636
|
5
|
Львівська
|
137799
|
24
|
3675
|
0
|
133630
|
15
|
Миколаївська
|
70183
|
27
|
1857
|
1
|
68164
|
23
|
Одеська
|
141247
|
95
|
2999
|
1
|
137505
|
17
|
Полтавська
|
78091
|
32
|
1868
|
0
|
75984
|
59
|
Рівненська
|
79601
|
8
|
1206
|
0
|
78315
|
11
|
Сумська
|
78132
|
13
|
1332
|
1
|
76523
|
35
|
Тернопільська
|
70117
|
14
|
1203
|
0
|
68842
|
6
|
Харківська
|
148894
|
26
|
3573
|
2
|
144711
|
29
|
Херсонська
|
36001
|
16
|
1157
|
1
|
34553
|
13
|
Хмельницька
|
89061
|
5
|
1885
|
1
|
86995
|
14
|
Черкаська
|
81996
|
23
|
1319
|
2
|
80338
|
13
|
Чернівецька
|
80038
|
9
|
1794
|
0
|
78145
|
8
|
Чернігівська
|
57661
|
29
|
1351
|
1
|
55942
|
11