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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 899 890 щеплень. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 539 636

отримали одну дозу, усього

2539634

отримали дві дози, усього

1360256

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

801923

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

889060

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

360988

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

117 376

отримали одну дозу, усього

63002

отримали дві дози, усього

54374

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

40328

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

65030

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

12018

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 720 мобільними бригадами з імунізації, 1693 пунктами щеплення та 49 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

422
  • летальних випадків –

17
  • одужало (особи) –

616

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41590
  • методом ПЛР —

18276
  • методом ІФА —

8942
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14372

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2243605
  • одужало (особи) –

2180281
  • летальних випадків –

52702
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 120 046

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2243605

737

52702

17

2180281

616

м. Київ

216435

224

5213

1

207272

172

Вінницька

71248

10

1696

0

69365

5

Волинська

62246

10

1203

0

60946

5

Дніпропетровська

135988

27

4469

3

131047

29

Донецька

91039

37

2373

0

88289

49

Житомирська

88625

15

1797

1

86564

14

Закарпатська

62167

4

1606

0

60485

2

Запорізька

104863

18

2450

0

102165

31

Івано-Франківська

86753

9

2104

1

84565

10

Київська

127910

30

2759

0

124594

38

Кіровоградська

20681

6

853

1

19706

2

Луганська

26829

26

960

0

25636

5

Львівська

137799

24

3675

0

133630

15

Миколаївська

70183

27

1857

1

68164

23

Одеська

141247

95

2999

1

137505

17

Полтавська

78091

32

1868

0

75984

59

Рівненська

79601

8

1206

0

78315

11

Сумська

78132

13

1332

1

76523

35

Тернопільська

70117

14

1203

0

68842

6

Харківська

148894

26

3573

2

144711

29

Херсонська

36001

16

1157

1

34553

13

Хмельницька

89061

5

1885

1

86995

14

Черкаська

81996

23

1319

2

80338

13

Чернівецька

80038

9

1794

0

78145

8

Чернігівська

57661

29

1351

1

55942

11
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