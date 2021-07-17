Всі регіони повністю забезпечені вакциною БЦЖ – Віктор Ляшко

Всі регіони повністю забезпечені вакциною БЦЖ. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до Уряду в Верховній раді України.

«Сьогодні всі регіони повністю забезпечені вакциною БЦЖ. Ми також знаємо кількість дітей, які пропустили важливе щеплення за той короткий період на весні, коли не було вакцини. Сімейні лікарі працюють з цими родинами та запрошують на щеплення. В МОЗі є всі дані по розподілу вакцин, ми можемо перевірити кожен медичний заклад, який має надавати послуги з імунізації, на наявність вакцини. Профілактика вакцинокерованих інфекцій є пріоритетом МОЗ» - зазначив міністр під час розмови з народними депутатами.

За даними статистичної звітності про виконання профілактичних щеплень за 5 місяців 2021 року народилося 113 195 дітей, з них щеплено проти туберкульозу 89 518, що складає 79,1%.

Діти які не отримали це щеплення в акушерських стаціонарах, вакциновані в закладах первинної ланки на 86,3%, ще частина дітей не щеплені з приводу медичних протипоказів.

Наразі кількість вакцини БЦЖ повністю забезпечує потребу у рутинному щепленні до наступного року усіх лікувальних закладів і пологових стаціонарів. 10 березня Україна отримала 450 тис. доз вакцини БЦЖ за кошти державного бюджету, МОЗ одразу розподілив та доставив її в регіони до кожного пологового будинку чи ФАПу. 9 червня надійшло ще 650 тис. доз цієї вакцини і вона також вже розвезена до закладів охорони здоров’я.

Додатково, для забезпечення максимального доступу до щеплення Міністерством охорони здоров’я України та Центром громадського здоров’я були поставлені наступне завдання:

забезпечити вакцинацію дітей, які не були щеплені проти туберкульозу в пологовому стаціонарі в період з 01.02.2021 року, в закладах охорони здоров’я;

дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводити без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед проведенням щеплення проти туберкульозу дитині слід провести пробу Манту, а щеплення проводити при негативному результаті проби у встановлені терміни;

під час розподілу вакцини БЦЖ в регіоні, врахувати на збільшення потреби у вакцині закладів охорони здоров’я первинної ланки, а також активно запрошувати на щеплення батьків з новонародженими дітьми, які не отримали вакцинацію в акушерському стаціонарі у згаданий період.

МОЗ України