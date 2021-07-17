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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 9).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 011 040 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб   (від початку кампанії):

2 604 862

отримали одну дозу, усього

2604860

отримали дві дози, усього

1406180

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

820524

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

935495

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

361178

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

111 150

отримали одну дозу, усього

65226

отримали дві дози, усього

45924

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36193

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64051

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10906

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 741 мобільною бригадою з імунізації, 1615 пунктами щеплення та 56 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

438
  • летальних випадків –

16
  • одужало (особи) –

676

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41372
  • методом ПЛР —

18006
  • методом ІФА —

8718
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14648

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2244196
  • одужало (особи) –

2180957
  • летальних випадків –

52718
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 138 052

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2244196

591

52718

16

2180957

676

м. Київ

216606

171

5215

2

207427

155

Вінницька

71269

21

1696

0

69373

8

Волинська

62247

1

1203

0

60955

9

Дніпропетровська

136028

40

4473

4

131089

42

Донецька

91065

26

2373

0

88314

25

Житомирська

88636

11

1799

2

86572

8

Закарпатська

62169

2

1606

0

60487

2

Запорізька

104893

30

2451

1

102196

31

Івано-Франківська

86763

10

2104

0

84575

10

Київська

127943

33

2759

0

124649

55

Кіровоградська

20684

3

853

0

19718

12

Луганська

26841

12

960

0

25643

7

Львівська

137823

24

3675

0

133684

54

Миколаївська

70193

10

1857

0

68178

14

Одеська

141307

60

3002

3

137544

39

Полтавська

78098

7

1868

0

76039

55

Рівненська

79608

7

1206

0

78318

3

Сумська

78149

17

1332

0

76537

14

Тернопільська

70119

2

1204

1

68849

7

Харківська

148929

35

3576

3

144730

19

Херсонська

36022

21

1157

0

34598

45

Хмельницька

89066

5

1885

0

87021

26

Черкаська

82017

21

1319

0

80361

23

Чернівецька

80047

9

1794

0

78156

11

Чернігівська

57674

13

1351

0

55944

2
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