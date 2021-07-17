Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 9).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 011 040 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 604 862 отримали одну дозу, усього 2604860 отримали дві дози, усього 1406180 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 820524 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 935495 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 361178 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 111 150 отримали одну дозу, усього 65226 отримали дві дози, усього 45924 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 36193 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 64051 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 10906 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 741 мобільною бригадою з імунізації, 1615 пунктами щеплення та 56 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 438 летальних випадків – 16 одужало (особи) – 676 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41372 методом ПЛР — 18006 методом ІФА — 8718 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14648 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2244196 одужало (особи) – 2180957 летальних випадків – 52718 проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052