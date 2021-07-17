Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 9).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 011 040 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 604 862
|
отримали одну дозу, усього
|
2604860
|
отримали дві дози, усього
|
1406180
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
820524
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
935495
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
361178
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
111 150
|
отримали одну дозу, усього
|
65226
|
отримали дві дози, усього
|
45924
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36193
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
64051
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10906
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 741 мобільною бригадою з імунізації, 1615 пунктами щеплення та 56 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
438
|
|
16
|
|
676
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41372
|
|
18006
|
|
8718
|
|
14648
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2244196
|
|
2180957
|
|
52718
|
|
11 138 052
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2244196
|
591
|
52718
|
16
|
2180957
|
676
|
м. Київ
|
216606
|
171
|
5215
|
2
|
207427
|
155
|
Вінницька
|
71269
|
21
|
1696
|
0
|
69373
|
8
|
Волинська
|
62247
|
1
|
1203
|
0
|
60955
|
9
|
Дніпропетровська
|
136028
|
40
|
4473
|
4
|
131089
|
42
|
Донецька
|
91065
|
26
|
2373
|
0
|
88314
|
25
|
Житомирська
|
88636
|
11
|
1799
|
2
|
86572
|
8
|
Закарпатська
|
62169
|
2
|
1606
|
0
|
60487
|
2
|
Запорізька
|
104893
|
30
|
2451
|
1
|
102196
|
31
|
Івано-Франківська
|
86763
|
10
|
2104
|
0
|
84575
|
10
|
Київська
|
127943
|
33
|
2759
|
0
|
124649
|
55
|
Кіровоградська
|
20684
|
3
|
853
|
0
|
19718
|
12
|
Луганська
|
26841
|
12
|
960
|
0
|
25643
|
7
|
Львівська
|
137823
|
24
|
3675
|
0
|
133684
|
54
|
Миколаївська
|
70193
|
10
|
1857
|
0
|
68178
|
14
|
Одеська
|
141307
|
60
|
3002
|
3
|
137544
|
39
|
Полтавська
|
78098
|
7
|
1868
|
0
|
76039
|
55
|
Рівненська
|
79608
|
7
|
1206
|
0
|
78318
|
3
|
Сумська
|
78149
|
17
|
1332
|
0
|
76537
|
14
|
Тернопільська
|
70119
|
2
|
1204
|
1
|
68849
|
7
|
Харківська
|
148929
|
35
|
3576
|
3
|
144730
|
19
|
Херсонська
|
36022
|
21
|
1157
|
0
|
34598
|
45
|
Хмельницька
|
89066
|
5
|
1885
|
0
|
87021
|
26
|
Черкаська
|
82017
|
21
|
1319
|
0
|
80361
|
23
|
Чернівецька
|
80047
|
9
|
1794
|
0
|
78156
|
11
|
Чернігівська
|
57674
|
13
|
1351
|
0
|
55944
|
2