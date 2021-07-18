Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 27, медпрацівників – 4).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 061 475 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 638 941 отримали одну дозу, усього 2 638 939 отримали дві дози, усього 1 422 536 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 831212 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 958858 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 361206 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 50 435 отримали одну дозу, усього 34079 отримали дві дози, усього 16356 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 20999 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 27876 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1560 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення та 229 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 382 летальних випадків – 8 одужало (особи) – 241 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 26 082 методом ПЛР — 13 429 методом ІФА — 3 158 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 9 495 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 244 495 одужало (особи) – 2 181 198 летальних випадків – 52 726 проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481