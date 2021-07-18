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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 27, медпрацівників – 4).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 061 475 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 638 941

отримали одну дозу, усього

2 638 939

отримали дві дози, усього

1 422 536

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

831212

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

958858

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

361206

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

50 435

отримали одну дозу, усього

34079

отримали дві дози, усього

16356

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

20999

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

27876

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1560

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення та 229 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

382
  • летальних випадків –

8
  • одужало (особи) –

241

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

26 082
  • методом ПЛР —

13 429
  • методом ІФА —

3 158
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

9 495

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 244 495
  • одужало (особи) –

2 181 198
  • летальних випадків –

52 726
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 151 481

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2244495

299

52726

8

2181198

241

м. Київ

216649

43

5216

1

207488

61

Вінницька

71288

19

1696

0

69384

11

Волинська

62251

4

1203

0

60959

4

Дніпропетровська

136078

50

4475

2

131114

25

Донецька

91078

13

2373

0

88315

1

Житомирська

88647

11

1800

1

86572

0

Закарпатська

62169

0

1606

0

60487

0

Запорізька

104903

10

2451

0

102205

9

Івано-Франківська

86769

6

2104

0

84581

6

Київська

127960

17

2759

0

124662

13

Кіровоградська

20686

2

853

0

19718

0

Луганська

26842

1

960

0

25643

0

Львівська

137831

8

3675

0

133687

3

Миколаївська

70202

9

1858

1

68190

12

Одеська

141342

35

3002

0

137558

14

Полтавська

78104

6

1868

0

76039

0

Рівненська

79611

3

1206

0

78320

2

Сумська

78166

17

1333

1

76547

10

Тернопільська

70120

1

1204

0

68860

11

Харківська

148940

11

3578

2

144762

32

Херсонська

36037

15

1157

0

34613

15

Хмельницька

89071

5

1885

0

87021

0

Черкаська

82025

8

1319

0

80366

5

Чернівецька

80052

5

1794

0

78163

7

Чернігівська

57674

0

1351

0

55944

0
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