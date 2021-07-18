Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 27, медпрацівників – 4).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 061 475 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 638 941
|
отримали одну дозу, усього
|
2 638 939
|
отримали дві дози, усього
|
1 422 536
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
831212
|
958858
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
361206
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
50 435
|
отримали одну дозу, усього
|
34079
|
отримали дві дози, усього
|
16356
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
20999
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
27876
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1560
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації, 354 пунктами щеплення та 229 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
382
|
|
8
|
|
241
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
26 082
|
|
13 429
|
|
3 158
|
|
9 495
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 244 495
|
|
2 181 198
|
|
52 726
|
|
11 151 481
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2244495
|
299
|
52726
|
8
|
2181198
|
241
|
м. Київ
|
216649
|
43
|
5216
|
1
|
207488
|
61
|
Вінницька
|
71288
|
19
|
1696
|
0
|
69384
|
11
|
Волинська
|
62251
|
4
|
1203
|
0
|
60959
|
4
|
Дніпропетровська
|
136078
|
50
|
4475
|
2
|
131114
|
25
|
Донецька
|
91078
|
13
|
2373
|
0
|
88315
|
1
|
Житомирська
|
88647
|
11
|
1800
|
1
|
86572
|
0
|
Закарпатська
|
62169
|
0
|
1606
|
0
|
60487
|
0
|
Запорізька
|
104903
|
10
|
2451
|
0
|
102205
|
9
|
Івано-Франківська
|
86769
|
6
|
2104
|
0
|
84581
|
6
|
Київська
|
127960
|
17
|
2759
|
0
|
124662
|
13
|
Кіровоградська
|
20686
|
2
|
853
|
0
|
19718
|
0
|
Луганська
|
26842
|
1
|
960
|
0
|
25643
|
0
|
Львівська
|
137831
|
8
|
3675
|
0
|
133687
|
3
|
Миколаївська
|
70202
|
9
|
1858
|
1
|
68190
|
12
|
Одеська
|
141342
|
35
|
3002
|
0
|
137558
|
14
|
Полтавська
|
78104
|
6
|
1868
|
0
|
76039
|
0
|
Рівненська
|
79611
|
3
|
1206
|
0
|
78320
|
2
|
Сумська
|
78166
|
17
|
1333
|
1
|
76547
|
10
|
Тернопільська
|
70120
|
1
|
1204
|
0
|
68860
|
11
|
Харківська
|
148940
|
11
|
3578
|
2
|
144762
|
32
|
Херсонська
|
36037
|
15
|
1157
|
0
|
34613
|
15
|
Хмельницька
|
89071
|
5
|
1885
|
0
|
87021
|
0
|
Черкаська
|
82025
|
8
|
1319
|
0
|
80366
|
5
|
Чернівецька
|
80052
|
5
|
1794
|
0
|
78163
|
7
|
Чернігівська
|
57674
|
0
|
1351
|
0
|
55944
|
0