Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna, надані урядом США в межах COVAX

Сьогодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 000 040 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna. Ця партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX.

"Наша ключова мета — захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до неї. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", - сказав Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, вакцина Moderna з цієї поставки призначена для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи з попередніх етапів.

«Надзвичайно важливо, що більше вакцин надходить зараз, і більше людей в Україні можуть отримати захист від COVID-19, особливо в контексті наступних хвиль пандемії. Ми вдячні уряду США, який зробив можливою цю найновішу поставку. Кращий доступ до вакцин для всіх країн є найбільш ефективним шляхом подолання пандемії. Дуже важливо, щоб люди, особливо ті, хто належить до груп ризику, скористалися можливістю зробити щеплення та уникли згубного впливу COVID-19 на їхнє здоров’я та життя їхніх сімей”, - зазначила Лора Білл, виконувачка обов’язків Голови представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Мета ініціативи COVAX, яка є безпрецедентним прикладом співпраці міжнародної спільноти, — забезпечити, щоб усі країни, незалежно від рівня доходу, отримали рівний доступ до вакцин проти COVID-19. Поставки в рамках COVAX продовжуватимуться, і до кінця 2021 року, як очікується, Україна отримає достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в рамках ініціативи.

“ВООЗ вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Через COVAX за останні місяці в Україну було доставлено понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини. Ця вакцина широко використовується в США та інших країнах. У середині липня понад 1,3 мільйона українців отримали дві дози вакцини, і ми закликаємо жителів України скористатися можливістю зробити щеплення”, - сказав д-р Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Раніше в межах COVAX Україна отримала 1 064 700 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Хоча в Україні з’являється більше вакцин, охоплення вакцинацією проти COVID-19 ще недостатнє для того, щоб люди могли відмовитись від дотримання фізичної дистанції та носіння масок, тому дотримуватися цих практик потрібно продовжувати.

Довідково

Moderna — це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. Схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Ефективність вакцини становить 94.1%.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

МОЗ України