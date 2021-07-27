Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 25 липня в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 812 500 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 099 711
|
отримали одну дозу, усього
|
3099709
|
отримали дві дози, усього
|
1712791
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1166678
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
364273
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
116720
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
49 057
|
отримали одну дозу, усього
|
39150
|
отримали дві дози, усього
|
9907
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
15138
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
15681
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
980
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
17258
Щеплення проводилось 165 мобільними бригадами з імунізації, 298 пунктами щеплення та 329 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
256
|
|
2
|
|
170
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
15795
|
|
7562
|
|
1905
|
|
6328
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2248663
|
|
2184365
|
|
52849
|
|
11278944
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2248663
|
213
|
52849
|
2
|
2184365
|
170
|
м. Київ
|
218013
|
71
|
5228
|
0
|
208593
|
30
|
Вінницька
|
71385
|
14
|
1699
|
0
|
69488
|
7
|
Волинська
|
62274
|
2
|
1204
|
0
|
61018
|
3
|
Дніпропетровська
|
136281
|
6
|
4496
|
0
|
131266
|
0
|
Донецька
|
91332
|
8
|
2380
|
0
|
88482
|
0
|
Житомирська
|
88740
|
17
|
1802
|
0
|
86665
|
6
|
Закарпатська
|
62205
|
0
|
1608
|
0
|
60498
|
0
|
Запорізька
|
105050
|
0
|
2451
|
0
|
102312
|
0
|
Івано-Франківська
|
86819
|
2
|
2107
|
0
|
84609
|
2
|
Київська
|
128070
|
8
|
2767
|
0
|
124834
|
0
|
Кіровоградська
|
20705
|
2
|
856
|
0
|
19735
|
0
|
Луганська
|
27000
|
2
|
967
|
0
|
25708
|
0
|
Львівська
|
137989
|
8
|
3677
|
0
|
133783
|
4
|
Миколаївська
|
70301
|
3
|
1864
|
0
|
68237
|
12
|
Одеська
|
141625
|
33
|
3007
|
2
|
137748
|
68
|
Полтавська
|
78212
|
0
|
1872
|
0
|
76099
|
0
|
Рівненська
|
79650
|
3
|
1207
|
0
|
78368
|
1
|
Сумська
|
78346
|
8
|
1342
|
0
|
76697
|
14
|
Тернопільська
|
70167
|
7
|
1204
|
0
|
68896
|
6
|
Харківська
|
149170
|
12
|
3591
|
0
|
144926
|
16
|
Херсонська
|
36238
|
3
|
1162
|
0
|
34706
|
0
|
Хмельницька
|
89148
|
0
|
1889
|
0
|
87106
|
0
|
Черкаська
|
82125
|
1
|
1321
|
0
|
80417
|
0
|
Чернівецька
|
80105
|
3
|
1796
|
0
|
78188
|
1
|
Чернігівська
|
57713
|
0
|
1352
|
0
|
55986
|
0