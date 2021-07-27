Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 25 липня в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 812 500 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 099 711 отримали одну дозу, усього 3099709 отримали дві дози, усього 1712791 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 964394 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1166678 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 364273 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 116720 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 49 057 отримали одну дозу, усього 39150 отримали дві дози, усього 9907 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 15138 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 15681 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 980 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 17258

Щеплення проводилось 165 мобільними бригадами з імунізації, 298 пунктами щеплення та 329 центрами вакцинації населення.