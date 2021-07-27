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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 25 липня в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 812 500 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб

(від початку кампанії):

3 099 711

отримали одну дозу, усього

3099709

отримали дві дози, усього

1712791

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

964394

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1166678

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

364273

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

116720

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

49 057

отримали одну дозу, усього

39150

отримали дві дози, усього

9907

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

15138

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

15681

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

980

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

17258

Щеплення проводилось 165 мобільними бригадами з імунізації, 298 пунктами щеплення та 329 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

256
  • летальних випадків –

2
  • одужало (особи) –

170

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

15795
  • методом ПЛР —

7562
  • методом ІФА —

1905
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

6328

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2248663
  • одужало (особи) –

2184365
  • летальних випадків –

52849
  • проведено ПЛР-тестувань –

11278944

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2248663

213

52849

2

2184365

170

м. Київ

218013

71

5228

0

208593

30

Вінницька

71385

14

1699

0

69488

7

Волинська

62274

2

1204

0

61018

3

Дніпропетровська

136281

6

4496

0

131266

0

Донецька

91332

8

2380

0

88482

0

Житомирська

88740

17

1802

0

86665

6

Закарпатська

62205

0

1608

0

60498

0

Запорізька

105050

0

2451

0

102312

0

Івано-Франківська

86819

2

2107

0

84609

2

Київська

128070

8

2767

0

124834

0

Кіровоградська

20705

2

856

0

19735

0

Луганська

27000

2

967

0

25708

0

Львівська

137989

8

3677

0

133783

4

Миколаївська

70301

3

1864

0

68237

12

Одеська

141625

33

3007

2

137748

68

Полтавська

78212

0

1872

0

76099

0

Рівненська

79650

3

1207

0

78368

1

Сумська

78346

8

1342

0

76697

14

Тернопільська

70167

7

1204

0

68896

6

Харківська

149170

12

3591

0

144926

16

Херсонська

36238

3

1162

0

34706

0

Хмельницька

89148

0

1889

0

87106

0

Черкаська

82125

1

1321

0

80417

0

Чернівецька

80105

3

1796

0

78188

1

Чернігівська

57713

0

1352

0

55986

0
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