Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 26 липня в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 938 596 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 177 763 отримали одну дозу, усього 3177761 отримали дві дози, усього 1760835 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 979997 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1187794 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 365357 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 156971 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 126 096 отримали одну дозу, усього 78052 отримали дві дози, усього 48044 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 28305 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 38801 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 18739 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 40251

Щеплення проводилось 710 мобільними бригадами з імунізації, 2 540 пунктами щеплення та 347 центрами вакцинації населення.