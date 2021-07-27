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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 26 липня в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 938 596 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                             

(від початку кампанії):

3 177 763

отримали одну дозу, усього

3177761

отримали дві дози, усього

1760835

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

979997

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1187794

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

365357

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

156971

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

126 096

отримали одну дозу, усього

78052

отримали дві дози, усього

48044

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

28305

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

38801

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

18739

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

40251

Щеплення проводилось 710 мобільними бригадами з імунізації, 2 540 пунктами щеплення та 347 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

266
  • летальних випадків –

27
  • одужало (особи) –

515

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

44 739
  • методом ПЛР —

22 330
  • методом ІФА —

8 918
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 491

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 249 344
  • одужало (особи) –

2 184 880
  • летальних випадків –

52 876
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 301 274

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2249344

681

52876

27

2184880

515

м. Київ

218201

188

5228

0

208723

130

Вінницька

71394

9

1699

0

69506

18

Волинська

62274

0

1204

0

61020

2

Дніпропетровська

136319

38

4499

3

131284

18

Донецька

91389

57

2388

8

88520

38

Житомирська

88748

8

1803

1

86713

48

Закарпатська

62209

4

1608

0

60508

10

Запорізька

105084

34

2451

0

102323

11

Івано-Франківська

86825

6

2107

0

84615

6

Київська

128075

5

2767

0

124841

7

Кіровоградська

20706

1

856

0

19739

4

Луганська

27041

41

971

4

25719

11

Львівська

138014

25

3681

4

133809

26

Миколаївська

70323

22

1865

1

68252

15

Одеська

141693

68

3008

1

137788

40

Полтавська

78226

14

1872

0

76112

13

Рівненська

79657

7

1207

0

78383

15

Сумська

78362

16

1343

1

76713

16

Тернопільська

70167

0

1204

0

68898

2

Харківська

149212

42

3594

3

144954

28

Херсонська

36272

34

1162

0

34726

20

Хмельницька

89171

23

1890

1

87114

8

Черкаська

82141

16

1321

0

80431

14

Чернівецька

80114

9

1796

0

78193

5

Чернігівська

57727

14

1352

0

55996

10
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