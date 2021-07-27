Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 26 липня в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 938 596 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 177 763
|
отримали одну дозу, усього
|
3177761
|
отримали дві дози, усього
|
1760835
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
979997
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1187794
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
365357
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
156971
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
126 096
|
отримали одну дозу, усього
|
78052
|
отримали дві дози, усього
|
48044
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
28305
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
38801
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
18739
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
40251
Щеплення проводилось 710 мобільними бригадами з імунізації, 2 540 пунктами щеплення та 347 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
266
|
|
27
|
|
515
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
44 739
|
|
22 330
|
|
8 918
|
|
13 491
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 249 344
|
|
2 184 880
|
|
52 876
|
|
11 301 274
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2249344
|
681
|
52876
|
27
|
2184880
|
515
|
м. Київ
|
218201
|
188
|
5228
|
0
|
208723
|
130
|
Вінницька
|
71394
|
9
|
1699
|
0
|
69506
|
18
|
Волинська
|
62274
|
0
|
1204
|
0
|
61020
|
2
|
Дніпропетровська
|
136319
|
38
|
4499
|
3
|
131284
|
18
|
Донецька
|
91389
|
57
|
2388
|
8
|
88520
|
38
|
Житомирська
|
88748
|
8
|
1803
|
1
|
86713
|
48
|
Закарпатська
|
62209
|
4
|
1608
|
0
|
60508
|
10
|
Запорізька
|
105084
|
34
|
2451
|
0
|
102323
|
11
|
Івано-Франківська
|
86825
|
6
|
2107
|
0
|
84615
|
6
|
Київська
|
128075
|
5
|
2767
|
0
|
124841
|
7
|
Кіровоградська
|
20706
|
1
|
856
|
0
|
19739
|
4
|
Луганська
|
27041
|
41
|
971
|
4
|
25719
|
11
|
Львівська
|
138014
|
25
|
3681
|
4
|
133809
|
26
|
Миколаївська
|
70323
|
22
|
1865
|
1
|
68252
|
15
|
Одеська
|
141693
|
68
|
3008
|
1
|
137788
|
40
|
Полтавська
|
78226
|
14
|
1872
|
0
|
76112
|
13
|
Рівненська
|
79657
|
7
|
1207
|
0
|
78383
|
15
|
Сумська
|
78362
|
16
|
1343
|
1
|
76713
|
16
|
Тернопільська
|
70167
|
0
|
1204
|
0
|
68898
|
2
|
Харківська
|
149212
|
42
|
3594
|
3
|
144954
|
28
|
Херсонська
|
36272
|
34
|
1162
|
0
|
34726
|
20
|
Хмельницька
|
89171
|
23
|
1890
|
1
|
87114
|
8
|
Черкаська
|
82141
|
16
|
1321
|
0
|
80431
|
14
|
Чернівецька
|
80114
|
9
|
1796
|
0
|
78193
|
5
|
Чернігівська
|
57727
|
14
|
1352
|
0
|
55996
|
10