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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 27 липня в Україні зафіксовано 717 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 081 924 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 (від початку кампанії):

3 264 715

отримали одну дозу, усього

3264713

отримали дві дози, усього

1817211

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

998467

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1206950

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

366582

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

478

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

205264

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

143 328

отримали одну дозу, усього

86952

отримали дві дози, усього

56376

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32420

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

40646

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21969

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

48293

Щеплення проводилось 829 мобільними бригадами з імунізації, 2 666 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

507
  • летальних випадків –

15
  • одужало (особи) –

459

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46244
  • методом ПЛР —

20673
  • методом ІФА —

8592
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16979

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2250061
  • одужало (особи) –

2185339
  • летальних випадків –

52891
  • проведено ПЛР-тестувань –

11321947

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2250061

717

52891

15

2185339

459

м. Київ

218390

189

5229

1

208845

122

Вінницька

71421

27

1699

0

69521

15

Волинська

62280

6

1204

0

61021

1

Дніпропетровська

136343

24

4501

2

131304

20

Донецька

91459

70

2388

0

88535

15

Житомирська

88755

7

1803

0

86745

32

Закарпатська

62213

4

1608

0

60510

2

Запорізька

105137

53

2454

3

102347

24

Івано-Франківська

86834

9

2107

0

84620

5

Київська

128092

17

2767

0

124873

32

Кіровоградська

20708

2

856

0

19741

2

Луганська

27071

30

971

0

25764

45

Львівська

138037

23

3685

4

133818

9

Миколаївська

70336

13

1865

0

68268

16

Одеська

141740

47

3008

0

137811

23

Полтавська

78244

18

1872

0

76128

16

Рівненська

79665

8

1207

0

78390

7

Сумська

78389

27

1343

0

76730

17

Тернопільська

70179

12

1204

0

68903

5

Харківська

149244

32

3598

4

144973

19

Херсонська

36315

43

1162

0

34727

1

Хмельницька

89185

14

1890

0

87119

5

Черкаська

82168

27

1321

0

80448

17

Чернівецька

80124

10

1796

0

78199

6

Чернігівська

57732

5

1353

1

55999

3
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