Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 27 липня в Україні зафіксовано 717 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 081 924 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 (від початку кампанії):
|
3 264 715
|
отримали одну дозу, усього
|
3264713
|
отримали дві дози, усього
|
1817211
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
998467
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1206950
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
366582
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
478
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
205264
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
143 328
|
отримали одну дозу, усього
|
86952
|
отримали дві дози, усього
|
56376
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32420
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
40646
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
21969
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
48293
Щеплення проводилось 829 мобільними бригадами з імунізації, 2 666 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
507
|
|
15
|
|
459
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
46244
|
|
20673
|
|
8592
|
|
16979
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2250061
|
|
2185339
|
|
52891
|
|
11321947
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2250061
|
717
|
52891
|
15
|
2185339
|
459
|
м. Київ
|
218390
|
189
|
5229
|
1
|
208845
|
122
|
Вінницька
|
71421
|
27
|
1699
|
0
|
69521
|
15
|
Волинська
|
62280
|
6
|
1204
|
0
|
61021
|
1
|
Дніпропетровська
|
136343
|
24
|
4501
|
2
|
131304
|
20
|
Донецька
|
91459
|
70
|
2388
|
0
|
88535
|
15
|
Житомирська
|
88755
|
7
|
1803
|
0
|
86745
|
32
|
Закарпатська
|
62213
|
4
|
1608
|
0
|
60510
|
2
|
Запорізька
|
105137
|
53
|
2454
|
3
|
102347
|
24
|
Івано-Франківська
|
86834
|
9
|
2107
|
0
|
84620
|
5
|
Київська
|
128092
|
17
|
2767
|
0
|
124873
|
32
|
Кіровоградська
|
20708
|
2
|
856
|
0
|
19741
|
2
|
Луганська
|
27071
|
30
|
971
|
0
|
25764
|
45
|
Львівська
|
138037
|
23
|
3685
|
4
|
133818
|
9
|
Миколаївська
|
70336
|
13
|
1865
|
0
|
68268
|
16
|
Одеська
|
141740
|
47
|
3008
|
0
|
137811
|
23
|
Полтавська
|
78244
|
18
|
1872
|
0
|
76128
|
16
|
Рівненська
|
79665
|
8
|
1207
|
0
|
78390
|
7
|
Сумська
|
78389
|
27
|
1343
|
0
|
76730
|
17
|
Тернопільська
|
70179
|
12
|
1204
|
0
|
68903
|
5
|
Харківська
|
149244
|
32
|
3598
|
4
|
144973
|
19
|
Херсонська
|
36315
|
43
|
1162
|
0
|
34727
|
1
|
Хмельницька
|
89185
|
14
|
1890
|
0
|
87119
|
5
|
Черкаська
|
82168
|
27
|
1321
|
0
|
80448
|
17
|
Чернівецька
|
80124
|
10
|
1796
|
0
|
78199
|
6
|
Чернігівська
|
57732
|
5
|
1353
|
1
|
55999
|
3