Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 27 липня в Україні зафіксовано 717 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 081 924 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 (від початку кампанії): 3 264 715 отримали одну дозу, усього 3264713 отримали дві дози, усього 1817211 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 998467 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1206950 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 366582 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 478 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 205264 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 143 328 отримали одну дозу, усього 86952 отримали дві дози, усього 56376 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32420 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 40646 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 21969 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 48293

Щеплення проводилось 829 мобільними бригадами з імунізації, 2 666 пунктами щеплення та 360 центрами вакцинації населення.