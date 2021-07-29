Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 28 липня в Україні зафіксовано Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 225 458 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):
|
3 350 502
|
отримали одну дозу, усього
|
3350500
|
отримали дві дози, усього
|
1874958
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1015292
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1224329
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
368185
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
255290
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
143 534
|
отримали одну дозу, усього
|
85787
|
отримали дві дози, усього
|
57747
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32769
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
37830
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
22890
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
19
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
50026
Щеплення проводилось 812 мобільними бригадами з імунізації, 2 787 пунктами щеплення та 384 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
480
|
|
25
|
|
510
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
42504
|
|
19582
|
|
7962
|
|
14960
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2250907
|
|
2185849
|
|
52916
|
|
11341529
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2250907
|
846
|
52916
|
25
|
2185849
|
510
|
м. Київ
|
218585
|
195
|
5230
|
1
|
208997
|
152
|
Вінницька
|
71462
|
41
|
1700
|
1
|
69539
|
18
|
Волинська
|
62281
|
1
|
1204
|
0
|
61023
|
2
|
Дніпропетровська
|
136377
|
34
|
4505
|
4
|
131319
|
15
|
Донецька
|
91525
|
66
|
2391
|
3
|
88584
|
49
|
Житомирська
|
88774
|
19
|
1804
|
1
|
86762
|
17
|
Закарпатська
|
62223
|
10
|
1609
|
1
|
60514
|
4
|
Запорізька
|
105193
|
56
|
2455
|
1
|
102356
|
9
|
Івано-Франківська
|
86842
|
8
|
2107
|
0
|
84628
|
8
|
Київська
|
128121
|
29
|
2767
|
0
|
124885
|
12
|
Кіровоградська
|
20718
|
10
|
857
|
1
|
19744
|
3
|
Луганська
|
27093
|
22
|
971
|
0
|
25775
|
11
|
Львівська
|
138065
|
28
|
3686
|
1
|
133822
|
4
|
Миколаївська
|
70358
|
22
|
1865
|
0
|
68294
|
26
|
Одеська
|
141796
|
56
|
3011
|
3
|
137835
|
24
|
Полтавська
|
78260
|
16
|
1872
|
0
|
76134
|
6
|
Рівненська
|
79680
|
15
|
1207
|
0
|
78396
|
6
|
Сумська
|
78428
|
39
|
1343
|
0
|
76758
|
28
|
Тернопільська
|
70183
|
4
|
1204
|
0
|
68907
|
4
|
Харківська
|
149314
|
70
|
3601
|
3
|
145028
|
55
|
Херсонська
|
36349
|
34
|
1163
|
1
|
34736
|
9
|
Хмельницька
|
89206
|
21
|
1892
|
2
|
87125
|
6
|
Черкаська
|
82184
|
16
|
1321
|
0
|
80462
|
14
|
Чернівецька
|
80140
|
16
|
1798
|
2
|
78205
|
6
|
Чернігівська
|
57750
|
18
|
1353
|
0
|
56021
|
22