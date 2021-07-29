Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 28 липня в Україні зафіксовано Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 225 458 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 3 350 502 отримали одну дозу, усього 3350500 отримали дві дози, усього 1874958 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1015292 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1224329 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 368185 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 255290 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 143 534 отримали одну дозу, усього 85787 отримали дві дози, усього 57747 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32769 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 37830 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 22890 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 19 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 50026

Щеплення проводилось 812 мобільними бригадами з імунізації, 2 787 пунктами щеплення та 384 центрами вакцинації населення.