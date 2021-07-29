29. 07. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.07.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я за добу 28 липня в Україні зафіксовано Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 225 458 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):

3 350 502

отримали одну дозу, усього

3350500

отримали дві дози, усього

1874958

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1015292

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1224329

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

368185

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

255290

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

143 534

отримали одну дозу, усього

85787

отримали дві дози, усього

57747

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32769

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

37830

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

22890

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

19

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

50026

Щеплення проводилось 812 мобільними бригадами з імунізації, 2 787 пунктами щеплення та 384 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

480
  • летальних випадків –

25
  • одужало (особи) –

510

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

42504
  • методом ПЛР —

19582
  • методом ІФА —

7962
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14960

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2250907
  • одужало (особи) –

2185849
  • летальних випадків –

52916
  • проведено ПЛР-тестувань –

11341529

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2250907

846

52916

25

2185849

510

м. Київ

218585

195

5230

1

208997

152

Вінницька

71462

41

1700

1

69539

18

Волинська

62281

1

1204

0

61023

2

Дніпропетровська

136377

34

4505

4

131319

15

Донецька

91525

66

2391

3

88584

49

Житомирська

88774

19

1804

1

86762

17

Закарпатська

62223

10

1609

1

60514

4

Запорізька

105193

56

2455

1

102356

9

Івано-Франківська

86842

8

2107

0

84628

8

Київська

128121

29

2767

0

124885

12

Кіровоградська

20718

10

857

1

19744

3

Луганська

27093

22

971

0

25775

11

Львівська

138065

28

3686

1

133822

4

Миколаївська

70358

22

1865

0

68294

26

Одеська

141796

56

3011

3

137835

24

Полтавська

78260

16

1872

0

76134

6

Рівненська

79680

15

1207

0

78396

6

Сумська

78428

39

1343

0

76758

28

Тернопільська

70183

4

1204

0

68907

4

Харківська

149314

70

3601

3

145028

55

Херсонська

36349

34

1163

1

34736

9

Хмельницька

89206

21

1892

2

87125

6

Черкаська

82184

16

1321

0

80462

14

Чернівецька

80140

16

1798

2

78205

6

Чернігівська

57750

18

1353

0

56021

22
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  