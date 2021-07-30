Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 29 липня в Україні зафіксовано Україні зафіксовано 962 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 376 124 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб від початку кампанії):
|
3 437 631
|
отримали одну дозу, усього
|
3437629
|
отримали дві дози, усього
|
1 938 495
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1034325
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1238915
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
370269
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
306758
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
150 253
|
отримали одну дозу, усього
|
87014
|
отримали дві дози, усього
|
63239
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35363
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
39211
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
24211
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
51468
Щеплення проводилось 907 мобільними бригадами з імунізації, 2565 пунктами щеплення та 277 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу:
|
Також за останню добу:
|
|
488
|
|
14
|
|
504
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41328
|
|
19397
|
|
7997
|
|
13934
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2251869
|
|
2186353
|
|
52930
|
|
11360926
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2251869
|
962
|
52930
|
14
|
2186353
|
504
|
м. Київ
|
218818
|
233
|
5231
|
1
|
209218
|
221
|
Вінницька
|
71489
|
27
|
1701
|
1
|
69551
|
12
|
Волинська
|
62295
|
14
|
1204
|
0
|
61030
|
7
|
Дніпропетровська
|
136441
|
64
|
4508
|
3
|
131327
|
8
|
Донецька
|
91594
|
69
|
2391
|
0
|
88628
|
44
|
Житомирська
|
88803
|
29
|
1804
|
0
|
86770
|
8
|
Закарпатська
|
62241
|
18
|
1609
|
0
|
60521
|
7
|
Запорізька
|
105237
|
44
|
2457
|
2
|
102358
|
2
|
Івано-Франківська
|
86858
|
16
|
2107
|
0
|
84635
|
7
|
Київська
|
128152
|
31
|
2768
|
1
|
124891
|
6
|
Кіровоградська
|
20727
|
9
|
857
|
0
|
19747
|
3
|
Луганська
|
27125
|
32
|
972
|
1
|
25790
|
15
|
Львівська
|
138116
|
51
|
3686
|
0
|
133839
|
17
|
Миколаївська
|
70378
|
20
|
1865
|
0
|
68305
|
11
|
Одеська
|
141879
|
83
|
3012
|
1
|
137874
|
39
|
Полтавська
|
78277
|
17
|
1872
|
0
|
76143
|
9
|
Рівненська
|
79686
|
6
|
1208
|
1
|
78397
|
1
|
Сумська
|
78455
|
27
|
1343
|
0
|
76780
|
22
|
Тернопільська
|
70191
|
8
|
1204
|
0
|
68907
|
0
|
Харківська
|
149386
|
72
|
3603
|
2
|
145046
|
18
|
Херсонська
|
36377
|
28
|
1163
|
0
|
34751
|
15
|
Хмельницька
|
89222
|
16
|
1893
|
1
|
87134
|
9
|
Черкаська
|
82207
|
23
|
1321
|
0
|
80468
|
6
|
Чернівецька
|
80158
|
18
|
1798
|
0
|
78209
|
4
|
Чернігівська
|
57757
|
7
|
1353
|
0
|
56034
|
13