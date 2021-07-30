Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 29 липня в Україні зафіксовано Україні зафіксовано 962 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 376 124 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб від початку кампанії): 3 437 631 отримали одну дозу, усього 3437629 отримали дві дози, усього 1 938 495 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1034325 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1238915 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 370269 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 306758 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 150 253 отримали одну дозу, усього 87014 отримали дві дози, усього 63239 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35363 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 39211 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24211 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 51468

Щеплення проводилось 907 мобільними бригадами з імунізації, 2565 пунктами щеплення та 277 центрами вакцинації населення.

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