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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 29 липня в Україні зафіксовано Україні зафіксовано 962 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 376 124 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб від початку кампанії):

3 437 631

отримали одну дозу, усього

3437629

отримали дві дози, усього

1 938 495

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1034325

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1238915

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

370269

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

306758

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

150 253

отримали одну дозу, усього

87014

отримали дві дози, усього

63239

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35363

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

39211

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24211

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

51468

Щеплення проводилось 907 мобільними бригадами з імунізації, 2565 пунктами щеплення та 277 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

488
  • летальних випадків –

14
  • одужало (особи) –

504

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41328
  • методом ПЛР —

19397
  • методом ІФА —

7997
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13934

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2251869
  • одужало (особи) –

2186353
  • летальних випадків –

52930
  • проведено ПЛР-тестувань –

11360926

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2251869

962

52930

14

2186353

504

м. Київ

218818

233

5231

1

209218

221

Вінницька

71489

27

1701

1

69551

12

Волинська

62295

14

1204

0

61030

7

Дніпропетровська

136441

64

4508

3

131327

8

Донецька

91594

69

2391

0

88628

44

Житомирська

88803

29

1804

0

86770

8

Закарпатська

62241

18

1609

0

60521

7

Запорізька

105237

44

2457

2

102358

2

Івано-Франківська

86858

16

2107

0

84635

7

Київська

128152

31

2768

1

124891

6

Кіровоградська

20727

9

857

0

19747

3

Луганська

27125

32

972

1

25790

15

Львівська

138116

51

3686

0

133839

17

Миколаївська

70378

20

1865

0

68305

11

Одеська

141879

83

3012

1

137874

39

Полтавська

78277

17

1872

0

76143

9

Рівненська

79686

6

1208

1

78397

1

Сумська

78455

27

1343

0

76780

22

Тернопільська

70191

8

1204

0

68907

0

Харківська

149386

72

3603

2

145046

18

Херсонська

36377

28

1163

0

34751

15

Хмельницька

89222

16

1893

1

87134

9

Черкаська

82207

23

1321

0

80468

6

Чернівецька

80158

18

1798

0

78209

4

Чернігівська

57757

7

1353

0

56034

13
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