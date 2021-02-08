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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 01 серпня в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 632 783 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

3 599 169

отримали одну дозу, усього

3599167

отримали дві дози, усього

2033616

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1062457

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1273616

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

374717

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

400695

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

38 080

отримали одну дозу, усього

27722

отримали дві дози, усього

10358

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10672

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

10116

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

652

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

16640

Щеплення проводилось 207 мобільними бригадами з імунізації, 430 пунктами щеплення та 296 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

385
  • летальних випадків –

4
  • одужало (особи) –

176

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

17 047
  • методом ПЛР —

8 854
  • методом ІФА —

1 776
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

6 417

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 253 534
  • одужало (особи) –

2 187 170
  • летальних випадків –

52 955
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 404 184

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2253534

265

52955

4

2187170

176

м. Київ

219142

62

5235

2

209427

48

Вінницька

71537

21

1701

0

69572

5

Волинська

62306

2

1204

0

61051

2

Дніпропетровська

136547

9

4513

1

131378

17

Донецька

91683

2

2391

0

88663

2

Житомирська

88866

12

1805

0

86816

1

Закарпатська

62254

0

1609

0

60531

3

Запорізька

105282

0

2457

0

102371

0

Івано-Франківська

86889

1

2108

0

84646

2

Київська

128220

5

2768

0

124902

0

Кіровоградська

20749

1

860

0

19750

0

Луганська

27170

6

972

0

25808

0

Львівська

138188

12

3690

0

133935

27

Миколаївська

70436

16

1866

0

68319

7

Одеська

142049

30

3015

0

137921

30

Полтавська

78317

2

1872

0

76161

0

Рівненська

79707

4

1208

0

78411

2

Сумська

78508

3

1344

0

76804

2

Тернопільська

70259

30

1204

0

68918

2

Харківська

149513

17

3605

1

145143

23

Херсонська

36427

11

1163

0

34771

2

Хмельницька

89271

4

1893

0

87136

0

Черкаська

82228

1

1321

0

80475

0

Чернівецька

80199

10

1798

0

78218

1

Чернігівська

57787

4

1353

0

56043

0
 
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