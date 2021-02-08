Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 01 серпня в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 632 783 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 599 169
|
отримали одну дозу, усього
|
3599167
|
2033616
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1062457
|
1273616
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
374717
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
400695
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
38 080
|
отримали одну дозу, усього
|
27722
|
отримали дві дози, усього
|
10358
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10672
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
10116
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
652
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
16640
Щеплення проводилось 207 мобільними бригадами з імунізації, 430 пунктами щеплення та 296 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
385
|
|
4
|
|
176
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
17 047
|
|
8 854
|
|
1 776
|
|
6 417
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 253 534
|
|
2 187 170
|
|
52 955
|
|
11 404 184
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2253534
|
265
|
52955
|
4
|
2187170
|
176
|
м. Київ
|
219142
|
62
|
5235
|
2
|
209427
|
48
|
Вінницька
|
71537
|
21
|
1701
|
0
|
69572
|
5
|
Волинська
|
62306
|
2
|
1204
|
0
|
61051
|
2
|
Дніпропетровська
|
136547
|
9
|
4513
|
1
|
131378
|
17
|
Донецька
|
91683
|
2
|
2391
|
0
|
88663
|
2
|
Житомирська
|
88866
|
12
|
1805
|
0
|
86816
|
1
|
Закарпатська
|
62254
|
0
|
1609
|
0
|
60531
|
3
|
Запорізька
|
105282
|
0
|
2457
|
0
|
102371
|
0
|
Івано-Франківська
|
86889
|
1
|
2108
|
0
|
84646
|
2
|
Київська
|
128220
|
5
|
2768
|
0
|
124902
|
0
|
Кіровоградська
|
20749
|
1
|
860
|
0
|
19750
|
0
|
Луганська
|
27170
|
6
|
972
|
0
|
25808
|
0
|
Львівська
|
138188
|
12
|
3690
|
0
|
133935
|
27
|
Миколаївська
|
70436
|
16
|
1866
|
0
|
68319
|
7
|
Одеська
|
142049
|
30
|
3015
|
0
|
137921
|
30
|
Полтавська
|
78317
|
2
|
1872
|
0
|
76161
|
0
|
Рівненська
|
79707
|
4
|
1208
|
0
|
78411
|
2
|
Сумська
|
78508
|
3
|
1344
|
0
|
76804
|
2
|
Тернопільська
|
70259
|
30
|
1204
|
0
|
68918
|
2
|
Харківська
|
149513
|
17
|
3605
|
1
|
145143
|
23
|
Херсонська
|
36427
|
11
|
1163
|
0
|
34771
|
2
|
Хмельницька
|
89271
|
4
|
1893
|
0
|
87136
|
0
|
Черкаська
|
82228
|
1
|
1321
|
0
|
80475
|
0
|
Чернівецька
|
80199
|
10
|
1798
|
0
|
78218
|
1
|
Чернігівська
|
57787
|
4
|
1353
|
0
|
56043
|
0