Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 01 серпня в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 632 783 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 599 169 отримали одну дозу, усього 3599167 отримали дві дози, усього 2033616 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1062457 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1273616 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 374717 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 400695 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 38 080 отримали одну дозу, усього 27722 отримали дві дози, усього 10358 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10672 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 10116 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 652 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 16640

Щеплення проводилось 207 мобільними бригадами з імунізації, 430 пунктами щеплення та 296 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 385 летальних випадків – 4 одужало (особи) – 176 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 17 047 методом ПЛР — 8 854 методом ІФА — 1 776 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 6 417 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 253 534 одужало (особи) – 2 187 170 летальних випадків – 52 955 проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України