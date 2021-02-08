МОЗ України оголошує місяць вчасного виявлення вірусних гепатитів

До Всесвітнього дня протидії вірусним гепатитам Міністерство охорони здоров’я України розпочинає місячник їх вчасного виявлення. До такої ініціативи приєдналися вісім приватних лабораторій. Упродовж серпня вони пропонують пройти тестування на вірусні гепатити за акційними цінами. Крім того, тестуватися й дізнатися гепатит-статус можна в сімейного лікаря або в лікарні, яка уклала договір на амбулаторний пакет медичної допомоги із Національною службою здоров’я України.

В Україні понад 1,3 млн осіб хворіють на вірусний гепатит С, а також майже 600 тисяч — на вірусний гепатит В. Більшість про свій діагноз не знає і, відповідно, не отримує лікування. Станом на 1 січня 2021 року під медичним наглядом перебувають лише 6,9 % хворих на гепатит С і 3,3 % хворих на гепатит В.

Проте гепатити не є вироком, якщо лікування розпочато своєчасно. Завдяки новітнім препаратам прямої противірусної дії показник одужання від вірусного гепатиту С сягає 95 %. Терапія триває від 12 до 24 тижнів і практично не викликає побічних реакцій. Вірусний гепатит В вимагає пожиттєвого лікування, однак, якщо розпочати терапію вчасно, прогресування хвороби можна стримати й попередити розвиток ураження печінки. Держава повністю забезпечує потребу в противірусних препаратах: наразі у регіонах доступні майже 20 000 курсів для лікування гепатиту С та приблизно 2 000 — гепатиту В. Крім того, щорічно здійснюється замовлення життєво необхідних препаратів для лікування вірусних гепатитів коштом державного бюджету.

Відповідно до оновлених Стандартів надання медичної допомоги дорослим та дітям із вірусними гепатитами В та С, кожен українець має щонайменше раз у житті пройти обстеження на вірусні гепатити та повторювати його регулярно за наявності чинників ризикованої поведінки (до них, зокрема, належать отримання стоматологічних та косметологічних послуг, де можливий контакт із кров’ю, нанесення татуювань та пірсингу тощо).

У 2021 році Всесвітня Організація охорони здоров’я визначила темою Дня боротьби із вірусними гепатитами гасло «Hepatitis can`t wait» — «Гепатити не чекають!». Тож рекомендуємо кожному пройти скринінг на вірусні гепатити й дізнатися свій статус. Це може врятувати ваше життя.

Профілактика:

Вірусний гепатит В вимагає пожиттєвого лікування, але його можна попередити завдяки вакцинації, повний цикл якої складається з трьох щеплень.

Безкоштовну вакцинацію дітей від гепатиту В в Україні запровадили в 2002 році (першу дозу немовлята отримують ще в пологовому). Українці, народжені до 2002 року, здебільшого не мають захисту від хвороби, однак імунізуватися можна і в дорослому віці.

МОЗ України