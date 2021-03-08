Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 02 серпня в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 757 944 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 669 513
|
отримали одну дозу, усього
|
3669511
|
2 088 433
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1076519
|
1288841
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
375132
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
441337
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
125 161
|
отримали одну дозу, усього
|
70344
|
отримали дві дози, усього
|
54817
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
27844
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
49155
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
7511
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
40651
Щеплення проводилось 751 мобільною бригадою з імунізації, 2 174 пунктами щеплення та 251 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
334
|
|
26
|
|
533
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
39622
|
|
19946
|
|
8229
|
|
11447
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2254361
|
|
2187703
|
|
52981
|
|
11424130
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2254361
|
827
|
52981
|
26
|
2187703
|
533
|
м. Київ
|
219340
|
198
|
5235
|
0
|
209591
|
164
|
Вінницька
|
71569
|
32
|
1704
|
3
|
69585
|
13
|
Волинська
|
62308
|
2
|
1205
|
1
|
61053
|
2
|
Дніпропетровська
|
136600
|
53
|
4517
|
4
|
131397
|
19
|
Донецька
|
91748
|
65
|
2392
|
1
|
88712
|
49
|
Житомирська
|
88880
|
14
|
1806
|
1
|
86833
|
17
|
Закарпатська
|
62259
|
5
|
1609
|
0
|
60537
|
6
|
Запорізька
|
105319
|
37
|
2457
|
0
|
102409
|
38
|
Івано-Франківська
|
86895
|
6
|
2108
|
0
|
84654
|
8
|
Київська
|
128239
|
19
|
2773
|
5
|
124928
|
26
|
Кіровоградська
|
20753
|
4
|
860
|
0
|
19752
|
2
|
Луганська
|
27217
|
47
|
973
|
1
|
25828
|
20
|
Львівська
|
138236
|
48
|
3690
|
0
|
133959
|
24
|
Миколаївська
|
70447
|
11
|
1867
|
1
|
68336
|
17
|
Одеська
|
142111
|
62
|
3017
|
2
|
137930
|
9
|
Полтавська
|
78331
|
14
|
1874
|
2
|
76184
|
23
|
Рівненська
|
79722
|
15
|
1208
|
0
|
78411
|
0
|
Сумська
|
78532
|
24
|
1344
|
0
|
76824
|
20
|
Тернопільська
|
70265
|
6
|
1205
|
1
|
68921
|
3
|
Харківська
|
149562
|
49
|
3606
|
1
|
145158
|
15
|
Херсонська
|
36463
|
36
|
1163
|
0
|
34793
|
22
|
Хмельницька
|
89289
|
18
|
1895
|
2
|
87148
|
12
|
Черкаська
|
82260
|
32
|
1322
|
1
|
80492
|
17
|
Чернівецька
|
80212
|
13
|
1798
|
0
|
78223
|
5
|
Чернігівська
|
57804
|
17
|
1353
|
0
|
56045
|
2