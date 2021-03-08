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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.02.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 02 серпня в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 757 944 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

3 669 513

отримали одну дозу, усього

3669511

отримали дві дози, усього

2 088 433

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1076519

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1288841

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

375132

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

441337

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

125 161

отримали одну дозу, усього

70344

отримали дві дози, усього

54817

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

27844

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

49155

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

7511

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

40651

Щеплення проводилось 751 мобільною бригадою з імунізації, 2 174 пунктами щеплення та 251 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

334
  • летальних випадків –

26
  • одужало (особи) –

533

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

39622
  • методом ПЛР —

19946
  • методом ІФА —

8229
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11447

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2254361
  • одужало (особи) –

2187703
  • летальних випадків –

52981
  • проведено ПЛР-тестувань –

11424130

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2254361

827

52981

26

2187703

533

м. Київ

219340

198

5235

0

209591

164

Вінницька

71569

32

1704

3

69585

13

Волинська

62308

2

1205

1

61053

2

Дніпропетровська

136600

53

4517

4

131397

19

Донецька

91748

65

2392

1

88712

49

Житомирська

88880

14

1806

1

86833

17

Закарпатська

62259

5

1609

0

60537

6

Запорізька

105319

37

2457

0

102409

38

Івано-Франківська

86895

6

2108

0

84654

8

Київська

128239

19

2773

5

124928

26

Кіровоградська

20753

4

860

0

19752

2

Луганська

27217

47

973

1

25828

20

Львівська

138236

48

3690

0

133959

24

Миколаївська

70447

11

1867

1

68336

17

Одеська

142111

62

3017

2

137930

9

Полтавська

78331

14

1874

2

76184

23

Рівненська

79722

15

1208

0

78411

0

Сумська

78532

24

1344

0

76824

20

Тернопільська

70265

6

1205

1

68921

3

Харківська

149562

49

3606

1

145158

15

Херсонська

36463

36

1163

0

34793

22

Хмельницька

89289

18

1895

2

87148

12

Черкаська

82260

32

1322

1

80492

17

Чернівецька

80212

13

1798

0

78223

5

Чернігівська

57804

17

1353

0

56045

2
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