Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.02.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 02 серпня в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 757 944 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 669 513 отримали одну дозу, усього 3669511 отримали дві дози, усього 2 088 433 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1076519 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1288841 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 375132 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 441337 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 125 161 отримали одну дозу, усього 70344 отримали дві дози, усього 54817 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 27844 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 49155 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 7511 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 40651

Щеплення проводилось 751 мобільною бригадою з імунізації, 2 174 пунктами щеплення та 251 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 334 летальних випадків – 26 одужало (особи) – 533 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 39622 методом ПЛР — 19946 методом ІФА — 8229 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11447 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2254361 одужало (особи) – 2187703 летальних випадків – 52981 проведено ПЛР-тестувань – 11424130

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України