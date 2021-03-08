У кожному регіоні України оновлять обласну дитячу та дорослу лікарні — Віктор Ляшко

У межах програм Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» та «Здорова Україна» в кожному регіоні реконструюють та модернізують одну обласну дитячу та дорослу лікарні. На щотижневій селекторній нараді за участі голів обласних державних адміністрацій заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко поставив завдання за два тижні завершити підготовку технічного завдання та розпочати тендерні процедури на розробку проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи розпочнуться у 2022 році та будуть завершені протягом 2022–2023 рр.

«Вже з наступного року розпочнеться глобальна реконструкція та модернізація обласних лікарень у кожному обласному центрі. Кожен регіон упродовж 2022–2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні. Зараз треба подати технічне завдання під конкретні потреби кожного регіону», — заявив Кирило Тимошенко.

На нараді наголосили, що кожен регіон має бути спроможним надавати якісну високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам.

«Завдання нашого міністерства в рамках «Великого будівництва» — запуск лікарень нового європейського формату. Ми хочемо повного переосмислення поняття лікарні, щоби вона була однаково комфортна як для пацієнта, так і для лікаря. Ми прагнемо забезпечити доступ до якісних та безпечних медичних послуг. Разом із будівництвом лікарень повинні впроваджуватися новітні технології у сфері охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів», — прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Усього буде оновлено або побудовано 48 закладів охорони здоров’я.

МОЗ України

