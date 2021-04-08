Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 03 серпня в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 911 202 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 759 405 отримали одну дозу, усього 3759403 отримали дві дози, усього 2 151 799 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1094321 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1307707 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 375497 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 494196 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 153 258 отримали одну дозу, усього 89892 отримали дві дози, усього 63366 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 34141 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 57090 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 9105 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 52922

Щеплення проводилось 943 мобільними бригадами з імунізації, 2 612 пунктами щеплення та 279 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 572 летальних випадків – 43 одужало (особи) – 570 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 47442 методом ПЛР — 22533 методом ІФА — 8064 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16845 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2255345 одужало (особи) – 2188273 летальних випадків – 53024 проведено ПЛР-тестувань – 11446663

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України