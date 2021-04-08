Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 03 серпня в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 911 202 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 759 405
|
отримали одну дозу, усього
|
3759403
|
2 151 799
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1094321
|
1307707
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
375497
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
494196
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
153 258
|
отримали одну дозу, усього
|
89892
|
отримали дві дози, усього
|
63366
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
34141
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
57090
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
9105
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
52922
Щеплення проводилось 943 мобільними бригадами з імунізації, 2 612 пунктами щеплення та 279 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
572
|
|
43
|
|
570
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
47442
|
|
22533
|
|
8064
|
|
16845
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2255345
|
|
2188273
|
|
53024
|
|
11446663
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2255345
|
984
|
53024
|
43
|
2188273
|
570
|
м. Київ
|
219576
|
236
|
5238
|
3
|
209777
|
186
|
Вінницька
|
71588
|
19
|
1704
|
0
|
69595
|
10
|
Волинська
|
62311
|
3
|
1205
|
0
|
61055
|
2
|
Дніпропетровська
|
136664
|
64
|
4520
|
3
|
131418
|
21
|
Донецька
|
91839
|
91
|
2398
|
6
|
88744
|
32
|
Житомирська
|
88900
|
20
|
1807
|
1
|
86834
|
1
|
Закарпатська
|
62263
|
4
|
1609
|
0
|
60537
|
0
|
Запорізька
|
105372
|
53
|
2458
|
1
|
102457
|
48
|
Івано-Франківська
|
86904
|
9
|
2108
|
0
|
84660
|
6
|
Київська
|
128273
|
34
|
2773
|
0
|
124939
|
11
|
Кіровоградська
|
20760
|
7
|
860
|
0
|
19754
|
2
|
Луганська
|
27260
|
43
|
975
|
2
|
25852
|
24
|
Львівська
|
138270
|
34
|
3692
|
2
|
133974
|
15
|
Миколаївська
|
70463
|
16
|
1868
|
1
|
68357
|
21
|
Одеська
|
142157
|
46
|
3020
|
3
|
137942
|
12
|
Полтавська
|
78354
|
23
|
1874
|
0
|
76198
|
14
|
Рівненська
|
79751
|
29
|
1208
|
0
|
78412
|
1
|
Сумська
|
78550
|
18
|
1344
|
0
|
76853
|
29
|
Тернопільська
|
70284
|
19
|
1205
|
0
|
68926
|
5
|
Харківська
|
149637
|
75
|
3609
|
3
|
145173
|
15
|
Херсонська
|
36534
|
71
|
1181
|
18
|
34862
|
69
|
Хмельницька
|
89324
|
35
|
1895
|
0
|
87161
|
13
|
Черкаська
|
82283
|
23
|
1322
|
0
|
80509
|
17
|
Чернівецька
|
80222
|
10
|
1798
|
0
|
78230
|
7
|
Чернігівська
|
57806
|
2
|
1353
|
0
|
56054
|
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