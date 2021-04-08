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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 03 серпня в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5 911 202 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

3 759 405

отримали одну дозу, усього

3759403

отримали дві дози, усього

2 151 799

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1094321

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1307707

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

375497

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

494196

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

153 258

отримали одну дозу, усього

89892

отримали дві дози, усього

63366

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

34141

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

57090

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

9105

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

52922

Щеплення проводилось 943 мобільними бригадами з імунізації, 2 612 пунктами щеплення та 279 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

572
  • летальних випадків –

43
  • одужало (особи) –

570

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

47442
  • методом ПЛР —

22533
  • методом ІФА —

8064
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16845

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2255345
  • одужало (особи) –

2188273
  • летальних випадків –

53024
  • проведено ПЛР-тестувань –

11446663

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2255345

984

53024

43

2188273

570

м. Київ

219576

236

5238

3

209777

186

Вінницька

71588

19

1704

0

69595

10

Волинська

62311

3

1205

0

61055

2

Дніпропетровська

136664

64

4520

3

131418

21

Донецька

91839

91

2398

6

88744

32

Житомирська

88900

20

1807

1

86834

1

Закарпатська

62263

4

1609

0

60537

0

Запорізька

105372

53

2458

1

102457

48

Івано-Франківська

86904

9

2108

0

84660

6

Київська

128273

34

2773

0

124939

11

Кіровоградська

20760

7

860

0

19754

2

Луганська

27260

43

975

2

25852

24

Львівська

138270

34

3692

2

133974

15

Миколаївська

70463

16

1868

1

68357

21

Одеська

142157

46

3020

3

137942

12

Полтавська

78354

23

1874

0

76198

14

Рівненська

79751

29

1208

0

78412

1

Сумська

78550

18

1344

0

76853

29

Тернопільська

70284

19

1205

0

68926

5

Харківська

149637

75

3609

3

145173

15

Херсонська

36534

71

1181

18

34862

69

Хмельницька

89324

35

1895

0

87161

13

Черкаська

82283

23

1322

0

80509

17

Чернівецька

80222

10

1798

0

78230

7

Чернігівська

57806

2

1353

0

56054

9
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