В Україну прибули 500 тис. доз вакцини AstraZeneca від уряду Данії

Сьогодні до України прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, наданих Данією.

Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року.

«Ми поставили перед собою амбітну ціль — захистити якомога більше українців від COVID-19 до кінця цього року. Інфраструктура кампанії також зростає, вже працює понад 350 центрів масової вакцинації та працюють майже усі наявні пункти щеплення. Постійно нарощуємо темпи вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до неї. Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати й відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я», – сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Вакцину з цієї поставки планують використати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту – розподілити між пунктами щеплень.

Своєю чергою, посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив: «Данія та Україна є близькими партнерами, зокрема і в боротьбі з пандемією. Поставка цих 500 000 доз вакцини AstraZeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені. Вдячний ЮНІСЕФ та уряду України за співпрацю, а також велика подяка медичним працівникам, які щодня продовжують рятувати життя по всій країн».

Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

«Це ще один чудовий приклад міжнародної солідарності, коли країни, які мають кращий доступ до вакцин від COVID-19, надають свої дози тим, хто їх потребує, в умовах надзвичайної ситуації у світі. Ми вдячні уряду Данії за те, що він вирішив підтримати Україну, надавши безпечні та ефективні вакцини, які дадуть змогу захистити більше людей від трагічних наслідків COVID-19. За допомогою партнерів ЮНІСЕФ і далі підтримуватиме відповідь на пандемію COVID-19 в Україні, в тому числі шляхом доставки вакцин. В очікуванні нової хвилі COVID-19 дуже важливо забезпечити доступ до рятівних вакцин для якомога більшого числа людей, особливо тих, хто належить до груп ризику», – підкреслила заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мікаела Бауер.

Оскільки імунізація відбувається в умовах пандемії, надзвичайно важливо, щоб у центрах та пунктах вакцинації були ретельно дотримані правила інфекційного контролю: належне дистанціювання, провітрювання та масковий режим. Не можна допустити, щоб люди інфікувалися у черзі або впродовж 30 хвилин очікування після вакцинації, поки вони перебувають під наглядом медпрацівників.

МОЗ України