У Моршині, де повністю вакциновано 66% дорослого населення, немає жодного хворого на COVID-19

У місті Моршині Львівської області, де триває пілотний проєкт з максимально широкого охоплення щепленнями від COVID-19, станом на 2 серпня принаймні однією дозою було щеплено 72,4% дорослого населення, повністю завершили вакцинацію двома дозами 66% дорослих мешканців.

Зараз в Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

“Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії. До проєкту долучились окрім медиків, місцева влада, ЗМІ, релігійні спільноти. Тільки разом ми зможемо захистити українців від COVID-19. Зараз наша мета – щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись”, – наголосив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, що 16 квітня 2021 року Міністерство охорони здоров’я України спільно з місцевою владою запустило пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення в місті Моршині.

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Загалом у Моршині проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.

Вже понад 3,8 млн українців отримали безпечні й ефективні щеплення від COVID-19. Приєднуйтеся до них, запишіться самі та запишіть своїх близьких на вакцинацію. Деталі на vaccination.covid19.gov.ua або за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

МОЗ України