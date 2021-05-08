Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 04 серпня в Україні зафіксовано 1052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 070 323 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 855 095
|
отримали одну дозу, усього
|
3855093
|
2 215 230
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1112627
|
1328613
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
376389
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
549782
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
159 121
|
отримали одну дозу, усього
|
95690
|
отримали дві дози, усього
|
63431
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
34497
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
59461
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
9558
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
55605
Щеплення проводилось 880 мобільними бригадами з імунізації, 2 667 пунктами щеплення та 281 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
532
|
|
25
|
|
542
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
46074
|
|
20950
|
|
9154
|
|
15970
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2256397
|
|
2188815
|
|
53049
|
|
11467613
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2256397
|
1052
|
53049
|
25
|
2188815
|
542
|
м. Київ
|
219763
|
187
|
5241
|
3
|
209908
|
131
|
Вінницька
|
71645
|
57
|
1705
|
1
|
69602
|
7
|
Волинська
|
62318
|
7
|
1205
|
0
|
61060
|
5
|
Дніпропетровська
|
136707
|
43
|
4523
|
3
|
131450
|
32
|
Донецька
|
91894
|
55
|
2400
|
2
|
88787
|
43
|
Житомирська
|
88923
|
23
|
1808
|
1
|
86849
|
15
|
Закарпатська
|
62278
|
15
|
1610
|
1
|
60537
|
0
|
Запорізька
|
105434
|
62
|
2458
|
0
|
102498
|
41
|
Івано-Франківська
|
86917
|
13
|
2108
|
0
|
84668
|
8
|
Київська
|
128309
|
36
|
2773
|
0
|
124944
|
5
|
Кіровоградська
|
20766
|
6
|
860
|
0
|
19755
|
1
|
Луганська
|
27306
|
46
|
977
|
2
|
25900
|
48
|
Львівська
|
138325
|
55
|
3696
|
4
|
133986
|
12
|
Миколаївська
|
70487
|
24
|
1869
|
1
|
68373
|
16
|
Одеська
|
142232
|
75
|
3020
|
0
|
137990
|
48
|
Полтавська
|
78374
|
20
|
1874
|
0
|
76216
|
18
|
Рівненська
|
79772
|
21
|
1208
|
0
|
78421
|
9
|
Сумська
|
78589
|
39
|
1345
|
1
|
76882
|
29
|
Тернопільська
|
70330
|
46
|
1205
|
0
|
68927
|
1
|
Харківська
|
149696
|
59
|
3614
|
5
|
145200
|
27
|
Херсонська
|
36574
|
40
|
1181
|
0
|
34872
|
10
|
Хмельницька
|
89356
|
32
|
1895
|
0
|
87172
|
11
|
Черкаська
|
82310
|
27
|
1323
|
1
|
80522
|
13
|
Чернівецька
|
80245
|
23
|
1798
|
0
|
78236
|
6
|
Чернігівська
|
57847
|
41
|
1353
|
0
|
56060
|
6