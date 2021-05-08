Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 04 серпня в Україні зафіксовано 1052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 070 323 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 855 095 отримали одну дозу, усього 3855093 отримали дві дози, усього 2 215 230 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1112627 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1328613 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 376389 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 549782 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 159 121 отримали одну дозу, усього 95690 отримали дві дози, усього 63431 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 34497 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 59461 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 9558 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 55605

Щеплення проводилось 880 мобільними бригадами з імунізації, 2 667 пунктами щеплення та 281 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 532 летальних випадків – 25 одужало (особи) – 542 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46074 методом ПЛР — 20950 методом ІФА — 9154 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15970 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2256397 одужало (особи) – 2188815 летальних випадків – 53049 проведено ПЛР-тестувань – 11467613

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України