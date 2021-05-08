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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 04 серпня в Україні зафіксовано 1052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 070 323 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

3 855 095

отримали одну дозу, усього

3855093

отримали дві дози, усього

2 215 230

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1112627

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1328613

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

376389

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

549782

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

159 121

отримали одну дозу, усього

95690

отримали дві дози, усього

63431

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

34497

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

59461

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

9558

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

55605

Щеплення проводилось 880 мобільними бригадами з імунізації, 2 667 пунктами щеплення та 281 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

532
  • летальних випадків –

25
  • одужало (особи) –

542

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46074
  • методом ПЛР —

20950
  • методом ІФА —

9154
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15970

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2256397
  • одужало (особи) –

2188815
  • летальних випадків –

53049
  • проведено ПЛР-тестувань –

11467613

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2256397

1052

53049

25

2188815

542

м. Київ

219763

187

5241

3

209908

131

Вінницька

71645

57

1705

1

69602

7

Волинська

62318

7

1205

0

61060

5

Дніпропетровська

136707

43

4523

3

131450

32

Донецька

91894

55

2400

2

88787

43

Житомирська

88923

23

1808

1

86849

15

Закарпатська

62278

15

1610

1

60537

0

Запорізька

105434

62

2458

0

102498

41

Івано-Франківська

86917

13

2108

0

84668

8

Київська

128309

36

2773

0

124944

5

Кіровоградська

20766

6

860

0

19755

1

Луганська

27306

46

977

2

25900

48

Львівська

138325

55

3696

4

133986

12

Миколаївська

70487

24

1869

1

68373

16

Одеська

142232

75

3020

0

137990

48

Полтавська

78374

20

1874

0

76216

18

Рівненська

79772

21

1208

0

78421

9

Сумська

78589

39

1345

1

76882

29

Тернопільська

70330

46

1205

0

68927

1

Харківська

149696

59

3614

5

145200

27

Херсонська

36574

40

1181

0

34872

10

Хмельницька

89356

32

1895

0

87172

11

Черкаська

82310

27

1323

1

80522

13

Чернівецька

80245

23

1798

0

78236

6

Чернігівська

57847

41

1353

0

56060

6
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