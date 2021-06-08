Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 05 серпня в Україні зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 237 706 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 3 953 542 отримали одну дозу, усього 3953540 отримали дві дози, усього 2 284 166 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1130955 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1348540 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 377207 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 609156 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 167383 отримали одну дозу, усього 98447 отримали дві дози, усього 68936 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 36163 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 61590 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 10251 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 59379

Щеплення проводилося 894 мобільними бригадами з імунізації, 2709 пунктами щеплення та 301 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 516 летальних випадків – 16 одужало (особи) – 478 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 42597 методом ПЛР — 19929 методом ІФА — 7546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15122 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2257478 одужало (особи) – 2189293 летальних випадків – 53065 проведено ПЛР-тестувань – 11487542

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України