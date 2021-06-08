Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 05 серпня в Україні зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 237 706 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
3 953 542
|
отримали одну дозу, усього
|
3953540
|
2 284 166
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1130955
|
1348540
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
377207
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
609156
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
167383
|
отримали одну дозу, усього
|
98447
|
отримали дві дози, усього
|
68936
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36163
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
61590
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10251
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
59379
Щеплення проводилося 894 мобільними бригадами з імунізації, 2709 пунктами щеплення та 301 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
516
|
|
16
|
|
478
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
42597
|
|
19929
|
|
7546
|
|
15122
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2257478
|
|
2189293
|
|
53065
|
|
11487542
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2257478
|
1081
|
53065
|
16
|
2189293
|
478
|
м. Київ
|
219927
|
164
|
5242
|
1
|
210033
|
125
|
Вінницька
|
71691
|
46
|
1705
|
0
|
69609
|
7
|
Волинська
|
62327
|
9
|
1205
|
0
|
61063
|
3
|
Дніпропетровська
|
136761
|
54
|
4528
|
5
|
131472
|
22
|
Донецька
|
91951
|
57
|
2404
|
4
|
88824
|
37
|
Житомирська
|
88940
|
17
|
1808
|
0
|
86867
|
18
|
Закарпатська
|
62289
|
11
|
1611
|
1
|
60538
|
1
|
Запорізька
|
105477
|
43
|
2458
|
0
|
102510
|
12
|
Івано-Франківська
|
86933
|
16
|
2108
|
0
|
84685
|
17
|
Київська
|
128363
|
54
|
2773
|
0
|
124951
|
7
|
Кіровоградська
|
20772
|
6
|
860
|
0
|
19756
|
1
|
Луганська
|
27331
|
25
|
978
|
1
|
25939
|
39
|
Львівська
|
138389
|
64
|
3698
|
2
|
134000
|
14
|
Миколаївська
|
70500
|
13
|
1869
|
0
|
68401
|
28
|
Одеська
|
142324
|
92
|
3020
|
0
|
138030
|
40
|
Полтавська
|
78397
|
23
|
1874
|
0
|
76221
|
5
|
Рівненська
|
79788
|
16
|
1208
|
0
|
78427
|
6
|
Сумська
|
78638
|
49
|
1345
|
0
|
76897
|
15
|
Тернопільська
|
70362
|
32
|
1205
|
0
|
68933
|
6
|
Харківська
|
149779
|
83
|
3614
|
0
|
145215
|
15
|
Херсонська
|
36669
|
95
|
1181
|
0
|
34891
|
19
|
Хмельницька
|
89393
|
37
|
1895
|
0
|
87194
|
22
|
Черкаська
|
82336
|
26
|
1324
|
1
|
80525
|
3
|
Чернівецька
|
80269
|
24
|
1799
|
1
|
78240
|
4
|
Чернігівська
|
57872
|
25
|
1353
|
0
|
56072
|
12