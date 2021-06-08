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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 05 серпня в Україні зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 237 706 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

3 953 542

отримали одну дозу, усього

3953540

отримали дві дози, усього

2 284 166

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1130955

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1348540

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

377207

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

609156

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

167383

отримали одну дозу, усього

98447

отримали дві дози, усього

68936

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36163

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

61590

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10251

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

59379

Щеплення проводилося 894 мобільними бригадами з імунізації, 2709 пунктами щеплення та 301 центром вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

516
  • летальних випадків –

16
  • одужало (особи) –

478

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

42597
  • методом ПЛР —

19929
  • методом ІФА —

7546
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15122

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2257478
  • одужало (особи) –

2189293
  • летальних випадків –

53065
  • проведено ПЛР-тестувань –

11487542

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2257478

1081

53065

16

2189293

478

м. Київ

219927

164

5242

1

210033

125

Вінницька

71691

46

1705

0

69609

7

Волинська

62327

9

1205

0

61063

3

Дніпропетровська

136761

54

4528

5

131472

22

Донецька

91951

57

2404

4

88824

37

Житомирська

88940

17

1808

0

86867

18

Закарпатська

62289

11

1611

1

60538

1

Запорізька

105477

43

2458

0

102510

12

Івано-Франківська

86933

16

2108

0

84685

17

Київська

128363

54

2773

0

124951

7

Кіровоградська

20772

6

860

0

19756

1

Луганська

27331

25

978

1

25939

39

Львівська

138389

64

3698

2

134000

14

Миколаївська

70500

13

1869

0

68401

28

Одеська

142324

92

3020

0

138030

40

Полтавська

78397

23

1874

0

76221

5

Рівненська

79788

16

1208

0

78427

6

Сумська

78638

49

1345

0

76897

15

Тернопільська

70362

32

1205

0

68933

6

Харківська

149779

83

3614

0

145215

15

Херсонська

36669

95

1181

0

34891

19

Хмельницька

89393

37

1895

0

87194

22

Черкаська

82336

26

1324

1

80525

3

Чернівецька

80269

24

1799

1

78240

4

Чернігівська

57872

25

1353

0

56072

12
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