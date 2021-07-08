Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 06 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 408 308 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 055 092
|
отримали одну дозу, усього
|
4055090
|
отримали дві дози, усього
|
2 353 218
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1149207
|
1370350
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
378115
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
1997
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
668236
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
170602
|
отримали одну дозу, усього
|
101550
|
отримали дві дози, усього
|
69052
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35283
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
64874
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
9849
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
1500
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
59096
Щеплення проводилось 911 мобільними бригадами з імунізації, 2 705 пунктами щеплення та 316 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
534
|
|
20
|
|
1393
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
46841
|
|
22273
|
|
9628
|
|
14940
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2258532
|
|
2190686
|
|
53085
|
|
11509815
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2258532
|
1054
|
53085
|
20
|
2190686
|
1393
|
м. Київ
|
220103
|
176
|
5244
|
2
|
211018
|
985
|
Вінницька
|
71720
|
29
|
1706
|
1
|
69633
|
24
|
Волинська
|
62330
|
3
|
1205
|
0
|
61064
|
1
|
Дніпропетровська
|
136836
|
75
|
4529
|
1
|
131512
|
40
|
Донецька
|
92001
|
50
|
2406
|
2
|
88862
|
38
|
Житомирська
|
88971
|
31
|
1809
|
1
|
86881
|
14
|
Закарпатська
|
62301
|
12
|
1611
|
0
|
60543
|
5
|
Запорізька
|
105524
|
47
|
2458
|
0
|
102526
|
16
|
Івано-Франківська
|
86950
|
17
|
2108
|
0
|
84689
|
4
|
Київська
|
128411
|
48
|
2773
|
0
|
124967
|
16
|
Кіровоградська
|
20781
|
9
|
860
|
0
|
19758
|
2
|
Луганська
|
27365
|
34
|
980
|
2
|
25955
|
16
|
Львівська
|
138451
|
62
|
3701
|
3
|
134019
|
19
|
Миколаївська
|
70518
|
18
|
1869
|
0
|
68418
|
17
|
Одеська
|
142400
|
76
|
3021
|
1
|
138036
|
6
|
Полтавська
|
78429
|
32
|
1874
|
0
|
76278
|
57
|
Рівненська
|
79800
|
12
|
1208
|
0
|
78431
|
4
|
Сумська
|
78664
|
26
|
1345
|
0
|
76924
|
27
|
Тернопільська
|
70393
|
31
|
1205
|
0
|
68935
|
2
|
Харківська
|
149879
|
100
|
3615
|
1
|
145232
|
17
|
Херсонська
|
36737
|
68
|
1187
|
6
|
34925
|
34
|
Хмельницька
|
89416
|
23
|
1895
|
0
|
87211
|
17
|
Черкаська
|
82357
|
21
|
1324
|
0
|
80542
|
17
|
Чернівецька
|
80300
|
31
|
1799
|
0
|
78249
|
9
|
Чернігівська
|
57895
|
23
|
1353
|
0
|
56078
|
6