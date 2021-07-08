07. 08. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.08.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я за добу 06 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 408 308 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 055 092

отримали одну дозу, усього

4055090

отримали дві дози, усього

2 353 218

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1149207

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

1370350

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

378115

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

1997

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

668236

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

170602

отримали одну дозу, усього

101550

отримали дві дози, усього

69052

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35283

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64874

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

9849

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

1500

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

59096

Щеплення проводилось 911 мобільними бригадами з імунізації, 2 705 пунктами щеплення та 316 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

534
  • летальних випадків –

20
  • одужало (особи) –

1393

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46841
  • методом ПЛР —

22273
  • методом ІФА —

9628
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14940

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2258532
  • одужало (особи) –

2190686
  • летальних випадків –

53085
  • проведено ПЛР-тестувань –

11509815

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2258532

1054

53085

20

2190686

1393

м. Київ

220103

176

5244

2

211018

985

Вінницька

71720

29

1706

1

69633

24

Волинська

62330

3

1205

0

61064

1

Дніпропетровська

136836

75

4529

1

131512

40

Донецька

92001

50

2406

2

88862

38

Житомирська

88971

31

1809

1

86881

14

Закарпатська

62301

12

1611

0

60543

5

Запорізька

105524

47

2458

0

102526

16

Івано-Франківська

86950

17

2108

0

84689

4

Київська

128411

48

2773

0

124967

16

Кіровоградська

20781

9

860

0

19758

2

Луганська

27365

34

980

2

25955

16

Львівська

138451

62

3701

3

134019

19

Миколаївська

70518

18

1869

0

68418

17

Одеська

142400

76

3021

1

138036

6

Полтавська

78429

32

1874

0

76278

57

Рівненська

79800

12

1208

0

78431

4

Сумська

78664

26

1345

0

76924

27

Тернопільська

70393

31

1205

0

68935

2

Харківська

149879

100

3615

1

145232

17

Херсонська

36737

68

1187

6

34925

34

Хмельницька

89416

23

1895

0

87211

17

Черкаська

82357

21

1324

0

80542

17

Чернівецька

80300

31

1799

0

78249

9

Чернігівська

57895

23

1353

0

56078

6
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2021 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          