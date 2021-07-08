Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 06 серпня в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 408 308 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 055 092 отримали одну дозу, усього 4055090 отримали дві дози, усього 2 353 218 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1149207 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1370350 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 378115 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 1997 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 668236 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 170602 отримали одну дозу, усього 101550 отримали дві дози, усього 69052 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35283 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 64874 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 9849 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 1500 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 59096

Щеплення проводилось 911 мобільними бригадами з імунізації, 2 705 пунктами щеплення та 316 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 534 летальних випадків – 20 одужало (особи) – 1393 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46841 методом ПЛР — 22273 методом ІФА — 9628 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14940 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2258532 одужало (особи) – 2190686 летальних випадків – 53085 проведено ПЛР-тестувань – 11509815

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України