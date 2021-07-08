У міжнародному аеропорту “Київ” (Жуляни) відкрили пункт вакцинації проти COVID-19

6 серпня 2021 року в міжнародному терміналі А аеропорту “Київ” (Жуляни) розпочав роботу пункт вакцинації проти COVID-19.

Нагадуємо, що відповідно до останніх змін до “карантинної” постанови уряду №1236 від 9 грудня 2020 року, перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з двох документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Довідка 063/о («Карта профілактичних щеплень») про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о.

У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Більше про вакцину – bit.ly/CoronaVac_MOZ.

Графік роботи пункту на найближчий час:

З 6 по 8 серпня - 17:00-22:00.

Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.

Перелік, контакти та графік роботи пунктів та центрів, а також іншу інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України