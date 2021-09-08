Оперативна інформація про поширення та (09.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 08 серпня в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 538 718 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 137 073 отримали одну дозу, усього 4137071 отримали дві дози, усього 2 401 647 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1163719 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1387451 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 378896 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 5497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 714323 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 51 445 отримали одну дозу, усього 30988 отримали дві дози, усього 20457 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 11658 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 19571 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 769 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 2000 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 17447

Щеплення проводилось 277 мобільними бригадами з імунізації, 816 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 400 летальних випадків – 5 одужало (особи) – 281 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16720 методом ПЛР — 9383 методом ІФА — 1424 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5913 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2259451 одужало (особи) – 2191202 летальних випадків – 53100 проведено ПЛР-тестувань – 11537474

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України