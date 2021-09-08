Оперативна інформація про поширення та (09.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 08 серпня в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 538 718 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 137 073
|
отримали одну дозу, усього
|
4137071
|
2 401 647
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1163719
|
1387451
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
378896
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
5497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
714323
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
51 445
|
отримали одну дозу, усього
|
30988
|
отримали дві дози, усього
|
20457
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
11658
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
19571
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
769
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
2000
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
17447
Щеплення проводилось 277 мобільними бригадами з імунізації, 816 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
400
|
|
5
|
|
281
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16720
|
|
9383
|
|
1424
|
|
5913
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2259451
|
|
2191202
|
|
53100
|
|
11537474
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2259451
|
300
|
53100
|
5
|
2191202
|
281
|
м. Київ
|
220207
|
51
|
5245
|
0
|
211268
|
160
|
Вінницька
|
71761
|
24
|
1709
|
2
|
69666
|
14
|
Волинська
|
62340
|
2
|
1205
|
0
|
61067
|
1
|
Дніпропетровська
|
136920
|
12
|
4534
|
1
|
131549
|
16
|
Донецька
|
92025
|
1
|
2406
|
0
|
88864
|
2
|
Житомирська
|
89006
|
17
|
1811
|
1
|
86881
|
0
|
Закарпатська
|
62301
|
0
|
1611
|
0
|
60543
|
0
|
Запорізька
|
105548
|
0
|
2458
|
0
|
102526
|
0
|
Івано-Франківська
|
86991
|
20
|
2108
|
0
|
84698
|
5
|
Київська
|
128442
|
5
|
2773
|
0
|
124989
|
0
|
Кіровоградська
|
20783
|
1
|
860
|
0
|
19763
|
2
|
Луганська
|
27381
|
9
|
980
|
0
|
25955
|
0
|
Львівська
|
138471
|
9
|
3701
|
0
|
134045
|
12
|
Миколаївська
|
70541
|
8
|
1869
|
0
|
68441
|
15
|
Одеська
|
142489
|
39
|
3023
|
1
|
138051
|
14
|
Полтавська
|
78442
|
1
|
1874
|
0
|
76279
|
0
|
Рівненська
|
79806
|
2
|
1208
|
0
|
78436
|
2
|
Сумська
|
78686
|
15
|
1345
|
0
|
76940
|
9
|
Тернопільська
|
70463
|
32
|
1205
|
0
|
68958
|
9
|
Харківська
|
149930
|
13
|
3617
|
0
|
145267
|
18
|
Херсонська
|
36845
|
7
|
1187
|
0
|
34932
|
0
|
Хмельницька
|
89446
|
3
|
1895
|
0
|
87211
|
0
|
Черкаська
|
82365
|
2
|
1324
|
0
|
80542
|
0
|
Чернівецька
|
80348
|
21
|
1799
|
0
|
78253
|
2
|
Чернігівська
|
57914
|
6
|
1353
|
0
|
56078
|
0