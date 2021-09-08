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Оперативна інформація про поширення та (09.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 08 серпня в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 538 718 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 137 073

отримали одну дозу, усього

4137071

отримали дві дози, усього

2 401 647

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1163719

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1387451

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

378896

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

5497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

714323

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

51 445

отримали одну дозу, усього

30988

отримали дві дози, усього

20457

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

11658

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

19571

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

769

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

2000

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

17447

Щеплення проводилось 277 мобільними бригадами з імунізації, 816 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

400
  • летальних випадків –

5
  • одужало (особи) –

281

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16720
  • методом ПЛР —

9383
  • методом ІФА —

1424
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5913

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2259451
  • одужало (особи) –

2191202
  • летальних випадків –

53100
  • проведено ПЛР-тестувань –

11537474

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2259451

300

53100

5

2191202

281

м. Київ

220207

51

5245

0

211268

160

Вінницька

71761

24

1709

2

69666

14

Волинська

62340

2

1205

0

61067

1

Дніпропетровська

136920

12

4534

1

131549

16

Донецька

92025

1

2406

0

88864

2

Житомирська

89006

17

1811

1

86881

0

Закарпатська

62301

0

1611

0

60543

0

Запорізька

105548

0

2458

0

102526

0

Івано-Франківська

86991

20

2108

0

84698

5

Київська

128442

5

2773

0

124989

0

Кіровоградська

20783

1

860

0

19763

2

Луганська

27381

9

980

0

25955

0

Львівська

138471

9

3701

0

134045

12

Миколаївська

70541

8

1869

0

68441

15

Одеська

142489

39

3023

1

138051

14

Полтавська

78442

1

1874

0

76279

0

Рівненська

79806

2

1208

0

78436

2

Сумська

78686

15

1345

0

76940

9

Тернопільська

70463

32

1205

0

68958

9

Харківська

149930

13

3617

0

145267

18

Херсонська

36845

7

1187

0

34932

0

Хмельницька

89446

3

1895

0

87211

0

Черкаська

82365

2

1324

0

80542

0

Чернівецька

80348

21

1799

0

78253

2

Чернігівська

57914

6

1353

0

56078

0
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