10. 08. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.08.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я за добу 09 серпня в Україні зафіксовано 781 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 678 726 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 220 770

отримали одну дозу, усього

4220768

отримали дві дози, усього

2 457 958

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1179816

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

1404958

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

380063

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

5497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

763249

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

140008

отримали одну дозу, усього

83697

отримали дві дози, усього

56311

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31131

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53103

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6836

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

48938

Щеплення проводилось 879 мобільними бригадами з імунізації, 2 646 пунктами щеплення та 310 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

335
  • летальних випадків –

24
  • одужало (особи) –

1390

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

44553
  • методом ПЛР —

21705
  • методом ІФА —

7698
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15150

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2260232
  • одужало (особи) –

2192592
  • летальних випадків –

53124
  • проведено ПЛР-тестувань –

11559179

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2260232

781

53124

24

2192592

1390

м. Київ

220374

167

5247

2

212165

897

Вінницька

71790

29

1709

0

69672

6

Волинська

62343

3

1205

0

61068

1

Дніпропетровська

136945

25

4536

2

131574

25

Донецька

92103

78

2412

6

88941

77

Житомирська

89026

20

1811

0

86897

16

Закарпатська

62313

12

1611

0

60552

9

Запорізька

105582

34

2458

0

102595

69

Івано-Франківська

87004

13

2109

1

84704

6

Київська

128462

20

2777

4

125011

22

Кіровоградська

20787

4

862

2

19768

5

Луганська

27415

34

980

0

25987

32

Львівська

138505

34

3701

0

134076

31

Миколаївська

70550

9

1869

0

68449

8

Одеська

142551

62

3023

0

138118

67

Полтавська

78477

35

1874

0

76288

9

Рівненська

79825

19

1208

0

78444

8

Сумська

78704

18

1346

1

76954

14

Тернопільська

70476

13

1205

0

68958

0

Харківська

149990

60

3618

1

145294

27

Херсонська

36864

19

1187

0

34950

18

Хмельницька

89481

35

1896

1

87224

13

Черкаська

82378

13

1327

3

80562

20

Чернівецька

80363

15

1800

1

78261

8

Чернігівська

57924

10

1353

0

56080

2
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2021 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          