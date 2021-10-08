Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 09 серпня в Україні зафіксовано 781 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 678 726 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 220 770 отримали одну дозу, усього 4220768 отримали дві дози, усього 2 457 958 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1179816 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1404958 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 380063 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 5497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 763249 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 140008 отримали одну дозу, усього 83697 отримали дві дози, усього 56311 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 31131 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53103 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6836 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 48938

Щеплення проводилось 879 мобільними бригадами з імунізації, 2 646 пунктами щеплення та 310 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 335 летальних випадків – 24 одужало (особи) – 1390 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 44553 методом ПЛР — 21705 методом ІФА — 7698 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15150 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2260232 одужало (особи) – 2192592 летальних випадків – 53124 проведено ПЛР-тестувань – 11559179

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України