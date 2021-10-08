Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 09 серпня в Україні зафіксовано 781 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 678 726 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 220 770
|
отримали одну дозу, усього
|
4220768
|
отримали дві дози, усього
|
2 457 958
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1179816
|
1404958
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
380063
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
5497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
763249
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
140008
|
отримали одну дозу, усього
|
83697
|
отримали дві дози, усього
|
56311
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31131
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53103
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6836
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
48938
Щеплення проводилось 879 мобільними бригадами з імунізації, 2 646 пунктами щеплення та 310 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
335
|
|
24
|
|
1390
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
44553
|
|
21705
|
|
7698
|
|
15150
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2260232
|
|
2192592
|
|
53124
|
|
11559179
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2260232
|
781
|
53124
|
24
|
2192592
|
1390
|
м. Київ
|
220374
|
167
|
5247
|
2
|
212165
|
897
|
Вінницька
|
71790
|
29
|
1709
|
0
|
69672
|
6
|
Волинська
|
62343
|
3
|
1205
|
0
|
61068
|
1
|
Дніпропетровська
|
136945
|
25
|
4536
|
2
|
131574
|
25
|
Донецька
|
92103
|
78
|
2412
|
6
|
88941
|
77
|
Житомирська
|
89026
|
20
|
1811
|
0
|
86897
|
16
|
Закарпатська
|
62313
|
12
|
1611
|
0
|
60552
|
9
|
Запорізька
|
105582
|
34
|
2458
|
0
|
102595
|
69
|
Івано-Франківська
|
87004
|
13
|
2109
|
1
|
84704
|
6
|
Київська
|
128462
|
20
|
2777
|
4
|
125011
|
22
|
Кіровоградська
|
20787
|
4
|
862
|
2
|
19768
|
5
|
Луганська
|
27415
|
34
|
980
|
0
|
25987
|
32
|
Львівська
|
138505
|
34
|
3701
|
0
|
134076
|
31
|
Миколаївська
|
70550
|
9
|
1869
|
0
|
68449
|
8
|
Одеська
|
142551
|
62
|
3023
|
0
|
138118
|
67
|
Полтавська
|
78477
|
35
|
1874
|
0
|
76288
|
9
|
Рівненська
|
79825
|
19
|
1208
|
0
|
78444
|
8
|
Сумська
|
78704
|
18
|
1346
|
1
|
76954
|
14
|
Тернопільська
|
70476
|
13
|
1205
|
0
|
68958
|
0
|
Харківська
|
149990
|
60
|
3618
|
1
|
145294
|
27
|
Херсонська
|
36864
|
19
|
1187
|
0
|
34950
|
18
|
Хмельницька
|
89481
|
35
|
1896
|
1
|
87224
|
13
|
Черкаська
|
82378
|
13
|
1327
|
3
|
80562
|
20
|
Чернівецька
|
80363
|
15
|
1800
|
1
|
78261
|
8
|
Чернігівська
|
57924
|
10
|
1353
|
0
|
56080
|
2