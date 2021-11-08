Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 846 399 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 324 553 отримали одну дозу, усього 4324551 отримали дві дози, усього 2 521 848 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1199678 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1427738 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 381521 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 5497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 822932 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 167673 отримали одну дозу, усього 103783 отримали дві дози, усього 63890 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 39826 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 59497 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8612 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 59738

Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації, 2 774 пунктами щеплення та 325 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 648 летальних випадків – 25 одужало (особи) – 1160 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 53200 методом ПЛР — 23633 методом ІФА — 8963 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 20604 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2261354 одужало (особи) – 2193752 летальних випадків – 53149 проведено ПЛР-тестувань – 11582812

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України