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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 846 399 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 324 553

отримали одну дозу, усього

4324551

отримали дві дози, усього

2 521 848

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1199678

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1427738

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

381521

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

5497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

822932

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

167673

отримали одну дозу, усього

103783

отримали дві дози, усього

63890

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

39826

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

59497

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8612

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

59738

Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації, 2 774 пунктами щеплення та 325 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

648
  • летальних випадків –

25
  • одужало (особи) –

1160

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

53200
  • методом ПЛР —

23633
  • методом ІФА —

8963
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20604

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2261354
  • одужало (особи) –

2193752
  • летальних випадків –

53149
  • проведено ПЛР-тестувань –

11582812

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2261354

1122

53149

25

2193752

1160

м. Київ

220560

186

5250

3

212798

633

Вінницька

71811

21

1709

0

69705

33

Волинська

62350

7

1205

0

61072

4

Дніпропетровська

137015

70

4542

6

131608

34

Донецька

92192

89

2416

4

88978

37

Житомирська

89044

18

1811

0

86899

2

Закарпатська

62334

21

1611

0

60553

1

Запорізька

105678

96

2458

0

102629

34

Івано-Франківська

87036

32

2109

0

84707

3

Київська

128498

36

2779

2

125031

20

Кіровоградська

20796

9

862

0

19772

4

Луганська

27472

57

981

1

26016

29

Львівська

138536

31

3701

0

134086

10

Миколаївська

70566

16

1869

0

68449

0

Одеська

142614

63

3026

3

138226

108

Полтавська

78504

27

1874

0

76319

31

Рівненська

79853

28

1208

0

78452

8

Сумська

78722

18

1346

0

76996

42

Тернопільська

70513

37

1205

0

68966

8

Харківська

150071

81

3621

3

145331

37

Херсонська

36930

66

1187

0

34958

8

Хмельницька

89530

49

1896

0

87241

17

Черкаська

82407

29

1327

0

80596

34

Чернівецька

80385

22

1802

2

78269

8

Чернігівська

57937

13

1354

1

56095

15
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