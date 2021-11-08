Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 31).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 846 399 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 324 553
|
отримали одну дозу, усього
|
4324551
|
2 521 848
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1199678
|
1427738
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
381521
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
5497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
822932
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
167673
|
отримали одну дозу, усього
|
103783
|
отримали дві дози, усього
|
63890
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
39826
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
59497
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8612
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
59738
Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації, 2 774 пунктами щеплення та 325 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
648
|
|
25
|
|
1160
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
53200
|
|
23633
|
|
8963
|
|
20604
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2261354
|
|
2193752
|
|
53149
|
|
11582812
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2261354
|
1122
|
53149
|
25
|
2193752
|
1160
|
м. Київ
|
220560
|
186
|
5250
|
3
|
212798
|
633
|
Вінницька
|
71811
|
21
|
1709
|
0
|
69705
|
33
|
Волинська
|
62350
|
7
|
1205
|
0
|
61072
|
4
|
Дніпропетровська
|
137015
|
70
|
4542
|
6
|
131608
|
34
|
Донецька
|
92192
|
89
|
2416
|
4
|
88978
|
37
|
Житомирська
|
89044
|
18
|
1811
|
0
|
86899
|
2
|
Закарпатська
|
62334
|
21
|
1611
|
0
|
60553
|
1
|
Запорізька
|
105678
|
96
|
2458
|
0
|
102629
|
34
|
Івано-Франківська
|
87036
|
32
|
2109
|
0
|
84707
|
3
|
Київська
|
128498
|
36
|
2779
|
2
|
125031
|
20
|
Кіровоградська
|
20796
|
9
|
862
|
0
|
19772
|
4
|
Луганська
|
27472
|
57
|
981
|
1
|
26016
|
29
|
Львівська
|
138536
|
31
|
3701
|
0
|
134086
|
10
|
Миколаївська
|
70566
|
16
|
1869
|
0
|
68449
|
0
|
Одеська
|
142614
|
63
|
3026
|
3
|
138226
|
108
|
Полтавська
|
78504
|
27
|
1874
|
0
|
76319
|
31
|
Рівненська
|
79853
|
28
|
1208
|
0
|
78452
|
8
|
Сумська
|
78722
|
18
|
1346
|
0
|
76996
|
42
|
Тернопільська
|
70513
|
37
|
1205
|
0
|
68966
|
8
|
Харківська
|
150071
|
81
|
3621
|
3
|
145331
|
37
|
Херсонська
|
36930
|
66
|
1187
|
0
|
34958
|
8
|
Хмельницька
|
89530
|
49
|
1896
|
0
|
87241
|
17
|
Черкаська
|
82407
|
29
|
1327
|
0
|
80596
|
34
|
Чернівецька
|
80385
|
22
|
1802
|
2
|
78269
|
8
|
Чернігівська
|
57937
|
13
|
1354
|
1
|
56095
|
15