Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 11 серпня в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 41).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 008 448 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 427 898 отримали одну дозу, усього 4427896 отримали дві дози, усього 2 580 552 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1221252 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1451029 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 383535 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 7497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 877398 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 162 049 отримали одну дозу, усього 103345 отримали дві дози, усього 58704 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 39492 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 57071 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8943 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 2000 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 54543

Щеплення проводилось 974 мобільними бригадами з імунізації, 2 812 пунктами щеплення та 327 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 588 летальних випадків – 24 одужало (особи) – 1039 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 48051 методом ПЛР — 22049 методом ІФА — 8735 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17267 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2262601 одужало (особи) – 2194791 летальних випадків – 53173 проведено ПЛР-тестувань – 11604861

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України