Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 11 серпня в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 41).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 008 448 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 427 898
|
отримали одну дозу, усього
|
4427896
|
отримали дві дози, усього
|
2 580 552
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1221252
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1451029
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
383535
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
7497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
877398
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
162 049
|
отримали одну дозу, усього
|
103345
|
отримали дві дози, усього
|
58704
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
39492
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
57071
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8943
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
2000
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
54543
Щеплення проводилось 974 мобільними бригадами з імунізації, 2 812 пунктами щеплення та 327 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
588
|
|
24
|
|
1039
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
48051
|
|
22049
|
|
8735
|
|
17267
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2262601
|
|
2194791
|
|
53173
|
|
11604861
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2262601
|
1247
|
53173
|
24
|
2194791
|
1039
|
м. Київ
|
220765
|
205
|
5252
|
2
|
213231
|
433
|
Вінницька
|
71859
|
48
|
1709
|
0
|
69722
|
17
|
Волинська
|
62366
|
16
|
1205
|
0
|
61074
|
2
|
Дніпропетровська
|
137068
|
53
|
4547
|
5
|
131648
|
40
|
Донецька
|
92267
|
75
|
2417
|
1
|
89068
|
90
|
Житомирська
|
89085
|
41
|
1813
|
2
|
86907
|
8
|
Закарпатська
|
62352
|
18
|
1611
|
0
|
60557
|
4
|
Запорізька
|
105735
|
57
|
2460
|
2
|
102720
|
91
|
Івано-Франківська
|
87075
|
39
|
2109
|
0
|
84710
|
3
|
Київська
|
128538
|
40
|
2780
|
1
|
125050
|
19
|
Кіровоградська
|
20801
|
5
|
863
|
1
|
19775
|
3
|
Луганська
|
27517
|
45
|
981
|
0
|
26053
|
37
|
Львівська
|
138597
|
61
|
3701
|
0
|
134104
|
18
|
Миколаївська
|
70603
|
37
|
1871
|
2
|
68470
|
21
|
Одеська
|
142691
|
77
|
3027
|
1
|
138324
|
98
|
Полтавська
|
78538
|
34
|
1875
|
1
|
76332
|
13
|
Рівненська
|
79884
|
31
|
1209
|
1
|
78456
|
4
|
Сумська
|
78756
|
34
|
1346
|
0
|
77019
|
23
|
Тернопільська
|
70565
|
52
|
1205
|
0
|
68977
|
11
|
Харківська
|
150164
|
93
|
3622
|
1
|
145355
|
24
|
Херсонська
|
36965
|
35
|
1187
|
0
|
34992
|
34
|
Хмельницька
|
89586
|
56
|
1899
|
3
|
87257
|
16
|
Черкаська
|
82425
|
18
|
1327
|
0
|
80602
|
6
|
Чернівецька
|
80426
|
41
|
1803
|
1
|
78280
|
11
|
Чернігівська
|
57973
|
36
|
1354
|
0
|
56108
|
13