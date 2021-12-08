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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 11 серпня в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 41).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 008 448 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 427 898

отримали одну дозу, усього

4427896

отримали дві дози, усього

2 580 552

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1221252

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1451029

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

383535

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

7497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

877398

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

162 049

отримали одну дозу, усього

103345

отримали дві дози, усього

58704

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

39492

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

57071

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8943

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

2000

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

54543

Щеплення проводилось 974 мобільними бригадами з імунізації, 2 812 пунктами щеплення та 327 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

588
  • летальних випадків –

24
  • одужало (особи) –

1039

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

48051
  • методом ПЛР —

22049
  • методом ІФА —

8735
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17267

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2262601
  • одужало (особи) –

2194791
  • летальних випадків –

53173
  • проведено ПЛР-тестувань –

11604861

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2262601

1247

53173

24

2194791

1039

м. Київ

220765

205

5252

2

213231

433

Вінницька

71859

48

1709

0

69722

17

Волинська

62366

16

1205

0

61074

2

Дніпропетровська

137068

53

4547

5

131648

40

Донецька

92267

75

2417

1

89068

90

Житомирська

89085

41

1813

2

86907

8

Закарпатська

62352

18

1611

0

60557

4

Запорізька

105735

57

2460

2

102720

91

Івано-Франківська

87075

39

2109

0

84710

3

Київська

128538

40

2780

1

125050

19

Кіровоградська

20801

5

863

1

19775

3

Луганська

27517

45

981

0

26053

37

Львівська

138597

61

3701

0

134104

18

Миколаївська

70603

37

1871

2

68470

21

Одеська

142691

77

3027

1

138324

98

Полтавська

78538

34

1875

1

76332

13

Рівненська

79884

31

1209

1

78456

4

Сумська

78756

34

1346

0

77019

23

Тернопільська

70565

52

1205

0

68977

11

Харківська

150164

93

3622

1

145355

24

Херсонська

36965

35

1187

0

34992

34

Хмельницька

89586

56

1899

3

87257

16

Черкаська

82425

18

1327

0

80602

6

Чернівецька

80426

41

1803

1

78280

11

Чернігівська

57973

36

1354

0

56108

13
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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