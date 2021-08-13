Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 171 758 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 538 443
|
отримали одну дозу, усього
|
4538441
|
2 633 317
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1243474
|
1476383
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
386303
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
8497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
936599
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
163 310
|
отримали одну дозу, усього
|
110545
|
отримали дві дози, усього
|
52765
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
41950
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
52382
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8386
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
1000
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
59592
|
Також за останню добу:
|
|
613
|
|
44
|
|
1007
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
47355
|
|
22318
|
|
8133
|
|
16904
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2263864
|
|
2195798
|
|
53217
|
|
11627179
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2263864
|
1263
|
53217
|
44
|
2195798
|
1007
|
м. Київ
|
220931
|
166
|
5255
|
3
|
213699
|
468
|
Вінницька
|
71889
|
30
|
1710
|
1
|
69750
|
28
|
Волинська
|
62372
|
6
|
1205
|
0
|
61074
|
0
|
Дніпропетровська
|
137138
|
70
|
4554
|
7
|
131667
|
19
|
Донецька
|
92351
|
84
|
2424
|
7
|
89118
|
50
|
Житомирська
|
89110
|
25
|
1815
|
2
|
86942
|
35
|
Закарпатська
|
62374
|
22
|
1611
|
0
|
60557
|
0
|
Запорізька
|
105797
|
62
|
2462
|
2
|
102732
|
12
|
Івано-Франківська
|
87106
|
31
|
2109
|
0
|
84722
|
12
|
Київська
|
128583
|
45
|
2781
|
1
|
125067
|
17
|
Кіровоградська
|
20807
|
6
|
863
|
0
|
19779
|
4
|
Луганська
|
27571
|
54
|
982
|
1
|
26082
|
29
|
Львівська
|
138675
|
78
|
3703
|
2
|
134137
|
33
|
Миколаївська
|
70633
|
30
|
1872
|
1
|
68483
|
13
|
Одеська
|
142790
|
99
|
3030
|
3
|
138417
|
93
|
Полтавська
|
78572
|
34
|
1876
|
1
|
76337
|
5
|
Рівненська
|
79908
|
24
|
1209
|
0
|
78464
|
8
|
Сумська
|
78810
|
54
|
1346
|
0
|
77044
|
25
|
Тернопільська
|
70611
|
46
|
1205
|
0
|
68992
|
15
|
Харківська
|
150242
|
78
|
3625
|
3
|
145388
|
33
|
Херсонська
|
37028
|
63
|
1196
|
9
|
35051
|
59
|
Хмельницька
|
89625
|
39
|
1899
|
0
|
87274
|
17
|
Черкаська
|
82459
|
34
|
1327
|
0
|
80617
|
15
|
Чернівецька
|
80468
|
42
|
1803
|
0
|
78293
|
13
|
Чернігівська
|
58014
|
41
|
1355
|
1
|
56112
|
4