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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 171 758 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 538 443

отримали одну дозу, усього

4538441

отримали дві дози, усього

2 633 317

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1243474

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1476383

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

386303

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

8497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

936599

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

163 310

отримали одну дозу, усього

110545

отримали дві дози, усього

52765

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

41950

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

52382

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8386

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

1000

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

59592

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

613
  • летальних випадків –

44
  • одужало (особи) –

1007

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

47355
  • методом ПЛР —

22318
  • методом ІФА —

8133
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16904

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2263864
  • одужало (особи) –

2195798
  • летальних випадків –

53217
  • проведено ПЛР-тестувань –

11627179

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2263864

1263

53217

44

2195798

1007

м. Київ

220931

166

5255

3

213699

468

Вінницька

71889

30

1710

1

69750

28

Волинська

62372

6

1205

0

61074

0

Дніпропетровська

137138

70

4554

7

131667

19

Донецька

92351

84

2424

7

89118

50

Житомирська

89110

25

1815

2

86942

35

Закарпатська

62374

22

1611

0

60557

0

Запорізька

105797

62

2462

2

102732

12

Івано-Франківська

87106

31

2109

0

84722

12

Київська

128583

45

2781

1

125067

17

Кіровоградська

20807

6

863

0

19779

4

Луганська

27571

54

982

1

26082

29

Львівська

138675

78

3703

2

134137

33

Миколаївська

70633

30

1872

1

68483

13

Одеська

142790

99

3030

3

138417

93

Полтавська

78572

34

1876

1

76337

5

Рівненська

79908

24

1209

0

78464

8

Сумська

78810

54

1346

0

77044

25

Тернопільська

70611

46

1205

0

68992

15

Харківська

150242

78

3625

3

145388

33

Херсонська

37028

63

1196

9

35051

59

Хмельницька

89625

39

1899

0

87274

17

Черкаська

82459

34

1327

0

80617

15

Чернівецька

80468

42

1803

0

78293

13

Чернігівська

58014

41

1355

1

56112

4
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