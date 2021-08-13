Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 12 серпня в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 73, медпрацівників – 52).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 171 758 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 538 443 отримали одну дозу, усього 4538441 отримали дві дози, усього 2 633 317 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1243474 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1476383 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 386303 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 8497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 936599 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 163 310 отримали одну дозу, усього 110545 отримали дві дози, усього 52765 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 41950 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 52382 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8386 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 1000 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 59592

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 613 летальних випадків – 44 одужало (особи) – 1007 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 47355 методом ПЛР — 22318 методом ІФА — 8133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16904 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2263864 одужало (особи) – 2195798 летальних випадків – 53217 проведено ПЛР-тестувань – 11627179

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України