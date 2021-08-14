Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 333 550 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 644 649 отримали одну дозу, усього 4644647 отримали дві дози, усього 2 688 903 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1265072 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1500585 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 389279 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 10497 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 992029 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 161 792 отримали одну дозу, усього 106206 отримали дві дози, усього 55586 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 42008 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53746 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8287 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 2000 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 55751

Щеплення проводилось 926 мобільними бригадами з імунізації, 2 879 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 641 летальних випадків – 21 одужало (особи) – 791 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 51151 методом ПЛР — 24962 методом ІФА — 9121 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17068 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2265217 одужало (особи) – 2196589 летальних випадків – 53238 проведено ПЛР-тестувань – 11652141

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України