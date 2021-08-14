Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 333 550 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 644 649
|
отримали одну дозу, усього
|
4644647
|
отримали дві дози, усього
|
2 688 903
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1265072
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1500585
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
389279
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
10497
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
992029
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
161 792
|
отримали одну дозу, усього
|
106206
|
отримали дві дози, усього
|
55586
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
42008
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53746
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8287
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
2000
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
55751
Щеплення проводилось 926 мобільними бригадами з імунізації, 2 879 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
641
|
|
21
|
|
791
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
51151
|
|
24962
|
|
9121
|
|
17068
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2265217
|
|
2196589
|
|
53238
|
|
11652141
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2265217
|
1353
|
53238
|
21
|
2196589
|
791
|
м. Київ
|
221129
|
198
|
5257
|
2
|
214009
|
310
|
Вінницька
|
71906
|
17
|
1710
|
0
|
69767
|
17
|
Волинська
|
62383
|
11
|
1205
|
0
|
61074
|
0
|
Дніпропетровська
|
137255
|
117
|
4561
|
7
|
131720
|
53
|
Донецька
|
92449
|
98
|
2426
|
2
|
89152
|
34
|
Житомирська
|
89142
|
32
|
1815
|
0
|
86963
|
21
|
Закарпатська
|
62389
|
15
|
1611
|
0
|
60557
|
0
|
Запорізька
|
105874
|
77
|
2465
|
3
|
102751
|
19
|
Івано-Франківська
|
87151
|
45
|
2109
|
0
|
84735
|
13
|
Київська
|
128643
|
60
|
2782
|
1
|
125088
|
21
|
Кіровоградська
|
20813
|
6
|
864
|
1
|
19785
|
6
|
Луганська
|
27611
|
40
|
983
|
1
|
26100
|
18
|
Львівська
|
138747
|
72
|
3703
|
0
|
134183
|
46
|
Миколаївська
|
70654
|
21
|
1872
|
0
|
68509
|
26
|
Одеська
|
142871
|
81
|
3033
|
3
|
138432
|
15
|
Полтавська
|
78602
|
30
|
1876
|
0
|
76349
|
12
|
Рівненська
|
79933
|
25
|
1209
|
0
|
78473
|
9
|
Сумська
|
78843
|
33
|
1346
|
0
|
77067
|
23
|
Тернопільська
|
70647
|
36
|
1205
|
0
|
69003
|
11
|
Харківська
|
150380
|
138
|
3625
|
0
|
145426
|
38
|
Херсонська
|
37080
|
52
|
1196
|
0
|
35076
|
25
|
Хмельницька
|
89682
|
57
|
1900
|
1
|
87303
|
29
|
Черкаська
|
82491
|
32
|
1327
|
0
|
80636
|
19
|
Чернівецька
|
80497
|
29
|
1803
|
0
|
78309
|
16
|
Чернігівська
|
58045
|
31
|
1355
|
0
|
56122
|
10