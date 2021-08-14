14. 08. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.08.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 333 550 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 644 649

отримали одну дозу, усього

4644647

отримали дві дози, усього

2 688 903

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1265072

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1500585

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

389279

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

10497

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

992029

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

161 792

отримали одну дозу, усього

106206

отримали дві дози, усього

55586

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

42008

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53746

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8287

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

2000

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

55751

 

Щеплення проводилось 926 мобільними бригадами з імунізації, 2 879 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

641
  • летальних випадків –

21
  • одужало (особи) –

791

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

51151
  • методом ПЛР —

24962
  • методом ІФА —

9121
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17068

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2265217
  • одужало (особи) –

2196589
  • летальних випадків –

53238
  • проведено ПЛР-тестувань –

11652141

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2265217

1353

53238

21

2196589

791

м. Київ

221129

198

5257

2

214009

310

Вінницька

71906

17

1710

0

69767

17

Волинська

62383

11

1205

0

61074

0

Дніпропетровська

137255

117

4561

7

131720

53

Донецька

92449

98

2426

2

89152

34

Житомирська

89142

32

1815

0

86963

21

Закарпатська

62389

15

1611

0

60557

0

Запорізька

105874

77

2465

3

102751

19

Івано-Франківська

87151

45

2109

0

84735

13

Київська

128643

60

2782

1

125088

21

Кіровоградська

20813

6

864

1

19785

6

Луганська

27611

40

983

1

26100

18

Львівська

138747

72

3703

0

134183

46

Миколаївська

70654

21

1872

0

68509

26

Одеська

142871

81

3033

3

138432

15

Полтавська

78602

30

1876

0

76349

12

Рівненська

79933

25

1209

0

78473

9

Сумська

78843

33

1346

0

77067

23

Тернопільська

70647

36

1205

0

69003

11

Харківська

150380

138

3625

0

145426

38

Херсонська

37080

52

1196

0

35076

25

Хмельницька

89682

57

1900

1

87303

29

Черкаська

82491

32

1327

0

80636

19

Чернівецька

80497

29

1803

0

78309

16

Чернігівська

58045

31

1355

0

56122

10
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2021 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          