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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 460 766 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 722 695

отримали одну дозу, усього

4722693

отримали дві дози, усього

2 738 073

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1278730

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1517377

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

391168

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

12997

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1035236

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

51068

отримали одну дозу, усього

31675

отримали дві дози, усього

19393

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10156

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

19524

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1088

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

1500

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

18800

Щеплення проводилось 307 мобільними бригадами з імунізації, 1 009 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

433
  • летальних випадків –

14
  • одужало (особи) –

248

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

19071
  • методом ПЛР —

10238
  • методом ІФА —

1551
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

7282

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2266329
  • одужало (особи) –

2197075
  • летальних випадків –

53269
  • проведено ПЛР-тестувань –

11677835

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2266329

417

53269

14

2197075

248

м. Київ

221275

59

5261

3

214089

47

Вінницька

71973

35

1712

1

69797

13

Волинська

62397

6

1205

0

61081

0

Дніпропетровська

137332

19

4567

2

131782

27

Донецька

92489

8

2426

0

89166

5

Житомирська

89189

17

1816

0

86971

7

Закарпатська

62390

1

1611

0

60564

7

Запорізька

105894

0

2465

0

102754

0

Івано-Франківська

87236

25

2109

0

84753

8

Київська

128702

17

2782

0

125098

6

Кіровоградська

20816

1

865

0

19789

2

Луганська

27629

7

985

0

26103

0

Львівська

138777

14

3704

0

134223

11

Миколаївська

70686

12

1874

1

68532

10

Одеська

142977

47

3038

1

138498

61

Полтавська

78617

7

1876

0

76349

0

Рівненська

79941

5

1209

0

78481

3

Сумська

78881

32

1348

2

77071

2

Тернопільська

70721

25

1206

1

69024

3

Харківська

150446

13

3627

2

145480

29

Херсонська

37142

30

1196

0

35086

1

Хмельницька

89687

0

1900

0

87303

0

Черкаська

82507

6

1327

0

80637

1

Чернівецька

80559

28

1805

1

78322

5

Чернігівська

58066

3

1355

0

56122

0
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