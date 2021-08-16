Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 460 766 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 722 695 отримали одну дозу, усього 4722693 отримали дві дози, усього 2 738 073 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1278730 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1517377 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 391168 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 12997 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1035236 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 51068 отримали одну дозу, усього 31675 отримали дві дози, усього 19393 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10156 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 19524 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1088 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 1500 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 18800

Щеплення проводилось 307 мобільними бригадами з імунізації, 1 009 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 433 летальних випадків – 14 одужало (особи) – 248 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 19071 методом ПЛР — 10238 методом ІФА — 1551 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 7282 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2266329 одужало (особи) – 2197075 летальних випадків – 53269 проведено ПЛР-тестувань – 11677835

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України