Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 460 766 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 722 695
|
отримали одну дозу, усього
|
4722693
|
2 738 073
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1278730
|
1517377
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
391168
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
12997
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1035236
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
51068
|
отримали одну дозу, усього
|
31675
|
отримали дві дози, усього
|
19393
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10156
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
19524
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1088
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
1500
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
18800
Щеплення проводилось 307 мобільними бригадами з імунізації, 1 009 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
433
|
|
14
|
|
248
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
19071
|
|
10238
|
|
1551
|
|
7282
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2266329
|
|
2197075
|
|
53269
|
|
11677835
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2266329
|
417
|
53269
|
14
|
2197075
|
248
|
м. Київ
|
221275
|
59
|
5261
|
3
|
214089
|
47
|
Вінницька
|
71973
|
35
|
1712
|
1
|
69797
|
13
|
Волинська
|
62397
|
6
|
1205
|
0
|
61081
|
0
|
Дніпропетровська
|
137332
|
19
|
4567
|
2
|
131782
|
27
|
Донецька
|
92489
|
8
|
2426
|
0
|
89166
|
5
|
Житомирська
|
89189
|
17
|
1816
|
0
|
86971
|
7
|
Закарпатська
|
62390
|
1
|
1611
|
0
|
60564
|
7
|
Запорізька
|
105894
|
0
|
2465
|
0
|
102754
|
0
|
Івано-Франківська
|
87236
|
25
|
2109
|
0
|
84753
|
8
|
Київська
|
128702
|
17
|
2782
|
0
|
125098
|
6
|
Кіровоградська
|
20816
|
1
|
865
|
0
|
19789
|
2
|
Луганська
|
27629
|
7
|
985
|
0
|
26103
|
0
|
Львівська
|
138777
|
14
|
3704
|
0
|
134223
|
11
|
Миколаївська
|
70686
|
12
|
1874
|
1
|
68532
|
10
|
Одеська
|
142977
|
47
|
3038
|
1
|
138498
|
61
|
Полтавська
|
78617
|
7
|
1876
|
0
|
76349
|
0
|
Рівненська
|
79941
|
5
|
1209
|
0
|
78481
|
3
|
Сумська
|
78881
|
32
|
1348
|
2
|
77071
|
2
|
Тернопільська
|
70721
|
25
|
1206
|
1
|
69024
|
3
|
Харківська
|
150446
|
13
|
3627
|
2
|
145480
|
29
|
Херсонська
|
37142
|
30
|
1196
|
0
|
35086
|
1
|
Хмельницька
|
89687
|
0
|
1900
|
0
|
87303
|
0
|
Черкаська
|
82507
|
6
|
1327
|
0
|
80637
|
1
|
Чернівецька
|
80559
|
28
|
1805
|
1
|
78322
|
5
|
Чернігівська
|
58066
|
3
|
1355
|
0
|
56122
|
0