Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 16 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 10).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 584 403 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 793 100
|
отримали одну дозу, усього
|
4793098
|
2 791 305
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1297546
|
1537275
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
394080
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
13997
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1063015
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
123 637
|
отримали одну дозу, усього
|
70405
|
отримали дві дози, усього
|
53232
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
40873
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
45700
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6304
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
1000
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
29760
Щеплення проводилось 804 мобільними бригадами з імунізації, 2 755 пунктами щеплення та 324 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
379
|
|
27
|
|
433
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
47 429
|
|
21347
|
|
7655
|
|
18 427
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2267219
|
|
2197508
|
|
53296
|
|
11 699 182
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2267219
|
890
|
53296
|
27
|
2197508
|
433
|
м. Київ
|
221402
|
127
|
5263
|
2
|
214177
|
88
|
Вінницька
|
71980
|
7
|
1712
|
0
|
69814
|
17
|
Волинська
|
62403
|
6
|
1205
|
0
|
61081
|
0
|
Дніпропетровська
|
137381
|
49
|
4570
|
3
|
131806
|
24
|
Донецька
|
92505
|
16
|
2427
|
1
|
89171
|
5
|
Житомирська
|
89201
|
12
|
1816
|
0
|
86974
|
3
|
Закарпатська
|
62412
|
22
|
1611
|
0
|
60571
|
7
|
Запорізька
|
105968
|
74
|
2465
|
0
|
102754
|
0
|
Івано-Франківська
|
87260
|
24
|
2109
|
0
|
84755
|
2
|
Київська
|
128750
|
48
|
2782
|
0
|
125116
|
18
|
Кіровоградська
|
20817
|
1
|
865
|
0
|
19800
|
11
|
Луганська
|
27697
|
68
|
988
|
3
|
26143
|
40
|
Львівська
|
138826
|
49
|
3704
|
0
|
134243
|
20
|
Миколаївська
|
70702
|
16
|
1874
|
0
|
68543
|
11
|
Одеська
|
143088
|
111
|
3040
|
2
|
138570
|
72
|
Полтавська
|
78627
|
10
|
1876
|
0
|
76359
|
10
|
Рівненська
|
79962
|
21
|
1209
|
0
|
78488
|
7
|
Сумська
|
78909
|
28
|
1349
|
1
|
77084
|
13
|
Тернопільська
|
70727
|
6
|
1207
|
1
|
69032
|
8
|
Харківська
|
150532
|
86
|
3631
|
4
|
145509
|
29
|
Херсонська
|
37154
|
12
|
1196
|
0
|
35095
|
9
|
Хмельницька
|
89730
|
43
|
1907
|
7
|
87329
|
26
|
Черкаська
|
82520
|
13
|
1329
|
2
|
80638
|
1
|
Чернівецька
|
80600
|
41
|
1806
|
1
|
78334
|
12
|
Чернігівська
|
58066
|
0
|
1355
|
0
|
56122
|
0