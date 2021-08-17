Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 16 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 10).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 584 403 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 793 100 отримали одну дозу, усього 4793098 отримали дві дози, усього 2 791 305 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1297546 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1537275 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 394080 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 13997 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1063015 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 123 637 отримали одну дозу, усього 70405 отримали дві дози, усього 53232 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 40873 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 45700 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6304 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 1000 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 29760

Щеплення проводилось 804 мобільними бригадами з імунізації, 2 755 пунктами щеплення та 324 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 379 летальних випадків – 27 одужало (особи) – 433 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 47 429 методом ПЛР — 21347 методом ІФА — 7655 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 18 427 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2267219 одужало (особи) – 2197508 летальних випадків – 53296 проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України