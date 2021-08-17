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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 16 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 10).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 584 403 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 793 100

отримали одну дозу, усього

4793098

отримали дві дози, усього

2 791 305

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1297546

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1537275

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

394080

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

13997

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1063015

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

123 637

отримали одну дозу, усього

70405

отримали дві дози, усього

53232

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

40873

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

45700

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6304

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

1000

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

29760

Щеплення проводилось 804 мобільними бригадами з імунізації, 2 755 пунктами щеплення та 324 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

379
  • летальних випадків –

27
  • одужало (особи) –

433

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

47 429
  • методом ПЛР —

21347
  • методом ІФА —

7655
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

18 427

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2267219
  • одужало (особи) –

2197508
  • летальних випадків –

53296
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 699 182

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2267219

890

53296

27

2197508

433

м. Київ

221402

127

5263

2

214177

88

Вінницька

71980

7

1712

0

69814

17

Волинська

62403

6

1205

0

61081

0

Дніпропетровська

137381

49

4570

3

131806

24

Донецька

92505

16

2427

1

89171

5

Житомирська

89201

12

1816

0

86974

3

Закарпатська

62412

22

1611

0

60571

7

Запорізька

105968

74

2465

0

102754

0

Івано-Франківська

87260

24

2109

0

84755

2

Київська

128750

48

2782

0

125116

18

Кіровоградська

20817

1

865

0

19800

11

Луганська

27697

68

988

3

26143

40

Львівська

138826

49

3704

0

134243

20

Миколаївська

70702

16

1874

0

68543

11

Одеська

143088

111

3040

2

138570

72

Полтавська

78627

10

1876

0

76359

10

Рівненська

79962

21

1209

0

78488

7

Сумська

78909

28

1349

1

77084

13

Тернопільська

70727

6

1207

1

69032

8

Харківська

150532

86

3631

4

145509

29

Херсонська

37154

12

1196

0

35095

9

Хмельницька

89730

43

1907

7

87329

26

Черкаська

82520

13

1329

2

80638

1

Чернівецька

80600

41

1806

1

78334

12

Чернігівська

58066

0

1355

0

56122

0
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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