Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 702 997 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 851 541
|
отримали одну дозу, усього
|
4851539
|
2 851 458
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1320324
|
1568110
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
398581
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
13997
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1063342
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
118 594
|
отримали одну дозу, усього
|
58441
|
отримали дві дози, усього
|
60153
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
51132
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
58992
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8126
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
344
Щеплення проводилось 839 мобільними бригадами з імунізації, 2 797 пунктами щеплення та 317 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
677
|
|
40
|
|
712
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60654
|
|
27053
|
|
9171
|
|
24430
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2268666
|
|
2198220
|
|
53336
|
|
11726235
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2268666
|
1447
|
53336
|
40
|
2198220
|
712
|
м. Київ
|
221583
|
181
|
5264
|
1
|
214206
|
29
|
Вінницька
|
72032
|
52
|
1713
|
1
|
69833
|
19
|
Волинська
|
62416
|
13
|
1205
|
0
|
61087
|
6
|
Дніпропетровська
|
137474
|
93
|
4576
|
6
|
131830
|
24
|
Донецька
|
92660
|
155
|
2430
|
3
|
89234
|
63
|
Житомирська
|
89239
|
38
|
1818
|
2
|
87002
|
28
|
Закарпатська
|
62429
|
17
|
1611
|
0
|
60579
|
8
|
Запорізька
|
106019
|
51
|
2468
|
3
|
102794
|
40
|
Івано-Франківська
|
87283
|
23
|
2111
|
2
|
84761
|
6
|
Київська
|
128804
|
54
|
2787
|
5
|
125137
|
21
|
Кіровоградська
|
20825
|
8
|
867
|
2
|
19820
|
20
|
Луганська
|
27762
|
65
|
989
|
1
|
26177
|
34
|
Львівська
|
138861
|
35
|
3705
|
1
|
134280
|
37
|
Миколаївська
|
70721
|
19
|
1874
|
0
|
68556
|
13
|
Одеська
|
143218
|
130
|
3042
|
2
|
138624
|
54
|
Полтавська
|
78671
|
44
|
1876
|
0
|
76393
|
34
|
Рівненська
|
79993
|
31
|
1209
|
0
|
78513
|
25
|
Сумська
|
78942
|
33
|
1349
|
0
|
77148
|
64
|
Тернопільська
|
70774
|
47
|
1209
|
2
|
69039
|
7
|
Харківська
|
150621
|
89
|
3636
|
5
|
145571
|
62
|
Херсонська
|
37230
|
76
|
1198
|
2
|
35121
|
26
|
Хмельницька
|
89775
|
45
|
1908
|
1
|
87353
|
24
|
Черкаська
|
82582
|
62
|
1329
|
0
|
80675
|
37
|
Чернівецька
|
80658
|
58
|
1807
|
1
|
78344
|
10
|
Чернігівська
|
58094
|
28
|
1355
|
0
|
56143
|
21