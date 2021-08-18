Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 702 997 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 851 541 отримали одну дозу, усього 4851539 отримали дві дози, усього 2 851 458 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1320324 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1568110 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 398581 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 13997 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1063342 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 118 594 отримали одну дозу, усього 58441 отримали дві дози, усього 60153 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 51132 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 58992 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8126 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 344

Щеплення проводилось 839 мобільними бригадами з імунізації, 2 797 пунктами щеплення та 317 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 677 летальних випадків – 40 одужало (особи) – 712 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60654 методом ПЛР — 27053 методом ІФА — 9171 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24430 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2268666 одужало (особи) – 2198220 летальних випадків – 53336 проведено ПЛР-тестувань – 11726235

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України