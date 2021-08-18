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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 702 997 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 851 541

отримали одну дозу, усього

4851539

отримали дві дози, усього

2 851 458

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1320324

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1568110

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

398581

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

13997

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1063342

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

118 594

отримали одну дозу, усього

58441

отримали дві дози, усього

60153

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

51132

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58992

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8126

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

344

Щеплення проводилось 839 мобільними бригадами з імунізації, 2 797 пунктами щеплення та 317 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

677
  • летальних випадків –

40
  • одужало (особи) –

712

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60654
  • методом ПЛР —

27053
  • методом ІФА —

9171
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

24430

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2268666
  • одужало (особи) –

2198220
  • летальних випадків –

53336
  • проведено ПЛР-тестувань –

11726235

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2268666

1447

53336

40

2198220

712

м. Київ

221583

181

5264

1

214206

29

Вінницька

72032

52

1713

1

69833

19

Волинська

62416

13

1205

0

61087

6

Дніпропетровська

137474

93

4576

6

131830

24

Донецька

92660

155

2430

3

89234

63

Житомирська

89239

38

1818

2

87002

28

Закарпатська

62429

17

1611

0

60579

8

Запорізька

106019

51

2468

3

102794

40

Івано-Франківська

87283

23

2111

2

84761

6

Київська

128804

54

2787

5

125137

21

Кіровоградська

20825

8

867

2

19820

20

Луганська

27762

65

989

1

26177

34

Львівська

138861

35

3705

1

134280

37

Миколаївська

70721

19

1874

0

68556

13

Одеська

143218

130

3042

2

138624

54

Полтавська

78671

44

1876

0

76393

34

Рівненська

79993

31

1209

0

78513

25

Сумська

78942

33

1349

0

77148

64

Тернопільська

70774

47

1209

2

69039

7

Харківська

150621

89

3636

5

145571

62

Херсонська

37230

76

1198

2

35121

26

Хмельницька

89775

45

1908

1

87353

24

Черкаська

82582

62

1329

0

80675

37

Чернівецька

80658

58

1807

1

78344

10

Чернігівська

58094

28

1355

0

56143

21
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