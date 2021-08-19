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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 823 001 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 914 255

отримали одну дозу, усього

4914253

отримали дві дози, усього

2 908 748

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1343911

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1598949

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

404281

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

16297

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1063630

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

120004

отримали одну дозу, усього

62714

отримали дві дози, усього

57290

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

49926

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

55920

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

9222

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

2300

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

2636

Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації, 2 745 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

665
  • летальних випадків –

32
  • одужало (особи) –

898

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

50593
  • методом ПЛР —

23612
  • методом ІФА —

7968
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19013

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2270226
  • одужало (особи) –

2199118
  • летальних випадків –

53368
  • проведено ПЛР-тестувань –

11749847

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2270226

1560

53368

32

2199118

898

м. Київ

221828

245

5264

0

214393

187

Вінницька

72104

72

1715

2

69850

17

Волинська

62433

17

1206

1

61091

4

Дніпропетровська

137535

61

4581

5

131865

35

Донецька

92729

69

2435

5

89303

69

Житомирська

89281

42

1818

0

87042

40

Закарпатська

62447

18

1611

0

60582

3

Запорізька

106099

80

2469

1

102841

47

Івано-Франківська

87341

58

2111

0

84771

10

Київська

128862

58

2787

0

125197

60

Кіровоградська

20835

10

867

0

19827

7

Луганська

27814

52

990

1

26230

53

Львівська

138918

57

3706

1

134323

43

Миколаївська

70743

22

1876

2

68593

37

Одеська

143323

105

3043

1

138644

20

Полтавська

78709

38

1876

0

76413

20

Рівненська

80010

17

1210

1

78534

21

Сумська

78990

48

1349

0

77165

17

Тернопільська

70861

87

1209

0

69061

22

Харківська

150751

130

3641

5

145601

30

Херсонська

37280

50

1199

1

35188

67

Хмельницька

89834

59

1909

1

87367

14

Черкаська

82626

44

1331

2

80692

17

Чернівецька

80740

82

1808

1

78358

14

Чернігівська

58133

39

1357

2

56187

44
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