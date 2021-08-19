Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 823 001 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 914 255 отримали одну дозу, усього 4914253 отримали дві дози, усього 2 908 748 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1343911 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1598949 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 404281 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 16297 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1063630 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 120004 отримали одну дозу, усього 62714 отримали дві дози, усього 57290 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 49926 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 55920 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 9222 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 2300 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 2636

Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації, 2 745 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 665 летальних випадків – 32 одужало (особи) – 898 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 50593 методом ПЛР — 23612 методом ІФА — 7968 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19013 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2270226 одужало (особи) – 2199118 летальних випадків – 53368 проведено ПЛР-тестувань – 11749847

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України