Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 823 001 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 914 255
|
отримали одну дозу, усього
|
4914253
|
2 908 748
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1343911
|
1598949
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
404281
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
16297
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1063630
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
120004
|
отримали одну дозу, усього
|
62714
|
отримали дві дози, усього
|
57290
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
49926
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
55920
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
9222
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
2300
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
2636
Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації, 2 745 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
665
|
|
32
|
|
898
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
50593
|
|
23612
|
|
7968
|
|
19013
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2270226
|
|
2199118
|
|
53368
|
|
11749847
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2270226
|
1560
|
53368
|
32
|
2199118
|
898
|
м. Київ
|
221828
|
245
|
5264
|
0
|
214393
|
187
|
Вінницька
|
72104
|
72
|
1715
|
2
|
69850
|
17
|
Волинська
|
62433
|
17
|
1206
|
1
|
61091
|
4
|
Дніпропетровська
|
137535
|
61
|
4581
|
5
|
131865
|
35
|
Донецька
|
92729
|
69
|
2435
|
5
|
89303
|
69
|
Житомирська
|
89281
|
42
|
1818
|
0
|
87042
|
40
|
Закарпатська
|
62447
|
18
|
1611
|
0
|
60582
|
3
|
Запорізька
|
106099
|
80
|
2469
|
1
|
102841
|
47
|
Івано-Франківська
|
87341
|
58
|
2111
|
0
|
84771
|
10
|
Київська
|
128862
|
58
|
2787
|
0
|
125197
|
60
|
Кіровоградська
|
20835
|
10
|
867
|
0
|
19827
|
7
|
Луганська
|
27814
|
52
|
990
|
1
|
26230
|
53
|
Львівська
|
138918
|
57
|
3706
|
1
|
134323
|
43
|
Миколаївська
|
70743
|
22
|
1876
|
2
|
68593
|
37
|
Одеська
|
143323
|
105
|
3043
|
1
|
138644
|
20
|
Полтавська
|
78709
|
38
|
1876
|
0
|
76413
|
20
|
Рівненська
|
80010
|
17
|
1210
|
1
|
78534
|
21
|
Сумська
|
78990
|
48
|
1349
|
0
|
77165
|
17
|
Тернопільська
|
70861
|
87
|
1209
|
0
|
69061
|
22
|
Харківська
|
150751
|
130
|
3641
|
5
|
145601
|
30
|
Херсонська
|
37280
|
50
|
1199
|
1
|
35188
|
67
|
Хмельницька
|
89834
|
59
|
1909
|
1
|
87367
|
14
|
Черкаська
|
82626
|
44
|
1331
|
2
|
80692
|
17
|
Чернівецька
|
80740
|
82
|
1808
|
1
|
78358
|
14
|
Чернігівська
|
58133
|
39
|
1357
|
2
|
56187
|
44