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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 112, медпрацівників – 46).  

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 952 028 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

4 971 752

отримали одну дозу, усього

4971750

отримали дві дози, усього

2 980 278

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1364444

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1627941

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

411164

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

16297

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1064719

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

129 027

отримали одну дозу, усього

57497

отримали дві дози, усього

71530

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

44376

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

50728

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

9517

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

24406

Щеплення проводилось 870 мобільними бригадами з імунізації, 2 759 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

597
  • летальних випадків –

26
  • одужало (особи) –

882

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

48942
  • методом ПЛР —

23478
  • методом ІФА —

6454
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19010

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2271826
  • одужало (особи) –

2200000
  • летальних випадків –

53394
  • проведено ПЛР-тестувань –

11773325

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2271826

1600

53394

26

2200000

882

м. Київ

222050

222

5264

0

214541

148

Вінницька

72137

33

1715

0

69872

22

Волинська

62455

22

1206

0

61106

15

Дніпропетровська

137603

68

4588

7

131874

9

Донецька

92837

108

2436

1

89420

117

Житомирська

89329

48

1818

0

87053

11

Закарпатська

62467

20

1611

0

60583

1

Запорізька

106196

97

2470

1

102901

60

Івано-Франківська

87402

61

2111

0

84782

11

Київська

128933

71

2787

0

125231

34

Кіровоградська

20845

10

867

0

19836

9

Луганська

27881

67

994

4

26270

40

Львівська

138988

70

3706

0

134352

29

Миколаївська

70760

17

1877

1

68624

31

Одеська

143432

109

3046

3

138748

104

Полтавська

78765

56

1876

0

76435

22

Рівненська

80039

29

1211

1

78537

3

Сумська

79036

46

1351

2

77198

33

Тернопільська

70917

56

1210

1

69093

32

Харківська

150837

86

3643

2

145637

36

Херсонська

37355

75

1200

1

35204

16

Хмельницька

89902

68

1910

1

87398

31

Черкаська

82660

34

1331

0

80720

28

Чернівецька

80819

79

1808

0

78374

16

Чернігівська

58181

48

1358

1

56211

24
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