Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 112, медпрацівників – 46).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 952 028 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
4 971 752
|
отримали одну дозу, усього
|
4971750
|
2 980 278
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1364444
|
1627941
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
411164
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
16297
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1064719
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
129 027
|
отримали одну дозу, усього
|
57497
|
отримали дві дози, усього
|
71530
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
44376
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
50728
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
9517
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
24406
Щеплення проводилось 870 мобільними бригадами з імунізації, 2 759 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
597
|
|
26
|
|
882
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
48942
|
|
23478
|
|
6454
|
|
19010
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2271826
|
|
2200000
|
|
53394
|
|
11773325
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2271826
|
1600
|
53394
|
26
|
2200000
|
882
|
м. Київ
|
222050
|
222
|
5264
|
0
|
214541
|
148
|
Вінницька
|
72137
|
33
|
1715
|
0
|
69872
|
22
|
Волинська
|
62455
|
22
|
1206
|
0
|
61106
|
15
|
Дніпропетровська
|
137603
|
68
|
4588
|
7
|
131874
|
9
|
Донецька
|
92837
|
108
|
2436
|
1
|
89420
|
117
|
Житомирська
|
89329
|
48
|
1818
|
0
|
87053
|
11
|
Закарпатська
|
62467
|
20
|
1611
|
0
|
60583
|
1
|
Запорізька
|
106196
|
97
|
2470
|
1
|
102901
|
60
|
Івано-Франківська
|
87402
|
61
|
2111
|
0
|
84782
|
11
|
Київська
|
128933
|
71
|
2787
|
0
|
125231
|
34
|
Кіровоградська
|
20845
|
10
|
867
|
0
|
19836
|
9
|
Луганська
|
27881
|
67
|
994
|
4
|
26270
|
40
|
Львівська
|
138988
|
70
|
3706
|
0
|
134352
|
29
|
Миколаївська
|
70760
|
17
|
1877
|
1
|
68624
|
31
|
Одеська
|
143432
|
109
|
3046
|
3
|
138748
|
104
|
Полтавська
|
78765
|
56
|
1876
|
0
|
76435
|
22
|
Рівненська
|
80039
|
29
|
1211
|
1
|
78537
|
3
|
Сумська
|
79036
|
46
|
1351
|
2
|
77198
|
33
|
Тернопільська
|
70917
|
56
|
1210
|
1
|
69093
|
32
|
Харківська
|
150837
|
86
|
3643
|
2
|
145637
|
36
|
Херсонська
|
37355
|
75
|
1200
|
1
|
35204
|
16
|
Хмельницька
|
89902
|
68
|
1910
|
1
|
87398
|
31
|
Черкаська
|
82660
|
34
|
1331
|
0
|
80720
|
28
|
Чернівецька
|
80819
|
79
|
1808
|
0
|
78374
|
16
|
Чернігівська
|
58181
|
48
|
1358
|
1
|
56211
|
24