Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 112, медпрацівників – 46).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 7 952 028 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 4 971 752 отримали одну дозу, усього 4971750 отримали дві дози, усього 2 980 278 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1364444 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1627941 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 411164 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 16297 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1064719 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 129 027 отримали одну дозу, усього 57497 отримали дві дози, усього 71530 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 44376 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 50728 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 9517 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 24406

Щеплення проводилось 870 мобільними бригадами з імунізації, 2 759 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 597 летальних випадків – 26 одужало (особи) – 882 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 48942 методом ПЛР — 23478 методом ІФА — 6454 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19010 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2271826 одужало (особи) – 2200000 летальних випадків – 53394 проведено ПЛР-тестувань – 11773325

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України