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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).   

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 279 461 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

5 099 802

отримали одну дозу, усього

5099800

отримали дві дози, усього

3 179 661

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1405652

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1691620

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

429777

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

16297

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1069269

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

71427

отримали одну дозу, усього

28142

отримали дві дози, усього

43285

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

20244

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

24130

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6265

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

20788

Щеплення проводилось 604 мобільними бригадами з імунізації, 2 321 пунктом щеплення та 328 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

410
  • летальних випадків –

27
  • одужало (особи) –

345

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

35858
  • методом ПЛР —

17236
  • методом ІФА —

3802
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14820

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2275863
  • одужало (особи) –

2201778
  • летальних випадків –

53501
  • проведено ПЛР-тестувань –

11844497

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2275863

692

53501

27

2201778

345

м. Київ

222731

132

5269

0

214979

76

Вінницька

72229

9

1718

1

69920

9

Волинська

62486

2

1206

0

61123

0

Дніпропетровська

137953

27

4618

2

131995

20

Донецька

93033

26

2439

0

89474

19

Житомирська

89445

13

1825

3

87089

2

Закарпатська

62492

2

1612

0

60594

0

Запорізька

106417

27

2470

0

102923

0

Івано-Франківська

87488

13

2113

0

84818

8

Київська

129051

18

2787

0

125310

8

Кіровоградська

20867

8

868

1

19853

3

Луганська

28030

62

1000

5

26318

21

Львівська

139190

33

3707

0

134438

39

Миколаївська

70831

5

1880

2

68674

9

Одеська

143770

84

3057

3

138855

0

Полтавська

78838

10

1877

1

76453

7

Рівненська

80115

23

1213

2

78577

9

Сумська

79154

16

1353

1

77278

30

Тернопільська

71046

11

1218

3

69163

22

Харківська

151173

84

3650

2

145817

37

Херсонська

37508

18

1202

0

35266

11

Хмельницька

90009

12

1911

0

87444

4

Черкаська

82709

7

1333

0

80760

4

Чернівецька

81037

47

1814

1

78406

7

Чернігівська

58261

3

1361

0

56251

0
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