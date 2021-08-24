Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 279 461 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 099 802 отримали одну дозу, усього 5099800 отримали дві дози, усього 3 179 661 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1405652 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1691620 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 429777 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 16297 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1069269 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 71427 отримали одну дозу, усього 28142 отримали дві дози, усього 43285 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 20244 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 24130 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6265 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 20788

Щеплення проводилось 604 мобільними бригадами з імунізації, 2 321 пунктом щеплення та 328 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 410 летальних випадків – 27 одужало (особи) – 345 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 35858 методом ПЛР — 17236 методом ІФА — 3802 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14820 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2275863 одужало (особи) – 2201778 летальних випадків – 53501 проведено ПЛР-тестувань – 11844497

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України