Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 279 461 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
5 099 802
|
отримали одну дозу, усього
|
5099800
|
отримали дві дози, усього
|
3 179 661
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1405652
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1691620
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
429777
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
16297
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1069269
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
71427
|
отримали одну дозу, усього
|
28142
|
отримали дві дози, усього
|
43285
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
20244
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
24130
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6265
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
20788
Щеплення проводилось 604 мобільними бригадами з імунізації, 2 321 пунктом щеплення та 328 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
410
|
|
27
|
|
345
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
35858
|
|
17236
|
|
3802
|
|
14820
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2275863
|
|
2201778
|
|
53501
|
|
11844497
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2275863
|
692
|
53501
|
27
|
2201778
|
345
|
м. Київ
|
222731
|
132
|
5269
|
0
|
214979
|
76
|
Вінницька
|
72229
|
9
|
1718
|
1
|
69920
|
9
|
Волинська
|
62486
|
2
|
1206
|
0
|
61123
|
0
|
Дніпропетровська
|
137953
|
27
|
4618
|
2
|
131995
|
20
|
Донецька
|
93033
|
26
|
2439
|
0
|
89474
|
19
|
Житомирська
|
89445
|
13
|
1825
|
3
|
87089
|
2
|
Закарпатська
|
62492
|
2
|
1612
|
0
|
60594
|
0
|
Запорізька
|
106417
|
27
|
2470
|
0
|
102923
|
0
|
Івано-Франківська
|
87488
|
13
|
2113
|
0
|
84818
|
8
|
Київська
|
129051
|
18
|
2787
|
0
|
125310
|
8
|
Кіровоградська
|
20867
|
8
|
868
|
1
|
19853
|
3
|
Луганська
|
28030
|
62
|
1000
|
5
|
26318
|
21
|
Львівська
|
139190
|
33
|
3707
|
0
|
134438
|
39
|
Миколаївська
|
70831
|
5
|
1880
|
2
|
68674
|
9
|
Одеська
|
143770
|
84
|
3057
|
3
|
138855
|
0
|
Полтавська
|
78838
|
10
|
1877
|
1
|
76453
|
7
|
Рівненська
|
80115
|
23
|
1213
|
2
|
78577
|
9
|
Сумська
|
79154
|
16
|
1353
|
1
|
77278
|
30
|
Тернопільська
|
71046
|
11
|
1218
|
3
|
69163
|
22
|
Харківська
|
151173
|
84
|
3650
|
2
|
145817
|
37
|
Херсонська
|
37508
|
18
|
1202
|
0
|
35266
|
11
|
Хмельницька
|
90009
|
12
|
1911
|
0
|
87444
|
4
|
Черкаська
|
82709
|
7
|
1333
|
0
|
80760
|
4
|
Чернівецька
|
81037
|
47
|
1814
|
1
|
78406
|
7
|
Чернігівська
|
58261
|
3
|
1361
|
0
|
56251
|
0