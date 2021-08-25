Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 300 200 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 108 074
|
отримали одну дозу, усього
|
5108072
|
отримали дві дози, усього
|
3 192 128
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1407436
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1696151
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
430639
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
16961
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1069700
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
20 739
|
отримали одну дозу, усього
|
8272
|
отримали дві дози, усього
|
12467
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4296
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
7760
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1268
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
664
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
6751
Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації, 821 пунктом щеплення та 301 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
· госпіталізовано осіб із підтвердженими та
підозрілими випадками
|
682
|
· летальних випадків –
|
20
|
· одужало (особи) –
|
382
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
26204
|
· методом ПЛР —
|
12855
|
· методом ІФА —
|
2110
|
· досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
|
11239
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
· захворіло (особи) –
|
2276590
|
· одужало (особи) –
|
2202160
|
· летальних випадків –
|
53521
|
· проведено ПЛР-тестувань –
|
11 857 352
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано
померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2276590
|
727
|
53521
|
20
|
2202160
|
382
|
м. Київ
|
222840
|
109
|
5271
|
2
|
215029
|
50
|
Вінницька
|
72242
|
13
|
1719
|
1
|
69928
|
8
|
Волинська
|
62495
|
9
|
1206
|
0
|
61125
|
2
|
Дніпропетровська
|
137995
|
42
|
4622
|
4
|
132016
|
21
|
Донецька
|
93044
|
11
|
2439
|
0
|
89478
|
4
|
Житомирська
|
89453
|
8
|
1825
|
0
|
87103
|
14
|
Закарпатська
|
62495
|
3
|
1612
|
0
|
60601
|
7
|
Запорізька
|
106479
|
62
|
2470
|
0
|
102943
|
20
|
Івано-Франківська
|
87539
|
51
|
2113
|
0
|
84829
|
11
|
Київська
|
129071
|
20
|
2787
|
0
|
125343
|
33
|
Кіровоградська
|
20873
|
6
|
868
|
0
|
19853
|
0
|
Луганська
|
28038
|
8
|
1000
|
0
|
26330
|
12
|
Львівська
|
139229
|
39
|
3709
|
2
|
134441
|
3
|
Миколаївська
|
70848
|
17
|
1880
|
0
|
68704
|
30
|
Одеська
|
143832
|
62
|
3061
|
4
|
138884
|
29
|
Полтавська
|
78852
|
14
|
1877
|
0
|
76453
|
0
|
Рівненська
|
80140
|
25
|
1213
|
0
|
78588
|
11
|
Сумська
|
79169
|
15
|
1353
|
0
|
77290
|
12
|
Тернопільська
|
71103
|
57
|
1218
|
0
|
69204
|
41
|
Харківська
|
151206
|
33
|
3653
|
3
|
145866
|
49
|
Херсонська
|
37533
|
25
|
1202
|
0
|
35275
|
9
|Хмельницька
|90033
|24
|1913
|2
|87444
|0
|Черкаська
|82721
|12
|1333
|0
|80762
|2
|Чернівецька
|81092
|55
|1816
|2
|78420
|14
|Чернігівська
|58268
|7
|1361
|56251
|0
|0