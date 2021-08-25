Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 300 200 щеплень.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 108 074 отримали одну дозу, усього 5108072 отримали дві дози, усього 3 192 128 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1407436 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1696151 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 430639 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 16961 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1069700 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 20 739 отримали одну дозу, усього 8272 отримали дві дози, усього 12467 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4296 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 7760 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1268 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 664 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 6751

Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації, 821 пунктом щеплення та 301 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: · госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 682 · летальних випадків – 20 · одужало (особи) – 382 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 26204 · методом ПЛР — 12855 · методом ІФА — 2110 · досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11239 За весь час пандемії в країні: · захворіло (особи) – 2276590 · одужало (особи) – 2202160 · летальних випадків – 53521 · проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України