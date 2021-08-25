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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).   

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 300 200 щеплень. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 108 074

отримали одну дозу, усього

5108072

отримали дві дози, усього

3 192 128

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1407436

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1696151

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

430639

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

16961

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1069700

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

20 739

отримали одну дозу, усього

8272

отримали дві дози, усього

12467

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4296

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

7760

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1268

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

664

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

6751

Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації, 821 пунктом щеплення та 301 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

 

·      госпіталізовано осіб із підтвердженими та

підозрілими випадками

682

·      летальних випадків –

20

·      одужало (особи) –

382

Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

26204

·      методом ПЛР —

12855

·      методом ІФА —

2110

·      досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11239

За весь час пандемії в країні:

 

·      захворіло (особи) –

2276590

·      одужало (особи) –

2202160

·      летальних випадків –

53521

·      проведено ПЛР-тестувань –

11 857 352

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано

померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2276590

727

53521

20

2202160

382

м. Київ

222840

109

5271

2

215029

50

Вінницька

72242

13

1719

1

69928

8

Волинська

62495

9

1206

0

61125

2

Дніпропетровська

137995

42

4622

4

132016

21

Донецька

93044

11

2439

0

89478

4

Житомирська

89453

8

1825

0

87103

14

Закарпатська

62495

3

1612

0

60601

7

Запорізька

106479

62

2470

0

102943

20

Івано-Франківська

87539

51

2113

0

84829

11

Київська

129071

20

2787

0

125343

33

Кіровоградська

20873

6

868

0

19853

0

Луганська

28038

8

1000

0

26330

12

Львівська

139229

39

3709

2

134441

3

Миколаївська

70848

17

1880

0

68704

30

Одеська

143832

62

3061

4

138884

29

Полтавська

78852

14

1877

0

76453

0

Рівненська

80140

25

1213

0

78588

11

Сумська

79169

15

1353

0

77290

12

Тернопільська

71103

57

1218

0

69204

41

Харківська

151206

33

3653

3

145866

49

Херсонська

37533

25

1202

0

35275

9
Хмельницька 90033 24 1913 2 87444 0
Черкаська 82721 12 1333 0 80762 2
Чернівецька 81092 55 1816 2 78420 14
Чернігівська 58268 7 1361 56251 0 0
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