Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 462 610 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
5152292
|
отримали одну дозу, усього
|
5152290
|
отримали дві дози, усього
|
3 310 320
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1423002
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1715589
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
438229
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
16961
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1071324
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
162 410
|
отримали одну дозу, усього
|
44218
|
отримали дві дози, усього
|
118192
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
39733
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
46774
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10183
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
65720
Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 2 822 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
464
|
|
45
|
|
1269
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
52427
|
|
23120
|
|
7427
|
|
21880
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2278171
|
|
2203429
|
|
53566
|
|
11 880 472
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2278171
|
1581
|
53566
|
45
|
2203429
|
1269
|
м. Київ
|
223104
|
264
|
5275
|
4
|
215246
|
217
|
Вінницька
|
72288
|
46
|
1721
|
2
|
69956
|
28
|
Волинська
|
62511
|
16
|
1206
|
0
|
61152
|
27
|
Дніпропетровська
|
138074
|
79
|
4629
|
7
|
132095
|
79
|
Донецька
|
93205
|
161
|
2445
|
6
|
89577
|
99
|
Житомирська
|
89486
|
33
|
1826
|
1
|
87145
|
42
|
Закарпатська
|
62516
|
21
|
1612
|
0
|
60613
|
12
|
Запорізька
|
106533
|
54
|
2470
|
0
|
102970
|
27
|
Івано-Франківська
|
87562
|
23
|
2113
|
0
|
84858
|
29
|
Київська
|
129127
|
56
|
2789
|
2
|
125352
|
9
|
Кіровоградська
|
20886
|
13
|
870
|
2
|
19861
|
8
|
Луганська
|
28131
|
93
|
1002
|
2
|
26356
|
26
|
Львівська
|
139269
|
40
|
3711
|
2
|
134502
|
61
|
Миколаївська
|
70882
|
34
|
1881
|
1
|
68725
|
21
|
Одеська
|
143951
|
119
|
3061
|
0
|
138895
|
11
|
Полтавська
|
78892
|
40
|
1879
|
2
|
76582
|
129
|
Рівненська
|
80181
|
41
|
1213
|
0
|
78612
|
24
|
Сумська
|
79193
|
24
|
1354
|
1
|
77329
|
39
|
Тернопільська
|
71151
|
48
|
1220
|
2
|
69260
|
56
|
Харківська
|
151311
|
105
|
3657
|
4
|
145938
|
72
|
Херсонська
|
37583
|
50
|
1203
|
1
|
35331
|
56
|
Хмельницька
|
90081
|
48
|
1915
|
2
|
87518
|
74
|
Черкаська
|
82756
|
35
|
1333
|
0
|
80795
|
33
|
Чернівецька
|
81173
|
81
|
1819
|
3
|
78445
|
25
|
Чернігівська
|
58325
|
57
|
1362
|
1
|
56316
|
65