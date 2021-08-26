Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 462 610 щеплень.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5152292 отримали одну дозу, усього 5152290 отримали дві дози, усього 3 310 320 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1423002 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1715589 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 438229 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 16961 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1071324 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 162 410 отримали одну дозу, усього 44218 отримали дві дози, усього 118192 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 39733 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 46774 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 10183 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 65720

Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 2 822 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 464 летальних випадків – 45 одужало (особи) – 1269 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 52427 методом ПЛР — 23120 методом ІФА — 7427 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 21880 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2278171 одужало (особи) – 2203429 летальних випадків – 53566 проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472





Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України