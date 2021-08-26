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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).   

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 462 610 щеплень. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

5152292

отримали одну дозу, усього

5152290

отримали дві дози, усього

3 310 320

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1423002

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1715589

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

438229

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

16961

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1071324

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

162 410

отримали одну дозу, усього

44218

отримали дві дози, усього

118192

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

39733

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

46774

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10183

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

65720

Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 2 822 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

464
  • летальних випадків –

45
  • одужало (особи) –

1269

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

52427
  • методом ПЛР —

23120
  • методом ІФА —

7427
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

21880

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2278171
  • одужало (особи) –

2203429
  • летальних випадків –

53566
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 880 472


 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2278171

1581

53566

45

2203429

1269

м. Київ

223104

264

5275

4

215246

217

Вінницька

72288

46

1721

2

69956

28

Волинська

62511

16

1206

0

61152

27

Дніпропетровська

138074

79

4629

7

132095

79

Донецька

93205

161

2445

6

89577

99

Житомирська

89486

33

1826

1

87145

42

Закарпатська

62516

21

1612

0

60613

12

Запорізька

106533

54

2470

0

102970

27

Івано-Франківська

87562

23

2113

0

84858

29

Київська

129127

56

2789

2

125352

9

Кіровоградська

20886

13

870

2

19861

8

Луганська

28131

93

1002

2

26356

26

Львівська

139269

40

3711

2

134502

61

Миколаївська

70882

34

1881

1

68725

21

Одеська

143951

119

3061

0

138895

11

Полтавська

78892

40

1879

2

76582

129

Рівненська

80181

41

1213

0

78612

24

Сумська

79193

24

1354

1

77329

39

Тернопільська

71151

48

1220

2

69260

56

Харківська

151311

105

3657

4

145938

72

Херсонська

37583

50

1203

1

35331

56

Хмельницька

90081

48

1915

2

87518

74

Черкаська

82756

35

1333

0

80795

33

Чернівецька

81173

81

1819

3

78445

25

Чернігівська

58325

57

1362

1

56316

65
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