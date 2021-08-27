Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 032 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 127, медпрацівників – 46).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 636 045 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 208 200
|
отримали одну дозу, усього
|
5208198
|
отримали дві дози, усього
|
3 427 847
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1441227
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1740391
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
447879
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1073264
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
173435
|
отримали одну дозу, усього
|
55908
|
отримали дві дози, усього
|
117527
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
42199
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53369
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
12693
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
1291
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
63883
Щеплення проводилось 1051 мобільною бригадою з імунізації, 2 974 пунктами щеплення та 332 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
838
|
|
66
|
|
1253
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
53486
|
|
23049
|
|
7219
|
|
23218
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2280203
|
|
2204682
|
|
53632
|
|
11 903 521
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2280203
|
2032
|
53632
|
66
|
2204682
|
1253
|
м. Київ
|
223366
|
262
|
5276
|
1
|
215431
|
185
|
Вінницька
|
72346
|
58
|
1722
|
1
|
69984
|
28
|
Волинська
|
62537
|
26
|
1206
|
0
|
61165
|
13
|
Дніпропетровська
|
138172
|
98
|
4638
|
9
|
132148
|
53
|
Донецька
|
93332
|
127
|
2454
|
9
|
89651
|
74
|
Житомирська
|
89541
|
55
|
1826
|
0
|
87178
|
33
|
Закарпатська
|
62530
|
14
|
1612
|
0
|
60632
|
19
|
Запорізька
|
106605
|
72
|
2474
|
4
|
103124
|
154
|
Івано-Франківська
|
87650
|
88
|
2116
|
3
|
84895
|
37
|
Київська
|
129191
|
64
|
2793
|
4
|
125425
|
73
|
Кіровоградська
|
20899
|
13
|
872
|
2
|
19884
|
23
|
Луганська
|
28225
|
94
|
1004
|
2
|
26444
|
88
|
Львівська
|
139357
|
88
|
3711
|
0
|
134537
|
35
|
Миколаївська
|
70909
|
27
|
1882
|
1
|
68744
|
19
|
Одеська
|
144062
|
111
|
3065
|
4
|
138909
|
14
|
Полтавська
|
78943
|
51
|
1879
|
0
|
76639
|
57
|
Рівненська
|
80228
|
47
|
1213
|
0
|
78644
|
32
|
Сумська
|
79254
|
61
|
1355
|
1
|
77376
|
47
|
Тернопільська
|
71221
|
70
|
1221
|
1
|
69283
|
23
|
Харківська
|
151506
|
195
|
3663
|
6
|
146008
|
70
|
Херсонська
|
37707
|
124
|
1212
|
9
|
35379
|
48
|
Хмельницька
|
90180
|
99
|
1917
|
2
|
87563
|
45
|
Черкаська
|
82801
|
45
|
1333
|
0
|
80822
|
27
|
Чернівецька
|
81296
|
123
|
1824
|
5
|
78468
|
23
|
Чернігівська
|
58345
|
20
|
1364
|
2
|
56349
|
33