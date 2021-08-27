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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 032 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 127, медпрацівників – 46).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 636 045 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 208 200

отримали одну дозу, усього

5208198

отримали дві дози, усього

3 427 847

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1441227

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1740391

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

447879

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1073264

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

173435

отримали одну дозу, усього

55908

отримали дві дози, усього

117527

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

42199

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53369

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

12693

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

1291

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

63883

 

Щеплення проводилось 1051 мобільною бригадою з імунізації, 2 974 пунктами щеплення та 332 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

838
  • летальних випадків –

66
  • одужало (особи) –

1253

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

53486
  • методом ПЛР —

23049
  • методом ІФА —

7219
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

23218

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2280203
  • одужало (особи) –

2204682
  • летальних випадків –

53632
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 903 521


 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2280203

2032

53632

66

2204682

1253

м. Київ

223366

262

5276

1

215431

185

Вінницька

72346

58

1722

1

69984

28

Волинська

62537

26

1206

0

61165

13

Дніпропетровська

138172

98

4638

9

132148

53

Донецька

93332

127

2454

9

89651

74

Житомирська

89541

55

1826

0

87178

33

Закарпатська

62530

14

1612

0

60632

19

Запорізька

106605

72

2474

4

103124

154

Івано-Франківська

87650

88

2116

3

84895

37

Київська

129191

64

2793

4

125425

73

Кіровоградська

20899

13

872

2

19884

23

Луганська

28225

94

1004

2

26444

88

Львівська

139357

88

3711

0

134537

35

Миколаївська

70909

27

1882

1

68744

19

Одеська

144062

111

3065

4

138909

14

Полтавська

78943

51

1879

0

76639

57

Рівненська

80228

47

1213

0

78644

32

Сумська

79254

61

1355

1

77376

47

Тернопільська

71221

70

1221

1

69283

23

Харківська

151506

195

3663

6

146008

70

Херсонська

37707

124

1212

9

35379

48

Хмельницька

90180

99

1917

2

87563

45

Черкаська

82801

45

1333

0

80822

27

Чернівецька

81296

123

1824

5

78468

23

Чернігівська

58345

20

1364

2

56349

33
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