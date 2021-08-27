Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 032 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 127, медпрацівників – 46).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 636 045 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 208 200 отримали одну дозу, усього 5208198 отримали дві дози, усього 3 427 847 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1441227 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1740391 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 447879 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 18252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1073264 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 173435 отримали одну дозу, усього 55908 отримали дві дози, усього 117527 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 42199 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53369 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 12693 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 1291 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 63883

Щеплення проводилось 1051 мобільною бригадою з імунізації, 2 974 пунктами щеплення та 332 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 838 летальних випадків – 66 одужало (особи) – 1253 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 53486 методом ПЛР — 23049 методом ІФА — 7219 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 23218 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2280203 одужало (особи) – 2204682 летальних випадків – 53632 проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521





Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України