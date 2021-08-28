Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 27 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 082 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 35).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 802 596 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 265 635
|
отримали одну дозу, усього
|
5265633
|
3 536 963
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1459737
|
1766225
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
459253
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1074981
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
166 551
|
отримали одну дозу, усього
|
57435
|
отримали дві дози, усього
|
109116
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
41956
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53288
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
14520
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
56787
Щеплення проводилось 1023 мобільними бригадами з імунізації, 2 934 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
708
|
|
54
|
|
1025
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
58135
|
|
27605
|
|
8272
|
|
22258
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2282285
|
|
2205707
|
|
53686
|
|
11 931 126
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2282285
|
2082
|
53686
|
54
|
2205707
|
1025
|
м. Київ
|
223632
|
266
|
5276
|
0
|
215619
|
188
|
Вінницька
|
72386
|
40
|
1722
|
0
|
70013
|
29
|
Волинська
|
62558
|
21
|
1206
|
0
|
61171
|
6
|
Дніпропетровська
|
138302
|
130
|
4649
|
11
|
132201
|
53
|
Донецька
|
93489
|
157
|
2463
|
9
|
89697
|
46
|
Житомирська
|
89582
|
41
|
1827
|
1
|
87205
|
27
|
Закарпатська
|
62541
|
11
|
1612
|
0
|
60635
|
3
|
Запорізька
|
106689
|
84
|
2479
|
5
|
103185
|
61
|
Івано-Франківська
|
87710
|
60
|
2118
|
2
|
84914
|
19
|
Київська
|
129259
|
68
|
2795
|
2
|
125480
|
55
|
Кіровоградська
|
20921
|
22
|
873
|
1
|
19889
|
5
|
Луганська
|
28290
|
65
|
1005
|
1
|
26470
|
26
|
Львівська
|
139546
|
189
|
3714
|
3
|
134576
|
39
|
Миколаївська
|
70948
|
39
|
1882
|
0
|
68768
|
24
|
Одеська
|
144217
|
155
|
3070
|
5
|
138925
|
16
|
Полтавська
|
78981
|
38
|
1881
|
2
|
76674
|
35
|
Рівненська
|
80269
|
41
|
1214
|
1
|
78666
|
22
|
Сумська
|
79301
|
47
|
1355
|
0
|
77439
|
63
|
Тернопільська
|
71278
|
57
|
1221
|
0
|
69328
|
45
|
Харківська
|
151693
|
187
|
3669
|
6
|
146054
|
46
|
Херсонська
|
37770
|
63
|
1212
|
0
|
35481
|
102
|
Хмельницька
|
90220
|
40
|
1918
|
1
|
87609
|
46
|
Черкаська
|
82857
|
56
|
1333
|
0
|
80838
|
16
|
Чернівецька
|
81417
|
121
|
1827
|
3
|
78495
|
27
|
Чернігівська
|
58429
|
84
|
1365
|
1
|
56375
|
26