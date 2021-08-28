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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 27 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 082 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 35). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 802 596 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 265 635

отримали одну дозу, усього

5265633

отримали дві дози, усього

3 536 963

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1459737

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1766225

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

459253

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1074981

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

166 551

отримали одну дозу, усього

57435

отримали дві дози, усього

109116

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

41956

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53288

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

14520

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

56787

Щеплення проводилось 1023 мобільними бригадами з імунізації, 2 934 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

708
  • летальних випадків –

54
  • одужало (особи) –

1025

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

58135
  • методом ПЛР —

27605
  • методом ІФА —

8272
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

22258

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2282285
  • одужало (особи) –

2205707
  • летальних випадків –

53686
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 931 126


 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2282285

2082

53686

54

2205707

1025

м. Київ

223632

266

5276

0

215619

188

Вінницька

72386

40

1722

0

70013

29

Волинська

62558

21

1206

0

61171

6

Дніпропетровська

138302

130

4649

11

132201

53

Донецька

93489

157

2463

9

89697

46

Житомирська

89582

41

1827

1

87205

27

Закарпатська

62541

11

1612

0

60635

3

Запорізька

106689

84

2479

5

103185

61

Івано-Франківська

87710

60

2118

2

84914

19

Київська

129259

68

2795

2

125480

55

Кіровоградська

20921

22

873

1

19889

5

Луганська

28290

65

1005

1

26470

26

Львівська

139546

189

3714

3

134576

39

Миколаївська

70948

39

1882

0

68768

24

Одеська

144217

155

3070

5

138925

16

Полтавська

78981

38

1881

2

76674

35

Рівненська

80269

41

1214

1

78666

22

Сумська

79301

47

1355

0

77439

63

Тернопільська

71278

57

1221

0

69328

45

Харківська

151693

187

3669

6

146054

46

Херсонська

37770

63

1212

0

35481

102

Хмельницька

90220

40

1918

1

87609

46

Черкаська

82857

56

1333

0

80838

16

Чернівецька

81417

121

1827

3

78495

27

Чернігівська

58429

84

1365

1

56375

26
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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