Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 27 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 082 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 35).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 802 596 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 265 635 отримали одну дозу, усього 5265633 отримали дві дози, усього 3 536 963 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1459737 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1766225 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 459253 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 18252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1074981 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 166 551 отримали одну дозу, усього 57435 отримали дві дози, усього 109116 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 41956 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53288 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 14520 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 56787

Щеплення проводилось 1023 мобільними бригадами з імунізації, 2 934 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 708 летальних випадків – 54 одужало (особи) – 1025 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 58135 методом ПЛР — 27605 методом ІФА — 8272 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 22258 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2282285 одужало (особи) – 2205707 летальних випадків – 53686 проведено ПЛР-тестувань – 11 931 126





Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2282285 2082 53686 54 2205707 1025 м. Київ 223632 266 5276 0 215619 188 Вінницька 72386 40 1722 0 70013 29 Волинська 62558 21 1206 0 61171 6 Дніпропетровська 138302 130 4649 11 132201 53 Донецька 93489 157 2463 9 89697 46 Житомирська 89582 41 1827 1 87205 27 Закарпатська 62541 11 1612 0 60635 3 Запорізька 106689 84 2479 5 103185 61 Івано-Франківська 87710 60 2118 2 84914 19 Київська 129259 68 2795 2 125480 55 Кіровоградська 20921 22 873 1 19889 5 Луганська 28290 65 1005 1 26470 26 Львівська 139546 189 3714 3 134576 39 Миколаївська 70948 39 1882 0 68768 24 Одеська 144217 155 3070 5 138925 16 Полтавська 78981 38 1881 2 76674 35 Рівненська 80269 41 1214 1 78666 22 Сумська 79301 47 1355 0 77439 63 Тернопільська 71278 57 1221 0 69328 45 Харківська 151693 187 3669 6 146054 46 Херсонська 37770 63 1212 0 35481 102 Хмельницька 90220 40 1918 1 87609 46 Черкаська 82857 56 1333 0 80838 16 Чернівецька 81417 121 1827 3 78495 27 Чернігівська 58429 84 1365 1 56375 26

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.