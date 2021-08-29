Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 890 163 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 295 407
|
отримали одну дозу, усього
|
5295405
|
отримали дві дози, усього
|
3 594 758
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1469092
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1779460
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
465302
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1076114
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
87 567
|
отримали одну дозу, усього
|
29772
|
отримали дві дози, усього
|
57795
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
20107
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
27926
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
7499
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
32035
Щеплення проводилось 693 мобільними бригадами з імунізації, 1 941 пунктом щеплення та 377 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
772
|
|
34
|
|
685
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
38864
|
|
18344
|
|
3661
|
|
16859
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2284191
|
|
2206392
|
|
53720
|
|
11949470
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2284191
|
1906
|
53720
|
34
|
2206392
|
685
|
м. Київ
|
223872
|
240
|
5277
|
1
|
215793
|
174
|
Вінницька
|
72420
|
34
|
1722
|
0
|
70046
|
33
|
Волинська
|
62579
|
21
|
1206
|
0
|
61172
|
1
|
Дніпропетровська
|
138442
|
140
|
4657
|
8
|
132243
|
42
|
Донецька
|
93621
|
132
|
2466
|
3
|
89717
|
20
|
Житомирська
|
89668
|
86
|
1827
|
0
|
87214
|
9
|
Закарпатська
|
62552
|
11
|
1612
|
0
|
60644
|
9
|
Запорізька
|
106755
|
66
|
2479
|
0
|
103191
|
6
|
Івано-Франківська
|
87767
|
57
|
2119
|
1
|
84942
|
28
|
Київська
|
129393
|
134
|
2796
|
1
|
125524
|
44
|
Кіровоградська
|
20941
|
20
|
873
|
0
|
19893
|
4
|
Луганська
|
28319
|
29
|
1005
|
0
|
26478
|
8
|
Львівська
|
139647
|
101
|
3716
|
2
|
134629
|
53
|
Миколаївська
|
70963
|
15
|
1882
|
0
|
68789
|
21
|
Одеська
|
144338
|
121
|
3076
|
6
|
138934
|
9
|
Полтавська
|
79010
|
29
|
1881
|
0
|
76680
|
6
|
Рівненська
|
80299
|
30
|
1215
|
1
|
78678
|
12
|
Сумська
|
79364
|
63
|
1355
|
0
|
77478
|
39
|
Тернопільська
|
71345
|
67
|
1221
|
0
|
69352
|
24
|
Харківська
|
151849
|
156
|
3673
|
4
|
146118
|
64
|
Херсонська
|
37847
|
77
|
1216
|
4
|
35493
|
12
|
Хмельницька
|
90282
|
62
|
1919
|
1
|
87623
|
14
|
Черкаська
|
82881
|
24
|
1333
|
0
|
80855
|
17
|
Чернівецька
|
81543
|
126
|
1829
|
2
|
78529
|
34
|
Чернігівська
|
58494
|
65
|
1365
|
0
|
56377
|
2