Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 890 163 щеплення.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 295 407 отримали одну дозу, усього 5295405 отримали дві дози, усього 3 594 758 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1469092 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1779460 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 465302 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 18252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1076114 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 87 567 отримали одну дозу, усього 29772 отримали дві дози, усього 57795 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 20107 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 27926 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 7499 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 32035

Щеплення проводилось 693 мобільними бригадами з імунізації, 1 941 пунктом щеплення та 377 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 772 летальних випадків – 34 одужало (особи) – 685 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 38864 методом ПЛР — 18344 методом ІФА — 3661 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16859 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2284191 одужало (особи) – 2206392 летальних випадків – 53720 проведено ПЛР-тестувань – 11949470

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України