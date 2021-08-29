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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 890 163 щеплення. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 295 407

отримали одну дозу, усього

5295405

отримали дві дози, усього

3 594 758

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1469092

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1779460

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

465302

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1076114

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

87 567

отримали одну дозу, усього

29772

отримали дві дози, усього

57795

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

20107

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

27926

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

7499

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

32035

Щеплення проводилось 693 мобільними бригадами з імунізації,  1 941 пунктом щеплення та 377 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

772
  • летальних випадків –

34
  • одужало (особи) –

685

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

38864
  • методом ПЛР —

18344
  • методом ІФА —

3661
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16859

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2284191
  • одужало (особи) –

2206392
  • летальних випадків –

53720
  • проведено ПЛР-тестувань –

11949470

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2284191

1906

53720

34

2206392

685

м. Київ

223872

240

5277

1

215793

174

Вінницька

72420

34

1722

0

70046

33

Волинська

62579

21

1206

0

61172

1

Дніпропетровська

138442

140

4657

8

132243

42

Донецька

93621

132

2466

3

89717

20

Житомирська

89668

86

1827

0

87214

9

Закарпатська

62552

11

1612

0

60644

9

Запорізька

106755

66

2479

0

103191

6

Івано-Франківська

87767

57

2119

1

84942

28

Київська

129393

134

2796

1

125524

44

Кіровоградська

20941

20

873

0

19893

4

Луганська

28319

29

1005

0

26478

8

Львівська

139647

101

3716

2

134629

53

Миколаївська

70963

15

1882

0

68789

21

Одеська

144338

121

3076

6

138934

9

Полтавська

79010

29

1881

0

76680

6

Рівненська

80299

30

1215

1

78678

12

Сумська

79364

63

1355

0

77478

39

Тернопільська

71345

67

1221

0

69352

24

Харківська

151849

156

3673

4

146118

64

Херсонська

37847

77

1216

4

35493

12

Хмельницька

90282

62

1919

1

87623

14

Черкаська

82881

24

1333

0

80855

17

Чернівецька

81543

126

1829

2

78529

34

Чернігівська

58494

65

1365

0

56377

2
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