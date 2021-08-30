Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 931 640 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 308 727 отримали одну дозу, усього 5308725 отримали дві дози, усього 3 622 915 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1472518 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1786372 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 467910 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 18252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1076488 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 41 477 отримали одну дозу, усього 13320 отримали дві дози, усього 28157 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 8052 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 14501 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 3235 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 15689

Щеплення проводилось 304 мобільними бригадами з імунізації, 1 100 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 583 летальних випадків – 18 одужало (особи) – 291 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 18658 методом ПЛР — 9617 методом ІФА — 1650 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 7391 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2284940 одужало (особи) – 2206683 летальних випадків – 53738 проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України