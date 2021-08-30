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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 931 640 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 308 727

отримали одну дозу, усього

5308725

отримали дві дози, усього

3 622 915

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1472518

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1786372

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

467910

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1076488

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

41 477

отримали одну дозу, усього

13320

отримали дві дози, усього

28157

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

8052

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

14501

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

3235

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15689

 

Щеплення проводилось 304 мобільними бригадами з імунізації,  1 100 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

583
  • летальних випадків –

18
  • одужало (особи) –

291

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

18658
  • методом ПЛР —

9617
  • методом ІФА —

1650
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

7391

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2284940
  • одужало (особи) –

2206683
  • летальних випадків –

53738
  • проведено ПЛР-тестувань –

11 958 965

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2284940

749

53738

18

2206683

291

м. Київ

224020

148

5278

1

215862

69

Вінницька

72452

32

1723

1

70064

18

Волинська

62594

15

1206

0

61175

3

Дніпропетровська

138514

72

4662

5

132246

3

Донецька

93629

8

2466

0

89717

0

Житомирська

89711

43

1828

1

87221

7

Закарпатська

62552

0

1612

0

60644

0

Запорізька

106790

35

2479

0

103191

0

Івано-Франківська

87774

7

2119

0

84979

37

Київська

129419

26

2796

0

125525

1

Кіровоградська

20955

14

873

0

19893

0

Луганська

28342

23

1006

1

26479

1

Львівська

139683

36

3719

3

134632

3

Миколаївська

70988

25

1884

2

68805

16

Одеська

144387

49

3076

0

138934

0

Полтавська

79015

5

1882

1

76680

0

Рівненська

80303

4

1215

0

78679

1

Сумська

79377

13

1355

0

77486

8

Тернопільська

71393

48

1221

0

69399

47

Харківська

151887

38

3673

0

146167

49

Херсонська

37865

18

1216

0

35493

0

Хмельницька

90287

5

1919

0

87623

0

Черкаська

82882

1

1333

0

80876

21

Чернівецька

81617

74

1832

3

78536

7

Чернігівська

58504

10

1365

0

56377

0
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