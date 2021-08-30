Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 931 640 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 308 727
|
отримали одну дозу, усього
|
5308725
|
3 622 915
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1472518
|
1786372
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
467910
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1076488
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
41 477
|
отримали одну дозу, усього
|
13320
|
отримали дві дози, усього
|
28157
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
8052
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
14501
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
3235
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15689
Щеплення проводилось 304 мобільними бригадами з імунізації, 1 100 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
583
|
|
18
|
|
291
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
18658
|
|
9617
|
|
1650
|
|
7391
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2284940
|
|
2206683
|
|
53738
|
|
11 958 965
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2284940
|
749
|
53738
|
18
|
2206683
|
291
|
м. Київ
|
224020
|
148
|
5278
|
1
|
215862
|
69
|
Вінницька
|
72452
|
32
|
1723
|
1
|
70064
|
18
|
Волинська
|
62594
|
15
|
1206
|
0
|
61175
|
3
|
Дніпропетровська
|
138514
|
72
|
4662
|
5
|
132246
|
3
|
Донецька
|
93629
|
8
|
2466
|
0
|
89717
|
0
|
Житомирська
|
89711
|
43
|
1828
|
1
|
87221
|
7
|
Закарпатська
|
62552
|
0
|
1612
|
0
|
60644
|
0
|
Запорізька
|
106790
|
35
|
2479
|
0
|
103191
|
0
|
Івано-Франківська
|
87774
|
7
|
2119
|
0
|
84979
|
37
|
Київська
|
129419
|
26
|
2796
|
0
|
125525
|
1
|
Кіровоградська
|
20955
|
14
|
873
|
0
|
19893
|
0
|
Луганська
|
28342
|
23
|
1006
|
1
|
26479
|
1
|
Львівська
|
139683
|
36
|
3719
|
3
|
134632
|
3
|
Миколаївська
|
70988
|
25
|
1884
|
2
|
68805
|
16
|
Одеська
|
144387
|
49
|
3076
|
0
|
138934
|
0
|
Полтавська
|
79015
|
5
|
1882
|
1
|
76680
|
0
|
Рівненська
|
80303
|
4
|
1215
|
0
|
78679
|
1
|
Сумська
|
79377
|
13
|
1355
|
0
|
77486
|
8
|
Тернопільська
|
71393
|
48
|
1221
|
0
|
69399
|
47
|
Харківська
|
151887
|
38
|
3673
|
0
|
146167
|
49
|
Херсонська
|
37865
|
18
|
1216
|
0
|
35493
|
0
|
Хмельницька
|
90287
|
5
|
1919
|
0
|
87623
|
0
|
Черкаська
|
82882
|
1
|
1333
|
0
|
80876
|
21
|
Чернівецька
|
81617
|
74
|
1832
|
3
|
78536
|
7
|
Чернігівська
|
58504
|
10
|
1365
|
0
|
56377
|
0