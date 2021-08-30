Україна отримала понад 188 тис. доз вакцини Pfizer від уряду США в межах COVAX, яку доставив ЮНІСЕФ

У суботу, 28 серпня, Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом Сполучених Штатів через ініціативу COVAX в рамках глобальних заходів щодо забезпечення справедливого та рівного доступу до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу.

“Я хочу щиро подякувати урядові США та нашим партнерам, які в межах ініціативи COVAX і поза нею допомагають захистити якомога більше українців, насамперед з пріоритетних груп, від важких наслідків коронавірусної хвороби. Хочу нагадати, що вакцина від COVID-19 доступна для всіх дорослих громадян. Усе, що потрібно зробити, – це записатися у зручний для вас спосіб та прийти і зробити щеплення”, – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів.

“Сполучені Штати Америки віддані глобальній боротьбі з COVID-19, і ми пишаємося співпрацею з Україною, яка веде до розширення доступу до якісних та схвалених вакцин від COVID-19 по всій країні. Вакцини – один із найкращих засобів, які ми маємо для боротьби з цією пандемією", – зазначила повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID через проєкт SAFEMed.

“ЮНІСЕФ вдячний уряду США за незмінну підтримку відповіді на пандемію та рятівної вакцинації від COVID-19 в Україні. Сьогодні вона надзвичайно важлива та своєчасна. З огляду на перспективу нової хвилі COVID, потрібно, щоб якомога більше батьків, якомога більше вчителів отримали щеплення від COVID-19. Ми знаємо, що вакцини працюють. Зараз, коли вакцини доступні, важливо, щоб вчителі і батьки отримали свій захист, і могли повноцінно підтримувати 4,2 мільйона школярів в Україні", – сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

“ВООЗ вітає надходження додаткових вакцин для захисту населення України від важких випадків COVID-19. Протягом останніх місяців ми регулярно поставляємо вакцину, і зараз Україна робить більш ніж 1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже обнадійливо. Вакцинація разом із заходами громадського здоров’я допомагають нам подолати пандемію. І я закликаю людей із груп ризику, людей похилого віку та медичних працівників, які ще не отримали вакцину проти COVID-19, звернутись до свого сімейного лікаря або до центрів вакцинації, відкритих зараз по всій країні, щоб отримати щеплення до початку наступної хвилі пандемії, бути в безпеці та зберегти своє здоров'я”, – зазначив Голова Бюро ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт.

Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив 2 000 040 доз вакцини від COVID-19 Moderna, наданих урядом США через COVAX. Загалом, на цей момент 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX.

На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509 400 доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.

Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року, як очікується, Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в межах ініціативи.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

МОЗ України