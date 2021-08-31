Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.08.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 470 летальних випадків – 51 одужало (особи) – 1257 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46014 методом ПЛР — 21236 методом ІФА — 7031 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17747 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2286296 одужало (особи) – 2207940 летальних випадків – 53789 проведено ПЛР-тестувань – 11980323