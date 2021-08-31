Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.08.21)

За даними Центру громадського здоров’я 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 082 122 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 359 417
|
отримали одну дозу, усього
|
5359415
|
3 722 707
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1488668
|
1808732
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
479029
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1077549
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
150 482
|
отримали одну дозу, усього
|
50690
|
отримали дві дози, усього
|
99792
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
37442
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
46720
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
14036
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
52284
Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 2 899 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2286296
|
1356
|
53789
|
51
|
2207940
|
1257
|
м. Київ
|
224224
|
204
|
5279
|
1
|
216012
|
150
|
Вінницька
|
72481
|
29
|
1724
|
1
|
70102
|
38
|
Волинська
|
62612
|
18
|
1206
|
0
|
61177
|
2
|
Дніпропетровська
|
138573
|
59
|
4668
|
6
|
132343
|
97
|
Донецька
|
93688
|
59
|
2474
|
8
|
89891
|
174
|
Житомирська
|
89736
|
25
|
1828
|
0
|
87259
|
38
|
Закарпатська
|
62564
|
12
|
1612
|
0
|
60657
|
13
|
Запорізька
|
106870
|
80
|
2484
|
5
|
103276
|
85
|
Івано-Франківська
|
87805
|
31
|
2119
|
0
|
85007
|
28
|
Київська
|
129447
|
28
|
2797
|
1
|
125534
|
9
|
Кіровоградська
|
20968
|
13
|
873
|
0
|
19905
|
12
|
Луганська
|
28448
|
106
|
1008
|
2
|
26543
|
64
|
Львівська
|
139734
|
51
|
3719
|
0
|
134724
|
92
|
Миколаївська
|
71004
|
16
|
1884
|
0
|
68820
|
15
|
Одеська
|
144514
|
127
|
3076
|
0
|
139010
|
76
|
Полтавська
|
79074
|
59
|
1885
|
3
|
76720
|
40
|
Рівненська
|
80343
|
40
|
1216
|
1
|
78703
|
24
|
Сумська
|
79402
|
25
|
1355
|
0
|
77495
|
9
|
Тернопільська
|
71413
|
20
|
1223
|
2
|
69458
|
59
|
Харківська
|
152031
|
144
|
3680
|
7
|
146236
|
69
|
Херсонська
|
37891
|
26
|
1216
|
0
|
35527
|
34
|
Хмельницька
|
90337
|
50
|
1924
|
5
|
87680
|
57
|
Черкаська
|
82910
|
28
|
1334
|
1
|
80890
|
14
|
Чернівецька
|
81704
|
87
|
1839
|
7
|
78558
|
22
|
Чернігівська
|
58523
|
19
|
1366
|
1
|
56413
|
36