31. 08. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.08.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.  Від початку кампанії проведено усього 9 082 122 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 359 417

отримали одну дозу, усього

5359415

отримали дві дози, усього

3 722 707

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1488668

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1808732

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

479029

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1077549

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

150 482

отримали одну дозу, усього

50690

отримали дві дози, усього

99792

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

37442

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

46720

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

14036

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

52284

Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації,  2 899 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

470
  • летальних випадків –

51
  • одужало (особи) –

1257

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46014
  • методом ПЛР —

21236
  • методом ІФА —

7031
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17747

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2286296
  • одужало (особи) –

2207940
  • летальних випадків –

53789
  • проведено ПЛР-тестувань –

11980323

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2286296

1356

53789

51

2207940

1257

м. Київ

224224

204

5279

1

216012

150

Вінницька

72481

29

1724

1

70102

38

Волинська

62612

18

1206

0

61177

2

Дніпропетровська

138573

59

4668

6

132343

97

Донецька

93688

59

2474

8

89891

174

Житомирська

89736

25

1828

0

87259

38

Закарпатська

62564

12

1612

0

60657

13

Запорізька

106870

80

2484

5

103276

85

Івано-Франківська

87805

31

2119

0

85007

28

Київська

129447

28

2797

1

125534

9

Кіровоградська

20968

13

873

0

19905

12

Луганська

28448

106

1008

2

26543

64

Львівська

139734

51

3719

0

134724

92

Миколаївська

71004

16

1884

0

68820

15

Одеська

144514

127

3076

0

139010

76

Полтавська

79074

59

1885

3

76720

40

Рівненська

80343

40

1216

1

78703

24

Сумська

79402

25

1355

0

77495

9

Тернопільська

71413

20

1223

2

69458

59

Харківська

152031

144

3680

7

146236

69

Херсонська

37891

26

1216

0

35527

34

Хмельницька

90337

50

1924

5

87680

57

Черкаська

82910

28

1334

1

80890

14

Чернівецька

81704

87

1839

7

78558

22

Чернігівська

58523

19

1366

1

56413

36
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